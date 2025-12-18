SEA Games 33: Ngày bội thu vàng của thể thao Việt

SEA Games 33 chưa khép lại nhưng Trịnh Thu Vinh gần như chắc chắn sẽ là VĐV giàu thành tích nhất của đoàn thể thao Việt Nam với 4 HCV cùng với 3 kỷ lục đại hội. Thành tích chói sáng này không phải bất kỳ ai cũng có thể đạt được.

Những nhà vô địch trẻ tuổi

Thu Vinh vô địch các nội dung 10 m và 25 m súng ngắn ở cả 2 hạng mục cá nhân lẫn đồng đội nữ, chưa kể HCB nội dung 10 m súng ngắn hơi đôi nam nữ, thi đấu cùng Phạm Quang Huy. Đây là bước tiến vượt bậc của Thu Vinh so với khi tham dự SEA Games 31, giải đấu mà cô chỉ giành 1 HCB và 1 HCĐ, ghi nhận giải đấu thành công nhất trong sự nghiệp 8 năm qua của cô.

Bóng ném nữ đã đánh bại chủ nhà ngay trên đất Thái lên ngôi vô địch (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Chương trình tranh tài trên đất Thái vẫn còn đến vài ngày, thế nhưng đã có thể ghi nhận thành công của đội tuyển đua thuyền. Rowing giành 3 HCV trong buổi sáng 17-12 để nâng tổng thành tích lên con số 4, trong số 8 bộ huy chương của giải. Canoeing đã có sẵn 2 ngôi vô địch, góp phần giúp đội tuyển đua thuyền sớm hoàn thành chỉ tiêu thành tích mà chưa cần kết quả của đội thuyền rồng sẽ ra quân trong vài ngày tới.

Đua thuyền là thế mạnh truyền thống của thể thao Việt Nam và tại đại hội lần này, đội trình làng những nhà vô địch trẻ tuổi như Hồ Thị Duy, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, hoàn toàn có thể khiến người hâm mộ an tâm trước thềm các cuộc tranh tài quốc tế trong tương lai. ASIAD hay Olympic không hề là sân chơi xa lạ của đua thuyền Việt Nam, chỉ còn chờ các tài năng trẻ thăng hoa để viết lại lịch sử khi đua thuyền ra biển lớn.

Màu cờ sắc áo Việt Nam

Như đã nói ở trên, 17-12 là ngày thi đấu rất son của thể thao Việt Nam, ngoài những tấm huy chương đã liệt kê, còn có thêm HCV ở các bộ môn khác như đội tuyển bóng ném nữ bảo vệ thành công ngôi hậu, HCV của cử tạ và chiến công của các môn võ thuật. Bỏ qua mọi sự o ép đến khó tin từ đội ngũ trọng tài và cả ban tổ chức các môn, muay vẫn mang về 2 HCV qua 6 trận chung kết. Vật giành 3 HCV, pencak silat cũng có đến 2 ngôi vô địch.

Hình ảnh Nguyễn Tấn Sang nỗ lực để giành vàng môn pencak silat, Dương Thị Hải Quyên tự chữa thương (ngón chân nghi bị gãy) để chiến đấu đến cùng ở trận chung kết môn muay hay Trần Đình Thắng đã giành HCV cử tạ, tất cả phác họa nên bức tranh hào hùng vẽ bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu để mang về vinh quang cho màu cờ sắc áo Việt Nam.