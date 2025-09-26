Trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng, tình hình hồ chứa ở Huế thế nào?

Chiều 26-9, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, trước ảnh hưởng của bão Bualoi, UBND TP Huế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng". Đến nay các địa phương đã thu hoạch 24.534 ha, đạt 98,5%. Các diện tích lúa đã chín hầu như đã thu hoạch, còn lại 383 ha là diện tích lúa chưa chín chủ yếu ở các xã A Lưới là khu vực miền núi.
Toàn TP Huế có diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 7.000 ha, lồng nuôi thủy sản trên 8.300 cái; sản lượng thu hoạch đến nay 16.470 tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước còn lại 5.000 tấn. Diện tích còn lại chưa thu hoạch triệt để khoảng 5.600 ha, ước sản lượng chưa thu hoạch còn 20 % sản lượng trong ao.
Toàn bộ có 1.122 phương tiện với 8.079 lao động (thuyền từ 6m trở lên) đã vào bờ neo đậu an toàn trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế khẳng định, vào thời điểm bão Bualoi chưa gây ảnh hưởng, các hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn.
Mực nước hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) là +48,22 m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 115m3/; lưu lượng về hạ du 126m3/s. Với mực nước dâng bình thường +85m nhưng đến sáng nay, hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương đạt +74,64 m, lưu lượng đến hồ 60m3/; lưu lượng về hạ du 68m3/s. Tại hồ Tả Trạch mực nước đạt + 24,214m trong khi mực nước dâng bình thường là +45m.
Theo tính toán, với mực nước hiện tại thì hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng 400 mm, hồ chứa Tả Trạch là 500 mm. Sở Nông nghiệp và Môi trườngTP Huế đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.
Các hồ chứa thủy lợi hiện nay dung tích đạt khoảng 50-55% so với mực nước dâng bình thường; đạt khoảng 20-21% so với dung tích hữu ích; đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.
TP Huế đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2025, bao gồm20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô… Để chuẩn bị ứng phó bão, TP Huế đã rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, nước dâng do bão với 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung khu vực ven biển, đầm phá.
