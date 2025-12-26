HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bảo đảm an toàn giao thông hàng không dịp Tết, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất

Dương Ngọc

(NLĐO) - Cục Hàng không ban hành Chỉ thị đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026.

Chỉ thị do Phó Cục trưởng Đào Xuân Hoạch ký ban hành, yêu cầu các cảng hàng không, hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất... chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hoạt động hàng không diễn ra an toàn, thông suốt trong giai đoạn cao điểm.

Bảo đảm an toàn giao thông hàng không tại Tân Sơn Nhất dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất là nơi có mật độ bay tăng mạnh trong dịp Tết. Ảnh: Yến Anh

Siết chặt điều phối giao thông tại sân bay

Một trong những nội dung trọng tâm là việc rà soát, bố trí hợp lý khu vực ra vào đón, trả khách và điểm đỗ xe chờ tại các cảng hàng không, đặc biệt là tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài - nơi dự kiến đón lượng hành khách tăng mạnh trong dịp Tết.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cảng hàng không thành viên được yêu cầu bổ sung nhân sự điều phối, tăng cường ứng dụng công nghệ trong hướng dẫn giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, xung đột giữa các phương tiện.

Các đơn vị cũng phải phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải, công an địa phương và các cơ quan chức năng để phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm như xe dù, chèo kéo, tăng giá vé trái quy định. Đồng thời, cần bố trí vị trí đỗ thuận tiện cho các tuyến xe buýt nhằm khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng.

Nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh soi chiếu

ACV được giao xây dựng phương án phục vụ, bố trí đầy đủ nguồn lực để đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn an ninh hàng không trong dịp cao điểm. Trọng tâm là bổ sung phương tiện, thiết bị phục vụ soi chiếu an ninh, trả hành lý nhanh chóng, đồng thời tăng cường truyền thông để hành khách nhận biết khu vực nhận hành lý, tránh tình trạng lộn xộn, mất thời gian.

Công tác bảo trì kết cấu hạ tầng tại các cảng hàng không cũng được yêu cầu hoàn tất trước cao điểm Tết. Đối với các công trình đang thi công nhưng phải tạm dừng trong dịp lễ, cần thu dọn gọn gàng, rào chắn an toàn, lắp biển cảnh báo đầy đủ, nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động bay và lưu thông trong sân bay.

Ngoài ra, ACV cũng cần tăng cường kiểm tra nội bộ và giám sát hoạt động của các hãng taxi, xe công nghệ đang hoạt động tại sân bay, xử lý nghiêm các trường hợp chèo kéo, ép giá hành khách.

Hãng hàng không tăng chuyến, bố trí bay đêm

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu theo dõi sát nhu cầu đặt chỗ, điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung chuyến bay, đặc biệt là các chặng nội địa có nhu cầu cao như TP HCM - Hà Nội, TP HCM - Đà Nẵng, TP HCM - Vinh...

Các hãng cần tăng cường khai thác các chuyến bay đêm, tận dụng tối đa hạ tầng cảng hàng không và nhân lực, đồng thời sẵn sàng nguồn lực kỹ thuật để hạn chế tối đa tình trạng dừng khai thác do lỗi kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu các hãng đẩy mạnh truyền thông về hình thức làm thủ tục trực tuyến (web check-in) và kiosk check-in tự động tại sân bay, giúp hành khách tiết kiệm thời gian, tránh ùn tắc tại quầy làm thủ tục.

Tại khu vực làm thủ tục, các hãng cần bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách; đồng thời thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ có thẩm quyền xử lý sự cố, khiếu nại ngay tại sân bay.

Giảm tối đa trễ, huỷ chuyến

Một trong những nội dung được đặc biệt nhấn mạnh là giảm đến mức thấp nhất tình trạng chậm, huỷ chuyến bay trong dịp Tết, đặc biệt với các chuyến bay đưa hành khách về quê đón Tết. "Thực hiện nghiêm việc bố trí người có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại của hành khách khi có sự vụ xảy ra trên địa bàn cảng hàng không và tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn hàng không, cũng như xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm, huỷ chuyến bay; không để hành khách đi máy bay về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển"- Cục Hàng không yêu cầu.

Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc phối hợp, chia sẻ dữ liệu và cập nhật kịp thời với Cục Hàng không Việt Nam để xử lý các tình huống phát sinh.

Vietnam Airlines tăng thêm gần 270 chuyến bay Tết Dương lịch

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026, Vietnam Airlines triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm.

Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 1-1 đến 4-1-2026, Vietnam Airlines triển khai tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ trên các đường bay du lịch, địa phương có nhu cầu cao giữa Hà Nội và TPHCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo.

Tin liên quan

Airbus cảnh báo kỹ thuật, Phó Thủ tướng chỉ đạo Cục Hàng không kiểm tra nghiêm túc, không chủ quan

Airbus cảnh báo kỹ thuật, Phó Thủ tướng chỉ đạo Cục Hàng không kiểm tra nghiêm túc, không chủ quan

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Cục Hàng không kiểm tra, rà soát việc các hãng hàng không thực hiện các thông báo, khuyến cáo kỹ thuật của Airbus.

Năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp nhận đăng ký thêm 17 máy bay

(NLĐO) - Năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hoá.

Ba hãng hàng không cùng tham gia nhiệm vụ chuyến bay chính thức đầu tiên tại Sân bay Long Thành

(NLĐO)- Phương án chuyến bay chính thức đầu tiên tại Sân bay Long Thành ngày 19-12-2025 được Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đảm nhận.

