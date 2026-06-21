Báo in trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh đó, báo in - loại hình báo chí từng giữ vị trí trung tâm trong đời sống xã hội suốt hàng trăm năm - đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, thực tiễn trên thế giới cũng như tại Việt Nam cho thấy báo in chưa biến mất mà đang từng bước chuyển đổi để thích nghi với một hệ sinh thái truyền thông mới.

Tái định vị giá trị

Trong khoảng 2 thập niên trở lại đây, báo in trên thế giới chứng kiến sự suy giảm đáng kể về lượng phát hành. Nguyên nhân trước hết xuất phát từ sự thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng. Nếu trước đây, người dân phải chờ đến sáng hôm sau để đọc báo giấy thì ngày nay, họ có thể cập nhật tin tức theo thời gian thực trên điện thoại thông minh chỉ với vài thao tác đơn giản.

Sự bùng nổ của các nền tảng số như Facebook, YouTube, TikTok, X (Twitter)… hay các ứng dụng tin tức đã khiến tốc độ trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đầu. Trong cuộc đua này, báo in gần như không có lợi thế bởi thông tin thường xuất hiện muộn hơn nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, so với các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, doanh thu quảng cáo - nguồn sống quan trọng của báo chí - cũng đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu hiện nắm giữ phần lớn thị phần quảng cáo trực tuyến, khiến nguồn thu của các cơ quan báo in ngày càng bị thu hẹp. Nhiều tờ báo danh tiếng trên thế giới đã phải cắt giảm nhân sự, giảm số kỳ xuất bản hoặc ngừng phát hành bản in.

Một thách thức khác là chi phí sản xuất báo in liên tục tăng. Giá giấy, chi phí in ấn, vận chuyển và phát hành gia tăng trong khi lượng độc giả giảm sút. Điều này khiến hiệu quả kinh tế của báo in bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, báo in chưa hoàn toàn mất vai trò. Nhiều cơ quan báo chí lớn trên thế giới đã tìm được hướng đi mới bằng cách tái định vị giá trị của báo in.

Các tờ báo hàng đầu như The New York Times, The Washington Post hay Financial Times không còn xem báo in là sản phẩm cung cấp tin tức nóng mà tập trung vào các bài viết phân tích chuyên sâu, điều tra, bình luận và các nội dung có giá trị lưu trữ lâu dài. Báo giấy trở thành sản phẩm mang tính chọn lọc, chất lượng cao, có giá trị và hàm lượng thông tin cao thay vì cạnh tranh trực tiếp về tốc độ.

Một xu hướng đáng chú ý là mô hình "digital-first" (ưu tiên số hóa). Theo đó, nội dung được xuất bản trước trên các nền tảng số, còn báo in đóng vai trò tổng hợp, phân tích và tạo dấu ấn thương hiệu. Không ít tờ báo giảm số kỳ phát hành mỗi tuần nhưng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức trình bày.

Một sạp báo ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trưng bày đa dạng các ấn phẩm - hình ảnh quen thuộc của nhiều thế hệ bạn đọc. Ảnh: MỸ HÒA

Cung cấp thông tin chuyên sâu

Ở Việt Nam, báo in cũng đang chịu tác động mạnh mẽ từ quá trình chuyển đổi số. Lượng phát hành của nhiều tờ báo giảm mạnh so với giai đoạn trước, đặc biệt gần như còn rất ít bạn đọc trẻ. Nhiều người lựa chọn đọc báo điện tử hoặc tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội do tính tiện lợi và tốc độ cập nhật nhanh.

Tuy nhiên, báo in vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Đối với nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các nhóm độc giả truyền thống, báo in vẫn là kênh thông tin chính thống có độ tin cậy cao.

Đáng chú ý, nhiều ấn phẩm báo in hiện nay tập trung vào các tuyến bài chuyên sâu, hồ sơ, phóng sự điều tra, bài viết phân tích, bình luận chính sách và các vấn đề có chiều sâu xã hội. Đây là những nội dung mà độc giả vẫn có nhu cầu đọc trên giấy để suy ngẫm và lưu giữ. Ở khía cạnh đó, báo in tiếp tục duy trì với tư cách là một sản phẩm văn hóa.

Trong bối cảnh đó, việc ra đời Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP HCM với 3 trụ cột là báo in (Sài Gòn Giải Phóng), phát thanh và truyền hình (Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố), báo điện tử (Báo điện tử Tuổi Trẻ) cũng hoàn toàn nằm trong xu thế chung. Các ấn phẩm sẽ tập trung ở Báo Sài Gòn Giải Phóng và sẽ được đầu tư để giữ được những giá trị cũng như bản sắc của báo chí in nói chung và Báo Sài Gòn Giải Phóng nói riêng.

