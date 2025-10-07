HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Báo cáo Bộ Chính trị chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết cơ bản các bộ, cơ quan ngang bộ đã quán triệt và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo Bộ Chính trị về chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Báo cáo Bộ Chính trị về chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, 42/69 nhiệm vụ được giao tại 6 kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Chính phủ, công điện của Thủ tướng Chính phủ đã được các bộ, cơ quan ngang bộ quán triệt và đã triển khai thực hiện.

Có 27/69 nhiệm vụ được giao tại 6 kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được các bộ, cơ quan ngang bộ quán triệt, đang trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại Kết luận số 174-KL/TW về xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, đã giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ tham mưu đã báo cáo Bộ Chính trị, đang tiếp tục hoàn thiện, báo cáo lại vào tháng 12-2025.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND, HĐND cấp tỉnh, cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Đối với nhiệm vụ này, Chính phủ đã có báo cáo Bộ Chính trị và đang tiếp tục hoàn thiện trước ngày 15-10.

Các nhiệm vụ về rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế, hoàn thiện xác định vị trí việc làm… đã được triển khai, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Theo Bộ Nội vụ, cơ quan này cũng đã phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, đã báo cáo Bộ Chính trị và đang tiếp tục hoàn thiện, ban hành sau Hội nghị Trung ương 12.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các địa phương rà soát lại tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Việc rà soát nhằm bảo đảm đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Cũng liên quan đến triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đang xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, dù các bộ ngành đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhưng vẫn còn một số lĩnh vực chưa kịp thời như: Thẩm quyền bổ nhiệm trong ngành giáo dục; cơ chế tài chính – kế toán; các hướng dẫn các trình tự thủ tục khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở một số lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường.

Cơ quan này nhìn nhận, thể chế, chính sách, pháp luật đã kịp thời bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy, song vẫn còn một số nội dung chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các cấp, cách ngành trong giai đoạn đầu vẫn còn những bất cập nhất định.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1-7-2025. Sau hơn 3 tháng vận hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thông suốt. Các bộ ngành, cơ quan, địa phương đã tiến hành chi trả chế độ, chính sách cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy.


    Thông báo