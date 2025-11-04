Bão Kalmaegi dự báo giật cấp 15 khi đổ bộ, mưa lớn tới 600 mm, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển của bão Kalmaegi thời điểm 16 giờ chiều 4-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Chiều nay 4-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão Kalmaegi.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo đêm 4-11 rạng ngày 5-11, bão Kalmaegi vượt qua phía Bắc của đảo Palawan (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, cường độ bão có thể đạt cường độ trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng-Khánh Hòa.

Dự báo, khoảng chiều ngày 6-11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm ngày 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh (vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14) và mưa lớn từ đêm 6-11 đến 9-11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị-Đắk Lắk.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia

Các chuyên gia đánh giá đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk (đường đi và tác động tương tự với cơn bão số 12 - Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) năm 2020; cần tiếp tục theo dõi do các kịch bản về cường độ và hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới.

Về tác động cụ thể, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6 – 8 m. Biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6 m.



Từ chiều tối ngày 5-11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Bão Kalmaegi gây gió giật mạnh cấp 14-15, mưa lớn tới 600 mm

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6-11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi- Đắk Lắk), giật cấp 14-15.



Từ tối và đêm 6-11, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Về mưa, từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450 mm/đợt.

Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên khả năng có xu thế giảm. Từ ngày 7 đến 8-11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200 mm/đợt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, các chuyên gia cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.