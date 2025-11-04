Số người tử vong do bão Kalmaegi ở Philippines tăng vọt

Người phát ngôn của Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD) Junie Castillo cho biết hôm 4-11 khoảng 22 trường hợp tử vong được ghi nhận ở Trung Visayas, hai người thiệt mạng ở vùng đảo Negros và một trường hợp ở Đông Visayas.

Nhiều ô tô xếp chồng lên nhau sau lũ ở Cebu-Philippines hôm 4-11. Ảnh: AP

Ông Castillo cho hay tất cả những trường hợp này đang được Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) xác minh.

Khoảng 387.000 người đã được sơ tán trước đó.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân bị mắc kẹt trên mái nhà ở TP Cebu. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, ông Castillo cho hay hơn 7.000 ngôi làng trên toàn quốc được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lở đất và lũ lụt do bão Kalmaegi có đường kính rộng tới 800 km.

Tính đến chiều ngày 4-11, bão Kalmaegi được ghi nhận ở khu vực gần Patnongon, Antique, với sức gió mạnh nhất duy trì 130 km/giờ gần tâm bão, giật lên tới 180 km/giờ.

Thiệt hại sau bão ở TP Cebu – Philippines hôm 4-11. Ảnh: AP

Bà Gwendolyn Pang, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines, nói với hãng tin AP chưa thể xác định số lượng người dân bị mắc kẹt trên mái nhà do ảnh hưởng lũ lụt tại thị trấn ven biển Liloan, tỉnh Cebu.

Bà cho biết nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân kêu gọi giải cứu vì họ mắc kẹt trên mái nhà và trong nhà, song điều đó là không thể và phải chờ nước rút.

Khu dân cư ở TP Cebu – Philippines ngập nặng. Ảnh: AP

Kalmaegi, cơn bão nhiệt đới thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, đang di chuyển về phía Tây với vận tốc 25 km/giờ và được dự báo bắt đầu chuyển hướng vào biển Đông vào tối 4-11 hoặc sáng 5-11.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết phà liên đảo và tàu cá bị cấm hoạt động, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải chở hàng bị mắc kẹt tại gần 100 cảng biển. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa đã bị hủy.