Bạn đọc

Hình ảnh sạt lở uy hiếp suối Siệp khu vực giáp ranh TPHCM và TP Đồng Nai

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Mưa lớn đầu mùa khiến đoạn suối Siệp giáp ranh TPHCM và TP Đồng Nai sạt lở nghiêm trọng, dự án cải tạo 10 năm vẫn dang dở

Những cơn mưa đầu mùa liên tiếp những ngày qua đã khiến đoạn suối Siệp dài khoảng 250 m, nằm giáp ranh giữa phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) và phường Biên Hòa (TP Đồng Nai), xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 21-5 cho thấy khu vực suối Siệp chưa được thi công hoàn chỉnh xuất hiện nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào mép đường. Nhiều vị trí bị khoét hàm ếch, đất đá tiếp tục bong tróc sau những trận mưa lớn đầu mùa.

Khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, khu vực giáp ranh TPHCM - Đồng Nai xuất hiện cơn mưa kéo dài khoảng 15 phút. Chỉ ít phút sau, nước từ thượng nguồn đổ xuống cuồn cuộn, chảy xiết qua đoạn suối khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

“Mưa chưa thấm đường được 10 phút mà nước đã dâng dữ lắm. Nước đen ngòm, bùn sình từ đâu đổ về, mùi hôi chịu không nổi” - một người dân sống gần khu vực phản ánh.

Theo người dân địa phương, đoạn suối gần Quốc lộ 1K có lòng suối hẹp như “nút thắt cổ chai”, khiến nước thoát chậm và thường xuyên tràn lên mặt đường mỗi khi mưa lớn. Khu vực này lại có độ dốc cao, mặt đường gồ ghề nên khi nước dâng, dòng chảy rất xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nước tràn qua mặt đường kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ mới rút dần. Trong thời gian này, nhiều xe máy phải quay đầu hoặc di chuyển rất chậm để tránh bị nước cuốn.

Không chỉ gây ngập, dòng nước lớn còn tiếp tục khoét sâu các điểm sạt lở dọc bờ suối. Một số người dân phải tự căng dây cảnh báo, đặt đá và vật cản để ngăn phương tiện đi sát khu vực nguy hiểm.

Đáng lo ngại, nhiều cột điện nằm ven đường suối Siệp đã bị nước cuốn trôi lớp đất bảo vệ phần móng, khiến chân trụ trơ ra giữa dòng nước, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo ghi nhận, khu vực bị ảnh hưởng nằm gần bãi container và một công ty bê tông phía phường Tân Đông Hiệp, trong khi phía đối diện là khu dân cư thuộc khu phố Cầu Hang, phường Biên Hòa. Người dân lo ngại nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, tình trạng sạt lở sẽ còn diễn biến nghiêm trọng hơn.

Dự án cải tạo suối Siệp được khởi công từ năm 2016 nhưng nhiều năm qua vẫn dang dở do vướng mặt bằng. Đến năm 2025, dự án mới được tái khởi công một số hạng mục khẩn cấp, trong đó có cống qua Quốc lộ 1K nhằm giảm ngập và ùn tắc giao thông khu vực.

Tuy nhiên, đoạn dài khoảng 250 m gần Quốc lộ 1K đến nay vẫn chưa được thi công do thuộc gói thầu chưa hoàn tất đấu thầu và còn vướng mặt bằng của một doanh nghiệp tại phường Biên Hòa.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở để có phương án xử lý sau khi tiếp nhận phản ánh. Tuy nhiên, thời điểm tái khởi động toàn bộ dự án hiện vẫn chưa thể xác định do còn chờ chủ trương và các thủ tục liên quan.

Trong khi đó, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp gia cố bờ suối, xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

