Quốc tế

Bão Kalmaegi đổ bộ lần 4, Philippines đối mặt siêu bão mới

Huệ Bình

(NLĐO) – Bão Kalmaegi gây lũ lụt, trong khi PAGASA cảnh báo áp thấp nhiệt đới mới sắp thành siêu bão Uwan, đe dọa Bắc Luzon vào cuối tuần.

Cơ quan quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết một vùng áp thấp bên ngoài Khu vực Trách nhiệm Philippines (PAR) đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 4-11.

Tính đến 10 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới mới nằm cách phía Đông Bắc Mindanao 1.985 km, di chuyển về phía Tây với tốc độ 20 km/giờ. Sức gió duy trì tối đa 55 km/giờ và giật lên tới 70 km/giờ.

Bão kép đe dọa Philippines: Kalmaegi hoành hành, áp thấp nhiệt đới sắp thành siêu bão - Ảnh 1.

Người dân bắt đầu dọn dẹp sau trận càn quét của bão Kalmaegi tại Cebu vào sáng sớm ngày 4-11. Ảnh: Cebu Daily News

Theo dự báo, xoáy thuận này có thể đi vào PAR vào cuối tuần và sẽ được đặt tên địa phương là Uwan. Uwan có thể đạt cấp bão cuồng phong (typhoon) vào ngày 6-11 và đỉnh điểm là nguy cơ trở thành siêu bão (super typhoon) với sức gió duy trì vượt quá 185 km/giờ khoảng cuối tuần này.

Uwan dự báo đi vào PAR vào tối 7-11 hoặc trong ngày 8-11, trở thành cơn bão thứ 21 của Philippines trong năm.

PAGASA cảnh báo Uwan nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền Philippines, đặc biệt là khu vực Bắc Luzon vào tuần sau. Ngoài ra, bão sẽ gây ra biển động mạnh tại các vùng biển phía Bắc và phía Đông Philippines từ ngày 8-11.

Bão kép đe dọa Philippines: Kalmaegi hoành hành, áp thấp nhiệt đới sắp thành siêu bão - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện giao thông bị cuốn chồng lên nhau sau khi bị nước lũ cuốn trôi ở Barangay Bacayan, TP Cebu. Ảnh: Văn phòng quản lý giảm thiểu rủi ro và thảm họa TP Cebu

Trong khi đó, bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Philippines.

Tính đến trưa 4-11, bão Kalmaegi đã có 4 lần đổ bộ, lần thứ tư vào San Lorenzo, tỉnh Guimaras lúc 11 giờ 10 phút (giờ địa phương). Trước đó, bão đã đổ bộ vào Silago (Nam Leyte), Borbon (Cebu) và TP Sagay (Negros Occidental).

Mặc dù hơi suy yếu sau khi đi qua vùng đảo Negros, bão Kalmaegi vẫn là một xoáy thuận nhiệt đới mạnh với sức gió tối đa duy trì 140 km/giờ và gió giật lên đến 195 km/giờ.

Bão Kalmaegi đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 25 km/giờ, băng qua Tây Visayas và phía Bắc Palawan. Dự kiến bão đi vào biển Đông trong sáng 5-11 và có khả năng mạnh lên trở lại. 

Bão kép đe dọa Philippines: Kalmaegi hoành hành, áp thấp nhiệt đới sắp thành siêu bão - Ảnh 3.

Mối đe dọa lũ lụt và sạt lở từ cơn bão Kalmaegi vẫn tiếp diễn. Ảnh: Cebu Daily News

Trang Rappler cho biết mối đe dọa lũ lụt và sạt lở từ cơn bão Kalmaegi vẫn tiếp diễn, khi lượng mưa lớn dịch chuyển về phía Tây Philippines từ trưa 4-11 đến trưa 5-11.

Mưa lớn do bão sẽ tập trung ở phía Tây Philippines, với lượng mưa dữ dội đến xối xả (trên 200 mm) tại Palawan, Negros Occidental và Panay.

Bên cạnh đó, nguy cơ nước dâng do bão ở mức cao, được cảnh báo là "đe dọa tính mạng và gây thiệt hại", với đỉnh sóng có thể vượt quá 3 mét trong vòng 24 giờ tại nhiều tỉnh thành.

PAGASA cảnh báo biển động rất mạnh, sóng có thể cao tới 6 mét tại các khu vực như quần đảo Calamian và Cuyo. Do đó, tất cả các tàu thuyền đều được khuyến cáo không nên ra khơi.

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, người trèo lên mái nhà, ô tô nổi lềnh phềnh. Thực hiện: Thanh Long

Tin liên quan

Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines

(NLĐO) - Bão Kalmaegi đã đổ bộ vào miền Trung Philippines đêm 3-11 rạng sáng 4-11, gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão

Hàng chục ngàn người dân ở các tỉnh ven biển Philippines đã được sơ tán hôm 3-11 để tránh bão Kalmaegi.

Dự báo đáng lo ngại của Philippines về cấp "siêu bão" của Kalmaegi

(NLĐO) - Theo cơ quan khí tượng của Philippines, bão Kalmaegi - tên địa phương là Tino - lúc sáng 3-11 đã đạt cấp 11 và tiếp tục mạnh thêm.

Philippines Áp thấp nhiệt đới bão Kalmaegi
