Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là xử lý những tồn tại trước đây nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân

Ngày 25-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) TP HCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương trước Kỳ họp thứ mười, QH Khóa XV. Dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu QH TP HCM cùng một số đại biểu QH và lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, có 14 lượt ý kiến của cử tri, tập trung vào nhiều vấn đề dân sinh như đường xuống cấp, thiếu nước sạch; bày tỏ lo ngại về việc lãng phí công sở sau sáp nhập. Liên quan dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, một số cử tri nêu ý kiến, đề xuất về chính sách bồi thường, tái định cư.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gặp gỡ các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tiếp thu các ý kiến, bà Huỳnh Thị Phúc khẳng định Đoàn Đại biểu QH TP HCM sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng và giám sát quá trình giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá TP HCM sau khi hợp nhất 3 địa phương có quy mô rộng lớn nhất từ trước tới nay với diện tích hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người; đóng góp khoảng 30% quy mô kinh tế cả nước, thu ngân sách gần 34% toàn quốc. Đây là thời cơ nhưng cũng là thách thức lớn. Trách nhiệm đặt ra cho lãnh đạo thành phố là làm sao kết nối được mọi nguồn lực, khai thác tối đa lợi thế về logistics, cảng biển, du lịch để phát triển chung.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh là xử lý những tồn tại trước đây. Hiện nay, quy định đẩy mạnh phân cấp về cho chính quyền cấp xã - phường với tinh thần chung là thông thoáng hơn trước rất nhiều. Đây là minh chứng cho việc bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân.

Cùng với việc tháo gỡ tồn tại, TP HCM cũng hướng tới tương lai bằng các quy hoạch và dự án lớn, xứng tầm cực tăng trưởng của cả nước. Trung ương đã giao cho TP HCM nhiều nhiệm vụ như xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ... Đây là những mô hình hiện đại, có thể tạo động lực phát triển cả vùng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay và từ năm 2026 phấn đấu tăng trưởng 2 con số, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng cần tư duy mới, cách làm khác biệt, đồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả. Ông yêu cầu các địa phương nắm chắc những nhiệm vụ như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, khiếu nại, tố cáo, chế độ chính sách, xây dựng hạ tầng...

"Nhà nước giao thẩm quyền tới đâu thì làm hết trách nhiệm đến đó; việc nào vướng mắc, không giải quyết được thì kịp thời kiến nghị cấp trên" - Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ.

Về nguyên tắc xử lý kiến nghị của người dân, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết phải căn cứ quy định pháp luật để bảo đảm công bằng. "Lãnh đạo ở địa phương cần cố gắng làm hết trách nhiệm, ưu tiên vấn đề mà số đông người dân bị ảnh hưởng" - ông lưu ý.

Cùng ngày, tổ Đại biểu QH đơn vị số 4 - Đoàn Đại biểu QH TP HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài và phường Diên Hồng. Tại hội nghị, cử tri phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm như: bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tội phạm công nghệ cao; giao thông đô thị... Thay mặt tổ đại biểu QH, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri. "Kỳ họp QH sắp tới sẽ sửa đổi nhiều luật để bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp để làm sao các cơ quan vận hành thông suốt và phục vụ tốt nhất người dân, trong đó có người dân thành phố" - bà Văn Thị Bạch Tuyết thông tin. Q.Anh



