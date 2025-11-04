HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Số người tử vong do bão Kalmaegi ở Philippines tăng vọt

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng số người chết tại Philippines do ảnh hưởng bão Kalmaegi đã tăng lên đáng kể

Người phát ngôn của Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD) Junie Castillo cho biết hôm 4-11 khoảng 22 trường hợp tử vong được ghi nhận ở Trung Visayas, hai người thiệt mạng ở vùng đảo Negros và một trường hợp ở Đông Visayas.

Số người chết do bão Kalmaegi tăng vọt - Ảnh 1.

Nhiều ô tô xếp chồng lên nhau sau lũ ở Cebu-Philippines hôm 4-11. Ảnh: AP

Ông Castillo cho hay tất cả những trường hợp này đang được Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) xác minh. 

Khoảng 387.000 người đã được sơ tán trước đó.

Số người chết do bão Kalmaegi tăng vọt - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân bị mắc kẹt trên mái nhà ở TP Cebu. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, ông Castillo cho hay hơn 7.000 ngôi làng trên toàn quốc được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lở đất và lũ lụt do bão Kalmaegi có đường kính rộng tới 800 km. 

Tính đến chiều ngày 4-11, bão Kalmaegi được ghi nhận ở khu vực gần Patnongon, Antique, với sức gió mạnh nhất duy trì 130 km/giờ gần tâm bão, giật lên tới 180 km/giờ.

Số người chết do bão Kalmaegi tăng vọt - Ảnh 3.

Thiệt hại sau bão ở TP Cebu – Philippines hôm 4-11. Ảnh: AP

Bà Gwendolyn Pang, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines, nói với hãng tin AP chưa thể xác định số lượng người dân bị mắc kẹt trên mái nhà do ảnh hưởng lũ lụt tại thị trấn ven biển Liloan, tỉnh Cebu. 

Bà cho biết nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân kêu gọi giải cứu vì họ mắc kẹt trên mái nhà và trong nhà, song điều đó là không thể và phải chờ nước rút.

Số người chết do bão Kalmaegi tăng vọt - Ảnh 4.

Khu dân cư ở TP Cebu – Philippines ngập nặng. Ảnh: AP

Kalmaegi, cơn bão nhiệt đới thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, đang di chuyển về phía Tây với vận tốc 25 km/giờ và được dự báo bắt đầu chuyển hướng vào biển Đông vào tối 4-11 hoặc sáng 5-11.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết phà liên đảo và tàu cá bị cấm hoạt động, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải chở hàng bị mắc kẹt tại gần 100 cảng biển. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa đã bị hủy.

Trực thăng quân sự rơi khi đi cứu hộ

Bộ Tư lệnh Đông Mindanao hôm 4-11 cho biết một chiếc trực thăng UH-1H Super Huey đã gặp nạn khi đang trên đường đến thành phố ven biển Butuan trên đảo Mindanao hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa sau bão Kalmaegi.

Quân đội Philippines sau đó xác nhận có 6 người tử vong trong vụ tai nạn này - theo tờ Manila Times.

VIDEO: Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, người tránh lên mái nhà, ô tô nổi lềnh phềnh

(NLĐO) - Người dân phải lên mái nhà trú ẩn và nhiều chiếc ô tô trôi nổi trên những con đường ngập nước, khi bão Kalmaegi (Tino) đổ bộ Philippines

Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines

(NLĐO) - Bão Kalmaegi đã đổ bộ vào miền Trung Philippines đêm 3-11 rạng sáng 4-11, gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão

Hàng chục ngàn người dân ở các tỉnh ven biển Philippines đã được sơ tán hôm 3-11 để tránh bão Kalmaegi.

