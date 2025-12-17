HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

VĐV Việt Nam bị xử ép, HLV dẫn học trò bỏ trận giữa trận ở SEA Games 33

Quốc An

(NLĐO) - Học trò bị xử ép ở bán kết với VĐV Philippines, thành viên ban huấn luyện Muay Việt Nam ném mạnh chai nước, dắt học trò bỏ trận đấu tại SEA Games 33.

Tại nội dung Muay Thái SEA Games 33, hạng cân 45kg, võ sĩ Hoàng Khánh Mai của tuyển Việt Nam thi đấu lấn lướt, ra đòn chuẩn xác khiến võ sĩ Philippines, Islay Erika Bomogao phải nằm sàn. Tuy nhiên, chiến thắng lại thuộc về VĐV Philippines, khi trọng tài đều chấm điểm thắng cho đối thủ thay vì Khánh Mai ở hai hiệp đầu diễn trong ngày 16-12.

Bức xúc trước quyết định của trọng tài, một thành viên ban huấn luyện đội Việt Nam không ngần ngại ném chai nước lên sàn đấu và dắt học bỏ cuộc giữa chừng. Trong tình huống đó, trọng tài chỉ biết bất lực, gọi Khánh Mai quay lại thi đấu.

img

Khánh Mai (đỏ) thi đấu lấn lướt nhưng bị trọng tài xử thua cả hai hiệp đấu (Ảnh: PhilStar)

Trận đấu không thể tiếp diễn, võ sĩ Islay nhờ đó được xử thắng cuộc, tiến vào chung kết đấu với võ sĩ chủ nhà Thái Lan, Noon-Eiad Arissara.

Dù bỏ cuộc, Khánh Mai vẫn cúi đầu chào khán giả rồi rời khỏi sàn đấu Lumpinee, Bangkok khi nhận chỉ đạo của HLV. Với VĐV Philippines, Islay cô đã chia sẻ với báo chi Philippines rằng bản thân không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu này.

img

Ông Cổ Tấn Anh Linh tức giận, dẫn học trò rời khỏi sân thi đấu

Việc xử ép này tại SEA Games 33 không chỉ xoay quanh môn Muay, khi võ sĩ MMA Phạm Văn Nam từng bật khóc khi trọng tài thiếu công bằng xử thua chủ nhà Thái Lan ở bán kết hạng dưới 56 kg. Tương tự, Vũ Văn Kiên cũng bị xử thua đầy tiếc nuối dù đang dẫn sâu trước võ sĩ chủ nhà Janjaroen Tinnapat tại bán kết pencak silat hạng 60 kg.

Nội dung Muay Thái tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 13 đến 19-12, gồm 18 nội dung thi đấu: 10 hạng cân đối kháng nam (45–75 kg), 6 hạng cân đối kháng nữ (45–60 kg) và 2 nội dung biểu diễn cho nam và nữ. 

Tuy nhiên, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký một võ sĩ ở mỗi nội dung.

Khánh Mai thuộc nhóm VĐV chủ lực được Ban huấn luyện đặt kỳ vọng giành HC vàng cho đội tuyển tại SEA Games, nhưng phải rời cuộc chơi trong uất ức. Cô gái 19 tuổi từng giành HC vàng giải châu Á 2025 và vô địch ở nội dung U23 hạng 45kg của giải vô địch thế giới năm nay.

Khánh Mai không phải trường hợp duy nhất Việt Nam bị xử ép ở các môn võ tại SEA Games 33.

Muay Việt Nam SEA Games 33
