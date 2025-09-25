HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hai hình ảnh gây sốt giữa siêu bão Ragasa

Huệ Bình

(NLĐO) – Siêu bão Ragasa đi qua đã để lại 2 khoảnh khắc gây sốc: người đàn ông ngồi trên ghế đối diện sóng dữ, người phụ nữ mắc kẹt giữa dòng lũ bùn.

Hai bức ảnh đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội ở Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhiếp ảnh gia Elson Li của tờ South China Morning Post (SCMP) là người đã chụp bức ảnh một người đàn ông không mặc áo mưa, ngồi lặng lẽ trên ghế đá dọc bờ kè Tseung Kwan O (vịnh Tướng Quân) trên đảo Hồng Kông.

Nhiếp ảnh gia kể khi anh đến bờ kè Tseung Kwan O vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24-9 (giờ địa phương), lúc này tín hiệu bão số 10 (cảnh báo cao nhất) đang có hiệu lực tại Hồng Kông. Do đó, nhiếp ảnh gia không hề nghĩ mình sẽ nhìn thấy bất kỳ ai ở đó.

Tuy nhiên, một cảnh tượng không tưởng đã đập vào mắt Elson Li: Người đàn ông ngồi một mình trên ghế đá dọc bờ kè, mặt hướng thẳng ra biển. Phía trước người đàn ông là cầu vượt vịnh Tseung Kwan O mờ ảo trong mưa bão. Những con sóng mạnh lúc này đang điên cuồng đập vào bờ, có lúc cao đến 2/3 chiều cao của cây cầu dài 17 mét.

Hai hình ảnh gây sốt giữa siêu bão Ragasa- Ảnh 1.

Người đàn ông ngồi trên ghế ở lối đi bộ khi bão Ragasa áp sát Hồng Kông, Trung Quốc, sáng 24-9. Ảnh: Elson Li

Ban đầu, Elson Li nhìn thấy người đàn ông đi dạo quanh khu vực ngập nước, không để tâm nhiều. Sau khi chụp vài khung cảnh ngập lụt do siêu bão Ragasa gây ra, nhiếp ảnh gia quay lại và bắt gặp người đàn ông ngồi ngay mép nước. Chọn vị trí sau bức tường cao 10 mét để che sóng, Elson Li giơ sẵn máy ảnh.

"Con sóng lớn ập tới, hất người đàn ông văng vài mét khỏi ghế. Tôi chạy đến, nhắc ông quay lại chỗ an toàn và nói rằng thật may mắn khi hàng rào đã ngăn sóng cuốn ông ta ra biển. Ban đầu ông phớt lờ, nhưng sau đó tôi thấy ông đã rời đi" - Elson Li kể trên SCMP.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn mạng và người đàn ông này được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh là "ông hoàng bão tố".

Thế nhưng, nhiếp ảnh gia Elson Li lại không hề muốn tác phẩm của mình tạo ra ấn tượng lãng mạn hóa hành động mạo hiểm. Elson Li nói rằng ngay khi nhìn thấy người đàn ông, phản ứng đầu tiên của anh là kinh hãi và tìm cách kêu gọi người này rời đi.

Hai hình ảnh gây sốt giữa siêu bão Ragasa- Ảnh 2.

Người phụ nữ ngồi cô độc và ướt sũng trên trụ cổng giữa dòng lũ. Ảnh: Đài truyền hình Dân chủ Đài Loan

Trong khi đó, tại Đài Loan, một hình ảnh khác cũng khiến dư luận phải bàng hoàng: Người phụ nữ mặc áo vàng ngồi cô độc và ướt sũng trên trụ cổng giữa dòng lũ bùn đang cuồn cuộn chảy bên dưới. Hình ảnh người phụ nữ đang cầm điện thoại, có vẻ như đang gọi cầu cứu, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Threads.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng tột độ, cầu nguyện cho bà được an toàn. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại chỉ trích gay gắt, cho rằng người phụ nữ không có ý thức phòng tránh nguy hiểm khi mạo hiểm ra ngoài giữa mưa bão.

Trước làn sóng chỉ trích, gia đình người phụ nữ lên tiếng xác nhận bà đã được giải cứu an toàn. Gia đình nhấn mạnh bà không hề liều lĩnh mà bị mắc kẹt khi đang trên đường về nhà sau khi kiểm tra người thân có an toàn không. Bà không may gặp sự cố hồ nước vỡ bờ và bị dòng nước lũ cô lập.

    Thông báo