SEA Games 33 ngày 17-12: Đua thuyền giành 3 HCV buổi sáng

Bảng vàng thành tích Đoàn TTVN ngày 17-12:

HCV (5): Hồ Thị Duy (rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ), Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 25 m súng ngắn đồng đội nữ), Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (rowing, huyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ), Nguyễn Tấn Sang (silat, hạng 80kg), Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, PhạmThị Huệ (rowing, thuyền 4 tay chèo nữ hạng nặng)

HCB:

HCĐ:

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại SEA Games 33, đoàn Việt Nam củng cố vị trí trong ba đoàn dẫn đầu Đại hội. Trong ngày 16-12, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 8 HCV, nâng tổng số HCV sau 7 ngày thi đấu chính thức lên con số 48. Theo bảng tổng sắp huy chương tạm thời, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng ở vị trí thứ ba với 174 huy chương, bao gồm 48 HCV, 52 HCB, 74 HCĐ.



Bảng tổng sắp huy chương tạm thời:

Bắn súng, bóng bàn chờ đột phá

Trong ngày thi đấu thứ tám, bắn cung và đấu kiếm được dự báo sẽ tạo dấu ấn sau một ngày trầm lắng. Bắn súng sau quãng nghỉ ngắn sẵn sàng tái xuất với Phí Thanh Thảo; Lê Thị Mộng Tuyền hay Trịnh Thu Vinh ở các nội dung súng ngắn, súng trường cả cá nhân lẫn đồng đội.

Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu súng trường ba tư thế

Bóng bàn sau cú sốc ở chung kết đồng đội nam sẽ tìm cách "rửa hận" người Singapore với Nguyễn Đức Tuân/Đoàn Bá Tuấn Anh ra sân ở bán kết đôi nam. Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Khoa Diệu Khánh sẽ tranh tài nội dung đơn với quyết tâm tìm kiếm tấm HCV đầu tiên cho bóng bàn Việt Nam tại đại hội lần này.

Ngày của võ thuật

Muay, pencak silat sau một ngày lặng lẽ, đầy uẩn ức với hàng loạt cú xử ép, sẽ đồng loạt bước vào các trận đấu quan trọng. Muay có đến 6 trận chung kết và những cái tên như Nguyễn Thị Chiều (57kg nữ), Phạm Ngọc Mẫn (63,5kg nam), Bàng Quang Thắng (71kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75kg nam) hay Nguyễn Thị Phương Hậu (60kg nữ) đều sẵn sàng làm bùng nổ Nhà thi đấu Lumpinee dù đều phải chạm trán cùng các võ sĩ chủ nhà Thái Lan.

Thái Lan là "cái nôi" của Muay nhưng với dàn võ sĩ đang đạt phong độ tốt, lối đánh ngày càng hoàn thiện và bản lĩnh không hề kém cạnh, Muay Việt Nam sẽ tận dụng mọi cơ hội tranh chấp huy chương vàng.

Nguyễn Duy Tuyến (trái) dự chung kết hạng 85-90 kg

Pencak silat cũng có những điểm tựa lớn cho 4 trận đấu chung kết, nam có Nguyễn Tấn Sang (75-80kg), Vũ Đức Hùng (70-75kg) hay Nguyễn Duy Tuyến (85-90kg) còn nữ là Dương Thị Hải Quyên (50-55kg). Các võ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 4 HCV nếu giữ được sự tỉnh táo và chính xác trong từng pha ra đòn, phát huy hết truyền thống ở môn thể thao này,

Vật (Greco-Roman) tranh tài toàn bộ các hạng cân trong ngày 17-12, từ vòng bảng cho tới bán kết và chung kết. Các đô vật Việt Nam như Bùi Mạnh Hùng (67kg), Nguyễn Công Mạnh (77kg), Nghiêm Đình Hiếu (87kg), Nguyễn Minh Hiếu (97kg) phải thi đấu với mật độ dày, đòi hỏi thể lực, chiến thuật và khả năng thích nghi rất cao.

Hy vọng bóng đá nữ

Cờ vua, cử tạ, thể thao điện tử, xe đạp, boxing có khả năng tranh chấp huy chương cao, bên cạnh cuộc tranh tài được chờ đợi: Chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Philippines…



Lịch thi đấu ngày 17-12 của Đoàn Thể thao Việt Nam: