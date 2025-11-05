Bão Kalmaegi đổ bộ tới 7 lần vào Philippines, có thể mạnh cực đại trên biển Đông

Theo Rappler, bão Kalmaegi đổ bộ lần thứ 7 vào đảo Batas, Taytay, tỉnh Palawan - Philippines lúc 4 giờ 10 phút (giờ địa phương) ngày 5-11. Cơn bão đã chậm lại, di chuyển về phía Tây Tây Bắc với vận tốc 15 km/giờ so với 25 km/giờ trước đó.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương ở Cebu đi cấp cứu hôm 4-11. Ảnh: AP

Cơn bão sẽ tiến vào vùng biển phía Tây Philippines, sau đó rời khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) vào tối 5-11 hoặc sáng 6-11.

Theo hãng tin AP, số người thương vong tăng vọt phần lớn do lũ lụt diện rộng khiến nhiều người mắc kẹt trên mái nhà, nhiều ô tô chìm trong lũ hôm 4-11 và toàn bộ các thị trấn trên đảo Cebu bị ngập.

Lực lượng cứu hộ xử lý thi thể nạn nhân do ảnh hưởng bão. Ảnh: AP

Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 39 người đã thiệt mạng tại tỉnh Cebu. Quân đội cho hay chiếc trực thăng Huey đã rơi xuống Agusan del Sur trên đảo Mindanao khi đang thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm họa nhân đạo. 6 thi thể của phi hành đoàn đã được tìm thấy và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nhiều ô tô hư hỏng sau bão. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 4-11, thống đốc tỉnh Pamela Baricuatro gọi tình hình ở Cebu là "chưa từng có tiền lệ". Bà Baricuatro chia sẻ trên Facebook: "Chúng tôi dự đoán gió sẽ là yếu tố nguy hiểm nhưng… chính nước lũ mới là thứ thực sự khiến người dân chúng tôi gặp nguy hiểm. Nước lũ tàn phá mọi thứ".

Mặc dù cơn bão đã suy yếu dần nhưng nó vẫn tiếp tục hoành hành Philippines với sức gió 120 km/giờ và gió giật lên tới 165 km/giờ khi quét qua quần đảo Visayas, hướng đến phía Bắc Palawan và ra biển Đông.

Chính quyền cho biết hàng chục ngàn cư dân đã được sơ tán trên khắp khu vực Visayas, bao gồm một số vùng phía Nam Luzon và phía Bắc Mindanao.

Cơ quan quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) dự báo bão Kalmaegi sẽ duy trì cường độ trong suốt quá trình đi qua Philippines.

Tuy nhiên, cơn bão sẽ mạnh lên trong 12 giờ tới và đạt cường độ cực đại khi đi qua biển Đông. Bão Kalmaegi dự kiến đổ bộ vào khu vực miền Trung Việt Nam vào tối 6-11.