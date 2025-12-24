HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Năm 2026, ngành hàng không đặt mục tiêu tăng trưởng 13 - 15%

Tin-ảnh: Dương Ngọc

(NLĐO) - Năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hoá.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng công tác năm 2026 của Cục Hàng không Việt Nam sáng 24-12, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hoá, tăng tương ứng 10,7% và 18,5% so với năm 2024.

Ngành hàng không Việt Nam hướng tới tăng trưởng 13 - 15 % trong năm 2026 - Ảnh 1.

Khách bay quốc tế tăng mạnh năm 2025 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Ảnh: Dương Ngọc

Trong đó, vận chuyển nội địa ước đạt 36,9 triệu khách và 226,8 ngàn tấn hàng hoá, tương ứng tăng 8,4% về hành khách và xấp xỉ về hàng hóa so với năm 2024; vận chuyển quốc tế ước đạt 46,6 triệu khách và 1,3 triệu tấn hàng hoá, tương ứng tăng 12,6% và 22,6% so với năm 2024.

Năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận đăng ký Việt Nam thêm 17 máy bay các loại, đưa số lượng máy bay đăng ký Việt Nam lên 262 chiếc (trong đó có 1 loại máy bay mới lần đầu đăng ký Việt Nam là Gulfstream G700); cấp 1 Giấy chứng nhận Người khai thác máy bay cho Hãng hãng không Mặt trời Phú Quốc (khai thác vận tải thương mại nội địa và quốc tế); đang triển khai phê chuẩn bổ sung loại máy bay chở hàng cho Vietnam Airlines; Phê chuẩn bổ sung 1 Tổ chức huấn luyện đào tạo Nhân viên hàng không cho Sun PhuQuoc...

Đặc biệt năm 2025, Cục Hàng Không Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Trung Quốc thực hiện thành công việc công nhận tiêu chuẩn của Trung Quốc về thiết kế, chế tạo máy bay để làm cơ sở cho việc đưa máy bay Comac C909 (ARJ - 900) khai thác tại Việt Nam, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân trong các chặng bay ngắn bằng máy bay nhỏ.

Theo Cục trưởng Uông Việt Dũng, năm 2026, toàn ngành đặt mục tiêu đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hoá, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2025.

Bên cạnh đó, tập trung đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị máy bay (bổ sung vật tư, khí tài, khắc phục hỏng hóc trì hoãn...), nguồn lực khai thác, bảo dưỡng, điều hành bay. Về an toàn bay, phấn đấu các chỉ tiêu và mục tiêu không để xảy ra tai nạn hàng không (mức A), sự cố nghiêm trọng (mức B); giảm 10-20% sự cố mức C, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác máy bay.

Phát triển đồng bộ hệ thống sân bay

Năm 2025, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không đến năm 2030, tầm nhìn 2050, nhằm phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải, hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng. Quy hoạch ưu tiên đầu tư các cảng hàng không lớn tại Hà Nội và TPHCM, đồng thời định hướng hình thành 34 cảng hàng không đến năm 2050 (15 quốc tế và 19 quốc nội); phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các Cảng hàng không quốc tế: Vinh, Phú Quốc, Gia Bình; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030...

Bên cạnh đó, Cục tập trung nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Vân Đồn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia (Gia Bình, Măng Đen, Vân Phong, Quảng Trị)...

Năm 2026, tập trung hoàn thành công tác triển khai lập, trình duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bổ sung cảng hàng không: Măng Đen, Vân Phong và điều chỉnh cấp sân bay Cảng hàng không Quảng Trị; 15 quy hoạch cảng hàng không quy hoạch các Cảng hàng không: Cần Thơ, Phú Bài, Lai Châu, Nà Sản; trình duyệt quy hoạch các Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