Dù môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, báo in vẫn sở hữu những lợi thế riêng. Trước hết là độ tin cậy. Trong bối cảnh tin giả, thông tin sai lệch và nội dung chưa kiểm chứng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, báo in tiếp tục khẳng định giá trị của báo chí chuyên nghiệp với quy trình biên tập chặt chẽ và trách nhiệm xã hội cao. Điều dễ thấy ở không ít cơ quan báo chí, ấn phẩm thường rất chỉn chu nhưng ở bản điện tử thì lại còn khá nhiều lỗi.

Bên cạnh đó là khả năng cung cấp thông tin chuyên sâu. Độc giả đọc báo giấy thường dành nhiều thời gian hơn để tiếp nhận nội dung, từ đó tạo điều kiện cho các bài viết dài, có chiều sâu phát huy hiệu quả.

Một khía cạnh khác là giá trị lưu trữ và văn hóa. Nhiều số báo đặc biệt, phụ trương chuyên đề hoặc ấn phẩm kỷ niệm không chỉ mang giá trị thông tin mà còn trở thành tư liệu lịch sử, văn hóa có ý nghĩa lâu dài.

Ngoài ra, trải nghiệm đọc báo giấy vẫn có sức hấp dẫn riêng đối với một bộ phận công chúng, nhất là những người yêu thích sự tập trung và hạn chế các yếu tố gây xao lãng từ môi trường số.

Trong kỷ nguyên số, tác nghiệp đa phương tiện giúp thông tin được truyền tải nhanh, sinh động, mở rộng sức lan tỏa của báo chí trên mọi nền tảng và mọi thiết bị. Ảnh: QUANG LIÊM

Phát triển đa nền tảng

Để tồn tại và phát triển, báo in cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp.

Trước hết, cần xác định rõ vai trò khác biệt của báo in. Thay vì cạnh tranh về tốc độ với báo điện tử và mạng xã hội, báo in nên tập trung vào nội dung phân tích, điều tra, bình luận và các bài viết có giá trị chuyên sâu. Đồng thời, phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động tòa soạn. Báo in cần được đặt trong chiến lược phát triển đa nền tảng, tận dụng sức mạnh của công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Đương nhiên, cần đổi mới hình thức trình bày và nâng cao chất lượng mỹ thuật báo chí. Một tờ báo được thiết kế hiện đại, có nhiều đồ họa, dữ liệu trực quan và hình ảnh chất lượng cao sẽ tạo sức hấp dẫn lớn hơn đối với độc giả. Từ đó cần phát triển các dòng sản phẩm chuyên biệt. Các ấn phẩm cuối tuần, chuyên đề, chuyên san hoặc ấn phẩm mang tính tạp chí chuyên ngành có thể trở thành hướng đi hiệu quả, phục vụ các nhóm công chúng mục tiêu rõ ràng.

Vấn đề quan trọng nữa là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhà báo hiện đại cần vừa có kỹ năng báo chí truyền thống vừa thành thạo công nghệ số, dữ liệu và truyền thông đa phương tiện. Đây là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của cơ quan báo chí trong thời đại mới.

Lịch sử phát triển của truyền thông cho thấy sự xuất hiện của một loại hình mới không đồng nghĩa với sự biến mất hoàn toàn của loại hình cũ. Báo in đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc nhất kể từ khi ra đời nhưng điều đó không có nghĩa là báo in mất đi giá trị. Thực tiễn thế giới và Việt Nam cho thấy báo in vẫn có thể tồn tại và phát triển nếu biết tái định vị vai trò, nâng cao chất lượng nội dung và chủ động thích ứng với môi trường truyền thông số.

Tại nhiều quốc gia châu Âu và châu Á, báo in còn được phát triển theo hướng tạp chí chuyên đề, phục vụ các nhóm độc giả có nhu cầu chuyên biệt như kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học hoặc giáo dục. Điều này cho thấy báo in vẫn có chỗ đứng khi tạo ra những giá trị mà các nền tảng số khó thay thế. Trên hết, báo in ở nhiều nơi vẫn mang một giá trị văn hóa dù giá trị thông tin không còn nguyên vẹn như trước.

Ở Việt Nam, các cơ quan báo chí lớn đều đã và đang triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển đa nền tảng. Trong mô hình này, báo in không còn là sản phẩm duy nhất mà trở thành một bộ phận trong hệ sinh thái truyền thông tổng thể. Thể hiện rõ nhất là chuyển mình của các tờ báo Đảng, đứng đầu là Báo Nhân Dân, với những thay đổi mang tính cách mạng trong nội dung và cách thức truyền tải thông tin.



