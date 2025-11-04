HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng

B.Vân - Tr.Thường

(NLĐO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành linh hoạt, chủ động đón lũ an toàn.

Chiều 4-11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết trong mùa mưa lũ hằng năm, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn như A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4… vận hành theo nguyên tắc ưu tiên: bảo đảm an toàn công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du và duy trì dòng chảy tối thiểu. 

Trước bão Kalmaegi , Đà Nẵng yêu cầu hạ thấp mực nước hồ Thủy điện - Ảnh 1.

Thuỷ điện Đắk Mi 4 điều tiết xả nước. Ảnh: Trần Thường

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho rằng dù các hồ đã điều tiết, cắt giảm lũ, song mức độ vẫn chưa tối ưu, khiến nhiều khu vực hạ du bị ngập nặng, hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. 

Ông đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ giải pháp căn cơ, giúp thành phố xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở, hỗ trợ sinh kế mới, chuyển đổi từ trồng keo sang cây dược liệu, cây gỗ lớn, đồng thời trang bị phương tiện ứng phó thiên tai như nhà tránh lũ, ghe, phao cứu sinh.

Trước bão Kalmaegi , Đà Nẵng yêu cầu hạ thấp mực nước hồ Thủy điện - Ảnh 2.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết căn cứ dự báo mưa lớn do ảnh hưởng bão, Bộ yêu cầu khẩn trương hạ thấp mực nước tại các hồ A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2 và Sông Bung 4 để đón lũ an toàn trước khi mưa lớn xảy ra.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc điều tiết lũ phải linh hoạt theo diễn biến thực tế, không cứng nhắc tuân theo quy trình liên hồ như trong đợt mưa lũ vừa qua. Bộ và thành phố thống nhất phối hợp điều chỉnh quy trình vận hành các hồ trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo hướng mở, thực tiễn hơn, nhằm giảm thiểu thiệt hại trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư các dự án quan trọng như xử lý xói lở bờ biển Cửa Đại và khu vực Hội An, xây dựng mới đập dâng An Trạch, điều tiết sông Quảng Huế, cùng kế hoạch cải tạo một hồ thủy lợi có dung tích hơn 20 triệu m³ để tăng khả năng cắt lũ cho hạ du.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận thông tin thêm bão Kalmaegi dự báo không gây gió mạnh trên đất liền Đà Nẵng, song thành phố cần chủ động đảm bảo an toàn tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân rời vùng nguy hiểm.

Ông đề nghị sớm triển khai dự án lắp đặt trạm radar thời tiết X-band tại tỉnh Quảng Nam (cũ), giúp nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai theo thời gian thực, phục vụ hiệu quả công tác ứng phó mưa bão trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng do ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra và động viên các lực lượng đang trực tiếp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Cùng đi có đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Trước bão Kalmaegi , Đà Nẵng yêu cầu hạ thấp mực nước hồ Thủy điện - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (áo trắng) tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại xã Bến Giằng, ông Nguyễn Đình Vĩnh và đại tá Trần Hữu Ích đã thăm, tặng quà, động viên lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ và dân quân địa phương đang giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại thôn Pà Ong.

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (áo trắng thứ 2 từ trái qua) và Đại tá Trần Hữu Ích (hàng đầu thứ tư từ phải qua) tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, bám trụ địa bàn, giúp nhân dân thu dọn, khôi phục đời sống và sản xuất sau mưa lũ, quyết tâm không để người dân thiếu đói, thiếu thốn trong những ngày mưa bão kéo dài.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà chính quyền xã Bến Giằng, xã Thạnh Mỹ, Công ty Quản lý điện Nam Giang và 3 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng quà cho 3 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã động viên các hộ dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định sinh hoạt, khôi phục sản xuất, đồng thời chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân địa phương đang gánh chịu sau đợt mưa lũ vừa qua.

Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra điểm sạt lở phía sau Trung tâm hành chính xã Thạnh Mỹ, nắm tình hình thiệt hại và phương án khắc phục của các lực lượng tại chỗ; đồng thời khảo sát, động viên lực lượng quân đội và nhân dân địa phương đang khẩn trương khắc phục sạt lở bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bãi biển Tân Thành – An Bàng (phường Hội An Tây).

