Vùng miền Đông Nam Bộ

Báo động sạt lở, sụt lún ven kênh

Bài và ảnh: Nguyễn Tiến

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân là do tác động của dòng chảy kết hợp với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

 Tại đường Kênh Ranh (ấp Bàu Chứa, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh), ngày 27-5, xuất hiện tình trạng sạt lở kéo dài gần 50 m, mặt đường bị sụt lún khoảng 0,5 m, phạm vi lấn sâu vào mặt đường gần 3 m khiến kết cấu tuyến đường hư hỏng hoàn toàn, ảnh hưởng việc đi lại và sản xuất của nhiều hộ dân. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân là do tác động của dòng chảy kết hợp với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Cùng thời điểm, trên tuyến đường Thiên Hộ Dương, thuộc khu phố 5, phường Kiến Tường, cũng xảy ra sụt lún đất và sạt lở ven kênh dài hơn 100 m, độ lún sâu khoảng 2 m, phạm vi sụt lún ăn sâu vào mặt đường gần 3,75 m.

Báo động sạt lở, sụt lún ven kênh - Ảnh 1.

Sạt lở làm toàn bộ mặt đường Thiên Hộ Dương đoạn qua phường Kiến Tường (Tây Ninh) bị sụt lún

Theo bà Phạm Thị Ngọc Bích - Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kiến Tường - địa phương đã triển khai các biện pháp gia cố tạm thời. Tuy nhiên, phạm vi sạt lở vẫn tiếp tục mở rộng và lún sâu hơn. Hiện các cơ quan chuyên môn đang khảo sát, đánh giá nguyên nhân để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp và kiến nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục.

Theo thống kê của ngành chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 9 vụ sạt lở tại các địa phương như Cần Đước, Tân Lân, Vĩnh Hưng, Mỹ Thạnh, Tân Thạnh, Tuyên Thạnh và Kiến Tường.

Đáng chú ý, khu vực bờ Bắc kênh Dương Văn Dương, xã Nhơn Hòa Lập hiện được xác định là điểm nóng về sạt lở. Nhiều vị trí sạt lở đã làm hư hỏng mặt đường bê-tông, ảnh hưởng giao thông và đe dọa các công trình hạ tầng quan trọng như cầu Kênh Đạo, cầu Long Thành cùng nhiều tuyến đường liên ấp.

Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chủ yếu là do dòng chảy tác động mạnh vào mái bờ, nền đất yếu, hành lang bảo vệ kênh bị thu hẹp và mật độ phương tiện thủy hoạt động lớn. Đặc biệt, trong mùa khô, mực nước xuống thấp làm gia tăng hiện tượng xói mòn chân bờ, hình thành các hàm ếch và làm tăng nguy cơ sạt lở trên diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp này, UBND tỉnh Tây Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp đối với khu vực sạt lở bờ Bắc kênh Dương Văn Dương nhằm huy động nguồn lực triển khai những biện pháp ứng phó. Các địa phương được yêu cầu tăng cường theo dõi diễn biến sạt lở, khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Mới đây, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã khảo sát thực tế các điểm sạt lở, sụt lún đất tại phường Kiến Tường và xã Tuyên Thạnh. Đoàn công tác đã yêu cầu các địa phương không cho xe từ ba bánh trở lên lưu thông qua những tuyến đường đang xảy ra sạt lở, đồng thời tổng hợp các kiến nghị để báo cáo UBND tỉnh xem xét phương án xử lý lâu dài.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, việc đầu tư gia cố những tuyến giao thông ven sông, kênh, tăng cường quản lý hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và chủ động phòng ngừa sạt lở là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

