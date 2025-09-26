HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng, tình hình hồ chứa ở Huế thế nào?

Quang Nhật

(NLĐO) - Các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện ở Huế vẫn đảm bảo an toàn, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500 mm.

Chiều 26-9, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, trước ảnh hưởng của bão Bualoi, UBND TP Huế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng". Đến nay các địa phương đã thu hoạch 24.534 ha, đạt 98,5%. Các diện tích lúa đã chín hầu như đã thu hoạch, còn lại 383 ha là diện tích lúa chưa chín chủ yếu ở các xã A Lưới là khu vực miền núi.

Trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng, tình hình hồ chứa ở Huế thế nào?- Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng TP Huế bắn pháo kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão.

Toàn TP Huế có diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 7.000 ha, lồng nuôi thủy sản trên 8.300 cái; sản lượng thu hoạch đến nay 16.470 tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước còn lại 5.000 tấn. Diện tích còn lại chưa thu hoạch triệt để khoảng 5.600 ha, ước sản lượng chưa thu hoạch còn 20 % sản lượng trong ao.

Trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng, tình hình hồ chứa ở Huế thế nào?- Ảnh 2.

Hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện tại Huế vẫn đảm bảo an toàn.

Toàn bộ có 1.122 phương tiện với 8.079 lao động (thuyền từ 6m trở lên) đã vào bờ neo đậu an toàn trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế khẳng định, vào thời điểm bão Bualoi chưa gây ảnh hưởng, các hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn.

Mực nước hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) là +48,22 m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 115m3/; lưu lượng về hạ du 126m3/s. Với mực nước dâng bình thường +85m nhưng đến sáng nay, hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương đạt +74,64 m, lưu lượng đến hồ 60m3/; lưu lượng về hạ du 68m3/s. Tại hồ Tả Trạch mực nước đạt + 24,214m trong khi mực nước dâng bình thường là +45m.

Theo tính toán, với mực nước hiện tại thì hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng 400 mm, hồ chứa Tả Trạch là 500 mm. Sở Nông nghiệp và Môi trườngTP Huế đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.

Các hồ chứa thủy lợi hiện nay dung tích đạt khoảng 50-55% so với mực nước dâng bình thường; đạt khoảng 20-21% so với dung tích hữu ích; đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

TP Huế đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2025, bao gồm20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô… Để chuẩn bị ứng phó bão, TP Huế đã rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, nước dâng do bão với 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung khu vực ven biển, đầm phá.

Bão Bualoi “lao nhanh” gấp đôi các cơn bão khác, tới 30 km/giờ

Bão Bualoi “lao nhanh” gấp đôi các cơn bão khác, tới 30 km/giờ

(NLĐO) - Bão Bualoi đang di chuyển với tốc độ rất nhanh 30 km/giờ, sau khi vào Biển Đông dự báo đổi hướng đi dọc Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, đêm nay vào Biển Đông

(NLĐO) - Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Bản tin sáng 26-9: Bão Bualoi vào Biển Đông, đổ bộ đất liền mạnh hơn cả Ragasa?

(NLĐO) - Bão Bualoi vào Biển Đông, đổ bộ đất liền mạnh hơn cả Ragasa?; Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I;...

