Tây Ninh lập đường dây nóng giám sát kinh doanh xăng E10

Từ ngày 1-6, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Song song đó, cơ quan quản lý cũng công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10.

Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như găm hàng, tự ý ngừng bán, kinh doanh không đúng chủng loại hoặc tăng giá bán bất hợp lý.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Sở Công Thương cũng tăng cường tuyên truyền về lợi ích và tính an toàn của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Theo ngành chức năng, việc sử dụng xăng sinh học E10 góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển năng lượng xanh, bền vững.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung tiếp nhận phản ánh gồm hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán không có lý do chính đáng; niêm yết hoặc thông tin không rõ ràng về giá bán, chủng loại xăng dầu tại các trụ bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Để bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo chi cục và các đội quản lý thị trường trực thuộc. Trong đó, số điện thoại của Chi cục trưởng Nguyễn Minh là 0988.252.228, tiếp nhận phản ánh trên phạm vi toàn tỉnh.