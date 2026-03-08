HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam nhìn từ trận thua Đài Bắc Trung Hoa: Chưa phải thảm họa

Hoàng Tú

(NLĐO) - Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nhiều cửa vào tứ kết Asian Cup 2026.

Thất bại 0-1 trước đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa chiều 7-3 khiến nhiều người lo lắng cho cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2026. Song ở vị trí thứ ba đôi khi lại mở ra con đường dễ thở hơn cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2027.

Nghịch lý của bảng C

Trước khi giải đấu khởi tranh, mục tiêu của đội Việt Nam không phải là chức vô địch châu Á, mà là lọt vào nhóm đội có vé dự World Cup 2027.

Asian Cup 2026: Thua Đài Bắc Trung Hoa chưa phải thảm họa - Ảnh 1.

Theo thể thức của vòng chung kết Asian Cup 2026, 12 đội được chia thành ba bảng. Sáu đội nhất và nhì bảng cùng hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Đây cũng là vòng đấu mở ra con đường trực tiếp đến World Cup.

Ngay từ khi bốc thăm, nhiều chuyên gia đã nhận định bảng C có trật tự khá rõ: Nhật Bản là ứng viên số một cho ngôi đầu, còn ba đội Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa cạnh tranh tấm vé còn lại.

Thực tế trên sân đang phản ánh khá rõ dự đoán đó. Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 rồi hủy diệt Ấn Độ 11-0. Trong khi đó, Việt Nam thắng chật vật Ấn Độ 2-1 trước khi thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1.

Điều đó khiến cục diện bảng C trở nên đặc biệt. Việt Nam gần như không có khả năng cạnh tranh ngôi đầu với Nhật Bản. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: đứng nhì bảng chưa chắc là con đường tốt nhất so với vị trí thứ ba.

Lợi thế ở lượt trận cuối

Một chi tiết đáng chú ý là bảng C thi đấu muộn nhất. Khi Việt Nam bước vào lượt trận cuối gặp Nhật Bản ngày 10-3, hai bảng A và B đã hoàn tất vào ngày 8 và 9-3.

Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ biết chính xác cục diện của giải đấu, từ đó hiểu rõ mình cần kết quả nào để vào tứ kết.

Asian Cup 2026: Thua Đài Bắc Trung Hoa chưa phải thảm họa - Ảnh 2.

Hiện tại, Việt Nam vẫn còn nhiều cửa đi tiếp:

-Việt Nam thắng Nhật Bản: chắc chắn vào tứ kết (nhất hoặc nhì bảng).

-Việt Nam hòa Nhật Bản và Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa: Việt Nam nhì bảng.

-Việt Nam hòa Nhật Bản và Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa: Việt Nam đứng thứ ba bảng.

-Việt Nam thua Nhật Bản và Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0: Việt Nam vẫn đứng nhì bảng.

-Việt Nam thua Nhật Bản và Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa cách biệt lớn: Việt Nam đứng thứ ba bảng.

-Việt Nam thua Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa hòa hoặc thắng Ấn Độ: Việt Nam đứng thứ ba bảng.

TIN LIÊN QUAN

Nếu xếp thứ ba, Việt Nam vẫn có thể vào tứ kết nếu thành tích tốt hơn ít nhất một đội đứng thứ ba của bảng A hoặc bảng B.

Kịch bản bị loại thực ra khá hẹp: Việt Nam thua Nhật Bản và Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa đúng tỉ số 2-1. Khi đó hiệu số bàn thắng bại của Ấn Độ là 3/3, Đài Loan và Việt Nam cùng 2/2, do đó Ấn Độ xếp nhì bảng còn Đài Loan xếp thứ ba do thắng trực tiếp Việt Nam.

Điều thú vị là nếu Ấn Độ thắng cách biệt lớn hơn, ví dụ 3-0, nghịch lý lại xảy ra: Đài Bắc Trung Hoa mới là đội rơi xuống cuối bảng, còn Việt Nam đứng thứ ba và vẫn còn cửa vào tứ kết.

Vì sao đứng thứ ba có thể "dễ thở" hơn?

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở nhánh đấu sau vòng bảng. Nếu đứng nhì bảng C, nhiều khả năng Việt Nam sẽ phải gặp đội nhất bảng B - nơi quy tụ những đối thủ rất mạnh của bóng đá nữ châu Á như Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Nếu thua tứ kết, tuyển Việt Nam sẽ phải bước vào vòng play-off tranh vé World Cup với những đối thủ cực kỳ nặng ký như Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Triều Tiên.

Ngược lại, nếu đi tiếp với suất đội thứ ba, nhánh đấu có thể mềm hơn. Khi đó Việt Nam có khả năng gặp đội nhất bảng A như Hàn Quốc hoặc Úc ở tứ kết. Nếu thất bại, các đối thủ ở vòng play-off nhiều khả năng chỉ là những đội tầm trung của châu Á như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh.

Asian Cup 2026: Thua Đài Bắc Trung Hoa chưa phải thảm họa - Ảnh 3.

Con đường ấy tuy vòng hơn, nhưng thực tế lại dễ thở hơn so với việc phải chạm trán ngay những "ông lớn Đông Á". Bóng đá luôn chứa đựng những nghịch lý. Một trận thua có thể khiến cánh cửa này khép lại, nhưng đồng thời sẽ mở ra một cánh cửa khác. 

Với tuyển nữ Việt Nam, thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa chắc chắn khiến người hâm mộ tiếc nuối. Nhưng nếu nhìn trong toàn cảnh của giải đấu và mục tiêu World Cup 2027, đó chưa hẳn là bước lùi. Đôi khi trong bóng đá, đi một vòng xa hơn lại chính là con đường gần nhất để đến đích.


Tin liên quan

Nhật Bản thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó

Nhật Bản thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó

(NLĐO) - Sau 2 lượt trận tại VCK Asian Cup nữ 2026, cục diện bảng C của tuyển nữ Việt Nam đang dần định hình rõ ràng.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp

Thất bại tối thiểu trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ 2 bảng C tại VCK Asian Cup nữ 2026 (trưa 7-3) khiến tuyển nữ Việt Nam chưa thể giành vé vào tứ kết.

Clip: Xem Nhật Bản hạ Ấn Độ 11 bàn, gửi "cảnh báo" đến nữ Việt Nam

(NLĐO) - Trước khi gặp Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng, tuyển Nhật Bản đã đè bẹp Ấn Độ 11 bàn không gỡ, để khẳng định vị thế "chị đại" của bóng đá nữ châu Á.

tuyển nữ Việt Nam bóng đá nữ Mai Đức Chung Đài Bắc Trung Hoa Asian Cup 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo