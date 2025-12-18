Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 tính đến ngày 18-12

Bảng tổng sắp thành tích theo số lượng huy chương SEA Games 33 tạm thời được cập nhật theo trang chủ của đại hội, tính đến 0 giờ ngày 18-12.

Thành tích đoàn Thể thao Việt Nam (tính đến hết ngày 17-12)

HCV (64): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (canoeing thuyền đôi nữ 500m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt, đơn nam), Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate, quyền đồng đội nữ), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo, 54kg nam), Đặng Đình Tùng (Jujitsu, ne-waza 69kg), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy ba bước), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500m nữ), Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata), Phạm Thanh Bảo (bơi, 100 m ếch), Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi, TS 4x200m tự do), Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng, 10m súng trường HH), Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương (canoeing, đôi nữ 200m), Khuất Hải Nam (karate, kumite 67kg nam), Bạc Thị Khiêm (taekwondo, đối kháng 67-73kg nữ), Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép nam), Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (bi sắt, đôi nam), Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt, đôi nữ), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400m nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400m hỗn hợp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m tự do nam), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng hạng cân 61 kg); Nguyễn Thanh Trường (karate, hạng cân 84 kg nam); Đinh Thị Hương (karate, hạng cân 68 kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, hạng cân 57 kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ); Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 4x400 m tiếp sức), Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10m súng ngắn đồng đội nữ), Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10m súng ngắn cá nhân nữ), Nguyễn Thị Diêu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng đồng đội nữ), Trần Hoàng Khôi (bowling), Phạm Thanh Bảo (bơi, 200 m ếch), Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ hạng 60kg nữ), Trương Văn Chưởng (wushu, tán thủ hạng 80kg nam), Quách Thị Lan (điền kinh, 400m rào nữ), Nguyễn Trung Cường (điền kinh, 3.000 m VCN), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 10.000 m), Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (rowing - thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo), Hoàng Thị Thùy Giang (kickboxing, hạng 50 kg nữ), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ), tuyển Liên quân Mobile (E-Sports), Nguyễn Quang Huy (kickboxing, Full Contact 57kg nam), Bùi Thị Kim Anh (điền kinh, nhảy cao nữ), Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, TS 4x400m nữ), Trần Thị Loan (điền kinh, nhảy xa nữ), Hồ Thị Duy (rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ), Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 25 m súng ngắn đồng đội nữ), Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (rowing, thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ), Nguyễn Tấn Sang (silat, hạng 80kg), Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, PhạmThị Huệ (rowing, thuyền 4 tay chèo nữ hạng nặng), Nguyễn Duy Tuyến (silat, hạng dưới 90 kg), nội dung 25 m súng ngắn thể thao cá nhân nữ, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 25 m súng ngắn thể thao nữ), tuyển bóng ném nữ, Nguyễn Công Mạnh (vật Greco - Roman, hạng 77kg nam), Trần Đình Thắng (cử tạ, hạng 94kg), Nghiêm Đình Hiếu (vật Greco - Roman, hạng 87kg nam), Nguyễn Minh Hiếu (vật Greco - Roman, hạng 97kg nam), Nguyễn Thị Chiều (Muay, hạng dưới 57 kg nữ), Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nam), Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, hạng 60 kg nữ), Nguyễn Xuân Lợi (đấu kiếm, kiếm chém)

HCB (69): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo - quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn), Phùng Mùi Nhình (Jujitsu, đối kháng hạng 52 kg nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m bướm), Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500m đôi hỗn hợp), Vũ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (kayak, đôi nam nữ 200m), Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju-no-kata), Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ), Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500m nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, kumite 55kg nữ), Chu Văn Đức (karate, kumite 55kg nam), Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 400m nam), Trần Hưng Nguyên (bơi, 400m hỗn hợp), Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500m tự do), Đinh Công Khoa (Taekwondo, 58kg), Lê Huỳnh Tường Vy (judo, 70 kg nữ), Nguyễn Hoàng Thành (judo, 8 kg nam), Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, 10 m súng trường hơi đồng đội nữ); Võ Văn Hiền (karate, hạng cân 75 kg nam); Nguyễn Thị Loan (taekwondo, hạng cân 53 kg); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ tiêu chuẩn maruk); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, hạng cân 53 kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200 m tự do nam); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000 m nữ); Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m cá nhân hỗn hợp), Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 10m súng ngắn cá nhân nữ), Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành, Lại Công Minh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam), Trần Hưng Nguyên, Lương Jeremies, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, TS 4x100 m tự do nam), Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đinh Anh Hoàng (bóng bàn, đồng đội nam), Đặng Trần Phương Nhi (wushu, Nam quyền), Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (bắn súng, 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp), Nguyễn Thị Thủy Tiên (cử tạ, 63 kg nữ), Thu Thảo, Ánh Lan, Kim Thanh, Vũ Thị Thu (bi sắt, bộ ba nữ), Nguyễn Đức Sơn (điền kinh, 400 m rào nam), Lê Thị Tuyết (điền kinh, 10.000 m), Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh, 800m nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 800m nữ), Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc, Hà Thị Thu (điền kinh, TS 4x100m nữ), Dương Văn Hoàng Quy (bơi, 200m bướm), tuyển bóng chuyền nữ, Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành (rowing - thuyền 4 nam hạng nhẹ), Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Mộng Thu, Phạm Thanh Phương Thảo, Cao Minh Trang (cờ vua, cờ nhanh ASEAN đồng đội nữ), Trần Quốc Toàn (cử tạ, hạng 88kg), Đoàn Thu Hằng (điền kinh, 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ), Tạ Ngọc Tưởng, Trần Nhật Hoàng, Vũ Ngọc Khánh, Lê Ngọc Phúc (điền kinh, TS 4x400 m nam), Hoàng Thanh Giang (điền kinh, 7 môn phối hợp), Hà Thị Thúy Hằng (điền kinh, nhảy xa nữ); Dương Thị Hải Quyên (Pencak silat, 50–55kg Nữ), Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy (Bắn cung, đồng đội nam cung 1 dây), Vũ Đức Hùng (silat, hạng dưới 75 kg), Pha Si Rô (cử tạ, hạng trên 77 kg nữ), Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 25 m súng ngắn thể thao nữ, Dương Đức Bảo (Muay, hạng 48 kg), Triệu Huyền Điệp (bắn cung, cung 1 dây đơn nữ), Phạm Ngọc Mẫn (Muay, hạng 63,5 kg nam), tuyển bóng ném nam, Nguyễn Văn Quyết (đấu kiếm, kiếm chém), Bàng Quang Thắng (Muay, hạng 71 kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (Muay, hạng 75 kg nam), tuyển bóng đá nữ.

HCĐ (94): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77 kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62 kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500 m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85 kg), kata đồng đội nam; teqball (đội tuyển nam), Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62 kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49 kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400 m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100 m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100 m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m hỗn hợp nam); Mộng Tuyền (bắn súng, 100 m súng trường hơi nữ); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ, hạng cân 48 kg nữ); K'Duơng (cử tạ); Vũ Thị Ngọc Hà (điền kinh, nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100 m ếch nữ), Quàng Thị Tâm (cử tạ, 58 kg nữ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, tốc độ), Nguyễn Anh Minh (golf, cá nhân nam), Lê Chúc An (golf, cá nhân nữ), Nguyễn Đức Toàn (cử tạ, hạng 71 kg), Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền (bơi, TS 4x200 m tự do nữ), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, 20 km đi bộ nam), Bùi Thị Thu Hà (điền kinh, marathon nữ), Nguyễn Mạnh Cường (boxing, 80 kg nam), Lê Quốc Huy (điền kinh, 400 m rào nam), Phạm Văn Nghĩa (điền kinh, nhảy xa nam), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 800m nữ), Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200m bướm), Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc (rowing, thuyền đôi nữ); Phạm Lê Xuân Lộc (xe đạp), Dương Thị Thảo (điền kinh, nhảy cao nữ), Nguyễn Phương Kim (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ), Nguyễn Thị Phương (cử tạ, hạng dưới 77 kg nữ), Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân (bóng bàn, đôi nam), Nguyễn Minh Đức (bắn cung, cung nam 1 dây), Nguyễn Minh Cường (boxing, hạng 51 kg), tuyển cờ vua (đồng đội cờ tiêu chuẩn Maruk)