Tạo nền tảng để TP HCM phát triển lâu dài

Ngày 25-9, Đảng ủy UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (gọi tắt là Nghị quyết).

Tận dụng lợi thế, phân vai phát triển

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết Nghị quyết là kết tinh trí tuệ của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bao quát tất cả lĩnh vực; là kim chỉ nam cho hành động, định hướng phát triển thành phố 5 năm tới.

"Nghị quyết có hay đến mấy cũng chỉ là nghị quyết nếu không đi vào cuộc sống. Do đó, triển khai Nghị quyết là để hiểu rõ nội dung cốt lõi và cụ thể hóa thành hành động cụ thể của từng ngành, từng cấp" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

Theo Nghị quyết, tầm nhìn của TP HCM đến năm 2030 là 1 trong 100 thành phố đáng sống nhất trên thế giới; đến năm 2045 là 1 trong 100 thành phố tốt nhất thế giới. Để đạt mục tiêu này, Nghị quyết xác định 28 chỉ tiêu với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn.

Ông Nguyễn Văn Được lưu ý TP HCM sau hợp nhất không chỉ là phép cộng đơn thuần mà là phép nhân; cần tận dụng lợi thế từng vùng, phân vai để phát triển. Theo đó, vùng TP HCM là lõi đô thị, trung tâm tài chính và công nghệ cao; Bình Dương sẽ trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vai trò trung tâm kinh tế biển.

"Chúng ta là một TP HCM thống nhất, không còn tư duy phân biệt địa phương. Phải thống nhất trong tư duy và hành động để tạo nội lực phát triển" - ông Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Văn Được, sắp tới, TP HCM sẽ mời đơn vị tầm cỡ thế giới cùng đơn vị tư vấn trong nước để lập quy hoạch toàn thành phố, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Muốn có hạ tầng phải có mặt bằng

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn, đặc biệt là sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, công tác giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM thời gian qua còn chậm là do liên quan việc phối hợp trong lĩnh vực này. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã dẫn chứng quy trình 20 bước để UBND phường, xã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, triển khai các dự án.

Nhấn mạnh muốn có hạ tầng phải có mặt bằng, Chủ tịch UBND TP HCM xác định khâu giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ông đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phải thành lập các đội đặc nhiệm xuống các xã, phường để "cầm tay chỉ việc"; giúp xã, phường mạnh dạn làm.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 168 xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết tâm và quyết liệt việc giải phóng mặt bằng. Đây là chỉ tiêu để đánh giá kết quả làm việc của cán bộ đứng đầu các cấp. "Xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, để công trình chậm chạp, ì ạch, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Bổ sung nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM Cùng ngày, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ Đảng ủy UBND thành phố. Theo đó, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định, bổ sung ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP HCM và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM. Như vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM hiện có 13 ủy viên. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được đánh giá ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền đã trải qua nhiều đơn vị công tác, gắn bó từ cơ sở, dù ở vị trí nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực.



