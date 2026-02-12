HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Băng qua đường sắt trong đêm, người điều khiển xe máy bị tàu hàng tông tử vong

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sáng 12-2, đại diện phường Bình Thuận xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 11-2, tàu hàng do đầu máy D20E-003 kéo, đang chạy từ ga Bình Thuận về ga Phan Thiết khi đến Km06+940 (đoạn qua địa bàn phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) thì tông vào xe máy mang biển số 86B4-441.47 đang băng qua đường sắt.

Cú tông khiến cả người và phương tiện bị cuốn trước đầu tàu, buộc tàu phải dừng khẩn cấp.

Băng qua đường sắt trong đêm, người điều khiển xe máy bị tàu hàng tông tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt qua Bình Thuận. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại hiện trường, xe máy nằm trên đường ray, phía trước đầu tàu. Người điều khiển xe máy là anh L.Đ.N.L (sinh năm 1996) tử vong tại chỗ. Công an phường Bình Thuận đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và bảo vệ hiện trường.

Sau đó, các đơn vị chức năng của ngành đường sắt phối hợp xử lý vụ việc. Tai nạn không làm gián đoạn hoạt động chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Tai nạn đường sắt kinh hoàng tại Tây Ban Nha

Tai nạn đường sắt kinh hoàng tại Tây Ban Nha

(NLĐO) – Hơn 100 người thương vong, tuyến đường sắt tê liệt khi một tàu cao tốc trật bánh và lao vào một tàu cao tốc khác chạy ngược chiều ở Tây Ban Nha.

Người đàn ông ngồi trên đường sắt bị tàu hỏa tông chết

(NLĐO) - Chiếc tàu hàng lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với người đàn ông ngồi trên đường sắt khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Đường sắt Việt Nam “thay áo” 162 toa xe trước Tết 2026

(NLĐO) - Đường sắt Việt Nam khánh thành 162 toa xe hiện đại hóa, sẵn sàng phục vụ cao điểm Tết 2026.

Bình Thuận Lâm Đồng đường sắt tai nạn đường sắt
