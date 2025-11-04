HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão

Anh Thư

Hàng chục ngàn người dân ở các tỉnh ven biển Philippines đã được sơ tán hôm 3-11 để tránh bão Kalmaegi.

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cảnh báo bão Kalmaegi mạnh lên nhanh chóng khi đến gần nước này, mang theo gió mạnh, mưa to, sóng lớn, lũ lụt ven biển… 

Theo trang Inquirer, bão ảnh hưởng đến một số khu vực thuộc vùng Visayas và Bắc Mindanao. PAGASA cảnh báo các tỉnh có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề là Đông Samar, Leyte, Nam Leyte và Dinagat Islands. Theo dự báo, tỉnh Dinagat Islands cùng với các đảo Siargao và Bucas Grande có thể hứng chịu sức gió lên đến 118-184 km/giờ, đủ để gây nhiều thiệt hại.

Trong lúc bão đến gần, theo giới chức tỉnh Leyte, công tác sơ tán đã được tiến hành ở các thị trấn Palo và Tanauan, là những nơi bị tàn phá nặng nề nhất trong siêu bão Haiyan năm 2013, với hơn 6.000 người thiệt mạng. 

Hàng ngàn người khác trên đảo Samar lân cận đã được sơ tán. Còn tại tỉnh Dinagat Islands, khoảng 10.000 đến 15.000 người đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão - Ảnh 1.

Người dân tại thị trấn Guiuan, tỉnh Đông Samar (thuộc vùng Đông Visayas) – Philippines được sơ tán hôm 3-11 Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Giới chức địa phương tại các tỉnh thuộc vùng Đông Visayas cũng cho đóng cửa trường học và cơ quan trong 2 ngày 3 và 4-11 do lo ngại ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, theo trang Manila Standard, hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy hôm 3-11 do thời tiết xấu gây ra bởi bão. Ngoài ra, 45 chuyến bay dự kiến khởi hành ngày 4-11 cũng đã bị hủy.

Còn ở Thái Lan, trận mưa lớn đêm 2-11 đã gây ra lũ lụt ở thủ đô Bangkok, TP Pattaya và tỉnh Samut Prakan. Cơ quan quản lý đô thị Bangkok hôm 3-11 báo cáo mực nước sâu 5-20 cm trên nhiều tuyến đường. 

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipun cho biết hệ thống thoát nước ở thành phố này được thiết kế để chịu được lượng mưa 60 mm. Nhưng trong đêm, lượng mưa tại quận Laksi lên đến 131,5 mm, Bang Na là 116,5 mm và Phra Khanong là 115,5 mm. 

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Tại tỉnh Samut Prakan, lũ lụt cũng xảy ra trên nhiều đoạn đường. Còn ở TP Pattaya, nước lũ dâng cao đến thắt lưng đã được ghi nhận trên các đoạn đường Sukhumvit từ Bắc Pattaya đến Nam Pattaya.

Theo tờ Bangkok Post, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết mưa sẽ giảm ở các vùng phía Bắc và Đông Bắc từ ngày 4 đến 6-11 nhưng tăng trở lại vào các ngày 7 và 8-11. Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết ngập lụt vẫn còn xảy ra ở một số khu vực thuộc 12 tỉnh.

