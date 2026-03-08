Thất bại 0-1 trước đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa chiều 7-3 khiến nhiều người lo lắng cho cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2026. Song ở vị trí thứ ba đôi khi lại mở ra con đường dễ thở hơn cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2027.

Nghịch lý của bảng C

Trước khi giải đấu khởi tranh, mục tiêu của đội Việt Nam không phải là chức vô địch châu Á, mà là lọt vào nhóm đội có vé dự World Cup 2027.

Theo thể thức của vòng chung kết Asian Cup 2026, 12 đội được chia thành ba bảng. Sáu đội nhất và nhì bảng cùng hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Đây cũng là vòng đấu mở ra con đường trực tiếp đến World Cup.

Ngay từ khi bốc thăm, nhiều chuyên gia đã nhận định bảng C có trật tự khá rõ: Nhật Bản là ứng viên số một cho ngôi đầu, còn ba đội Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa cạnh tranh tấm vé còn lại.

Thực tế trên sân đang phản ánh khá rõ dự đoán đó. Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 rồi hủy diệt Ấn Độ 11-0. Trong khi đó, Việt Nam thắng chật vật Ấn Độ 2-1 trước khi thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1.

Điều đó khiến cục diện bảng C trở nên đặc biệt. Việt Nam gần như không có khả năng cạnh tranh ngôi đầu với Nhật Bản. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: đứng nhì bảng chưa chắc là con đường tốt nhất so với vị trí thứ ba.

Lợi thế ở lượt trận cuối

Một chi tiết đáng chú ý là bảng C thi đấu muộn nhất. Khi Việt Nam bước vào lượt trận cuối gặp Nhật Bản ngày 10-3, hai bảng A và B đã hoàn tất vào ngày 8 và 9-3.

Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ biết chính xác cục diện của giải đấu, từ đó hiểu rõ mình cần kết quả nào để vào tứ kết.

Hiện tại, Việt Nam vẫn còn nhiều cửa đi tiếp:

-Việt Nam thắng Nhật Bản: chắc chắn vào tứ kết (nhất hoặc nhì bảng).

-Việt Nam hòa Nhật Bản và Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa: Việt Nam nhì bảng.

-Việt Nam hòa Nhật Bản và Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa: Việt Nam đứng thứ ba bảng.

-Việt Nam thua Nhật Bản và Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0: Việt Nam vẫn đứng nhì bảng.

-Việt Nam thua Nhật Bản và Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa cách biệt lớn: Việt Nam đứng thứ ba bảng.

-Việt Nam thua Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa hòa hoặc thắng Ấn Độ: Việt Nam đứng thứ ba bảng.

Nếu xếp thứ ba, Việt Nam vẫn có thể vào tứ kết nếu thành tích tốt hơn ít nhất một đội đứng thứ ba của bảng A hoặc bảng B.

Kịch bản bị loại thực ra khá hẹp: Việt Nam thua Nhật Bản và Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa đúng tỉ số 2-1. Khi đó hiệu số bàn thắng bại của Ấn Độ là 3/3, Đài Loan và Việt Nam cùng 2/2, do đó Ấn Độ xếp nhì bảng còn Đài Loan xếp thứ ba do thắng trực tiếp Việt Nam.

Điều thú vị là nếu Ấn Độ thắng cách biệt lớn hơn, ví dụ 3-0, nghịch lý lại xảy ra: Đài Bắc Trung Hoa mới là đội rơi xuống cuối bảng, còn Việt Nam đứng thứ ba và vẫn còn cửa vào tứ kết.

Vì sao đứng thứ ba có thể "dễ thở" hơn?

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở nhánh đấu sau vòng bảng. Nếu đứng nhì bảng C, nhiều khả năng Việt Nam sẽ phải gặp đội nhất bảng B - nơi quy tụ những đối thủ rất mạnh của bóng đá nữ châu Á như Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Nếu thua tứ kết, tuyển Việt Nam sẽ phải bước vào vòng play-off tranh vé World Cup với những đối thủ cực kỳ nặng ký như Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Triều Tiên.

Ngược lại, nếu đi tiếp với suất đội thứ ba, nhánh đấu có thể mềm hơn. Khi đó Việt Nam có khả năng gặp đội nhất bảng A như Hàn Quốc hoặc Úc ở tứ kết. Nếu thất bại, các đối thủ ở vòng play-off nhiều khả năng chỉ là những đội tầm trung của châu Á như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh.

Con đường ấy tuy vòng hơn, nhưng thực tế lại dễ thở hơn so với việc phải chạm trán ngay những "ông lớn Đông Á". Bóng đá luôn chứa đựng những nghịch lý. Một trận thua có thể khiến cánh cửa này khép lại, nhưng đồng thời sẽ mở ra một cánh cửa khác.

Với tuyển nữ Việt Nam, thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa chắc chắn khiến người hâm mộ tiếc nuối. Nhưng nếu nhìn trong toàn cảnh của giải đấu và mục tiêu World Cup 2027, đó chưa hẳn là bước lùi. Đôi khi trong bóng đá, đi một vòng xa hơn lại chính là con đường gần nhất để đến đích.



