Bảo đảm cung ứng hàng Tết đầy đủ

Ngày 16-12, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với TP HCM về công tác bảo đảm nguồn cung thực phẩm nông - lâm - thủy sản về chất lượng và an toàn cho mùa Tết sắp đến.

Siêu thị sẵn sàng phục vụ Tết

Trước đó, vào sáng sớm, đoàn đã khảo sát tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng). Thời điểm này, lượng khách mua sắm khá đông, hàng hóa được chuẩn bị dồi dào, phong phú, gồm nhiều mặt hàng đặc trưng ngày Tết như dừa khắc chữ (Tài, Lộc, Phúc...), bánh chưng (chay, mặn), bia, nước ngọt, bánh kẹo chủ đề xuân...

Đại diện siêu thị cho biết lượng hàng Tết tăng 20% so với năm ngoái. Nguồn hàng được bổ sung từ các nhà cung cấp phía Bắc để bù đắp phần thiếu hụt rau củ từ Lâm Đồng. Rau củ tươi sống được nhập từ kho tổng Saigon Co.op, nơi có phòng kiểm nghiệm nhanh ngẫu nhiên để loại bỏ hàng không bảo đảm an toàn.

Đối với các sản phẩm tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm", nếu phát hiện mẫu không đạt, sẽ cảnh báo trên toàn hệ thống và rút hàng toàn bộ ở các hệ thống phân phối tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách - Pháp chế (Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đánh giá Saigon Co.op triển khai bài bản việc chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội. Hàng hóa bày bán ngăn nắp, rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt chú trọng sản phẩm tươi sống. Tuy vậy, ông lưu ý một số điểm cần cải thiện như cách bày rau củ để tránh dập nát, giảm chất lượng; đồng thời đề nghị ghi rõ cơ sở cung ứng đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc đến từ các địa phương như Lâm Đồng để người tiêu dùng dễ nhận diện.

Hàng Tết tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP HCM

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách - Pháp chế cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh nông - lâm - thủy sản cần tăng cường kiểm soát, bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định, kể cả trong dịp cao điểm tiêu thụ. "Chất lượng an toàn thực phẩm phải được giữ vững quanh năm, không thể giảm vào dịp lễ Tết - đó là yếu tố tạo nên uy tín và niềm tin của người tiêu dùng" - ông nói.

Ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, lưu ý thêm khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn, siêu thị cần báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, tránh tình trạng chỉ thông báo cho chủ hàng, dẫn đến việc sản phẩm không đạt bị tuồn ra ngoài tiêu thụ.

Nhu cầu tiêu thụ tăng cao

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh bảo đảm an toàn thực phẩm là thách thức lớn với đô thị gần 14 triệu dân. Theo ông, thị trường Tết 2026 sẽ có nhiều điểm mới, như: lượng người ở lại TP HCM đón Tết dự kiến tăng, đặc biệt tỉ lệ công nhân ở lại ăn Tết cao hơn năm ngoái. Ngoài ra, có khả năng sẽ có dòng người từ các tỉnh về TP HCM đón Tết cùng thân nhân do thành phố tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sau khi mở rộng.

Một số vùng cung cấp hàng hóa truyền thống cho TP HCM như Tây Nguyên, ĐBSCL, miền Trung đang phục hồi sau thiên tai nên thành phố phải chủ động chuẩn bị về số lượng, chất lượng và an toàn thực phẩm cho dịp cao điểm.

Ông Ngô Hồng Y, Phó Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương TP HCM, cho biết thành phố đã chủ động tìm nguồn cung thay thế từ các tỉnh chưa bị ảnh hưởng và tăng cường nhập khẩu nông sản có thể bảo quản lâu. Rau ăn lá ngắn ngày vẫn đủ cung ứng nhưng các sản phẩm dài ngày như cà rốt, cà chua có thể phải chờ thêm chu kỳ trồng trọt.

Theo ông Y, năm nay các doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng Tết trị giá hơn 26.000 tỉ đồng, trong đó 9.000 tỉ đồng là hàng bình ổn thị trường, tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Hàng bình ổn chiếm 23%-40% thị phần, giá thấp hơn 5%-15% so với hàng cùng loại ngoài thị trường, tùy mặt hàng. Còn các siêu thị có thể tăng lượng hàng gấp 2-3 lần ngày thường và kéo dài thời gian phục vụ trong những ngày cao điểm.

Ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, thông tin thành phố hiện tự chủ được khoảng 60% lượng nông sản phục vụ Tết nhờ kiểm soát từ vùng trồng, vùng chăn nuôi; phần còn lại nhập từ các tỉnh và nước ngoài. "Nguồn hàng Tết dự kiến ổn định, đủ cung ứng nếu không xảy ra biến động lớn về thời tiết hay dịch bệnh. TP HCM còn có khả năng hỗ trợ nguồn hàng cho các địa phương khác khi cần" - ông Giàu nói.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thuận cho rằng dù thiên tai tại miền Bắc và miền Trung có ảnh hưởng đến sản xuất, song các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân đã khẩn trương khôi phục, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội. Vì vậy, nguồn cung nông sản, đặc biệt là hàng tươi sống, cơ bản đã ổn định. "Nếu có ảnh hưởng nhẹ, người tiêu dùng và nhà sản xuất nên cùng chia sẻ, hướng đến mục tiêu giữ bình ổn giá, bảo đảm an toàn thực phẩm và đủ lượng cung ứng. Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hỗ trợ để chuỗi cung ứng nông, thủy sản vận hành thông suốt, không đứt gãy" - ông Thuận khẳng định.

Trứng bình ổn tăng giá Theo Sở Tài chính TP HCM, trong tháng 12, cơ quan này đã chấp thuận điều chỉnh tăng giá từ 5,7% đến 10% đối với trứng gia cầm loại I thuộc chương trình bình ổn thị trường. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở chi phí đầu vào tăng và biến động cung - cầu thực tế. Trong khi trước đó, tháng 11-2025, sở đã duyệt giảm giá từ 2%-19% đối với một số mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn. Nhưng hiện nhóm hàng này đang chịu áp lực trở lại do giá heo hơi tăng, kéo theo chi phí chăn nuôi và phân phối tăng lên.



