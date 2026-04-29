Thời sự

Bảng giá đất “bỏ quên” nhiều tuyến đường ở Huế

Tin - ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Bốn tháng đã trôi qua, hàng loạt tuyến đường quy hoạch, khu đô thị ở Huế bị sót khi ban hành bảng giá đất năm 2026

Ngày 29-4, nhiều người dân và doanh nghiệp tại TP Huế phản ánh dù đã bước sang quý II/2026 nhưng bảng giá đất của nhiều tuyến đường quy hoạch tại các phường trung tâm vẫn chưa được ban hành theo Nghị quyết 54/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Huế, khiến việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị đình trệ.

Bảng giá đất Huế 2026 chưa ban hành , người dân lo lắng về sổ đỏ Huế - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường quy hoạch ở Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 và 2 thuộc khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương vẫn chưa có bảng giá đất.

Các tuyến đường chưa có bảng giá đất chủ yếu nằm tại các phường như An Cựu, Vỹ Dạ, Thanh Thủy, Thuận Hóa. Do chưa có cơ sở xác định giá đất, cơ quan thuế không thể tính lệ phí trước bạ nhà, đất nên người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất buộc phải chờ đợi.

Một chủ đầu tư khu đô thị ở Huế cho biết dù dự án của họ đã được bàn giao hạ tầng cho cơ quan quản lý từ những năm trước nhưng không hiểu vì sao bảng giá đất theo Nghị quyết 54 lại không đề cập.

Bảng giá đất Huế 2026 chưa ban hành , người dân lo lắng về sổ đỏ Huế - Ảnh 2.

Một tuyến đường trong dự án khu đô thị ở phường An Cựu, TP Huế.

Theo quy định mới của Luật Đất đai 2024, từ ngày 1-1-2026, bảng giá đất sẽ được cập nhật hằng năm theo hướng sát với giá thị trường. Tuy nhiên, sau 4 tháng triển khai, nhiều tuyến đường vẫn chưa được bổ sung vào bảng giá đất, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc bảng giá đất xây dựng theo Luật Đất đai 2024 có nhiều thay đổi so với quy định cũ theo Luật Đất đai 2013.

Trong quá trình thực hiện, sở đã tổng hợp danh sách các khu quy hoạch, khu đô thị dựa trên báo cáo, đề xuất từ các địa phương. Nhiều khu quy hoạch, khu đô thị này đã hình thành từ lâu và có tên dự án cụ thể.

Trước đây, các khu vực này được áp dụng theo Điều 2 Quyết định 99/2024/QĐ-UBND ngày 31-12-2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Tuy nhiên, một số khu quy hoạch, khu đô thị vẫn chưa được bàn giao hạ tầng về địa phương quản lý nên việc rà soát, cập nhật và đề xuất bổ sung vào Điều 11 Nghị quyết 54 chưa kịp thời.

Ngày 9-4, UBND TP Huế đã tổ chức họp với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục sửa đổi, bổ sung; trong đó đã tổng hợp nội dung giá đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị để trình HĐND TP Huế xem xét điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trong thời gian tới.

Người dân ở TP Huế đang rất đợi chờ, mong mỏi bảng giá đất ở các tuyến đường này sớm được bổ sung.

Tin liên quan

TPHCM: Triển khai bảng giá đất lần đầu

TPHCM: Triển khai bảng giá đất lần đầu

(NLĐO) - UBND TPHCM chỉ đạo triển khai Nghị quyết 87/2025 của HĐND TPHCM quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1-1-2026.

[Infographic] - Chi tiết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 tại TP HCM

(NLĐO) - Giá đất tại bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 chưa quyết định mức thu nghĩa vụ tài chính cao hay thấp đối với người sử dụng đất.

TPHCM ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ năm 2026

(NLĐO)- Việc ban hành bảng giá đất lần đầu là bước đi quan trọng nhằm thống nhất quản lý đất đai, khắc phục bất cập từ các bảng giá đất riêng lẻ trước đây.

