Thời sự

Bão Kalmaegi rất mạnh với cường độ có thể đạt trên cấp 13-14, khi nào ảnh hưởng tới miền Trung?

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo, khoảng từ đêm ngày 6-11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Tối 3-11, theo báo cáo của Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồi 19 giờ cùng ngày, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi (vị trí ở 10,7 độ Vĩ Bắc, 129,0 độ Kinh Đông).

Bão Kalmaegi mạnh mẽ ảnh hưởng miền Trung từ đêm 6 - 11 , chuẩn bị ứng phó ngay - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo khoảng sáng ngày 5-11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Các số liệu quan trắc và dự báo đến ngày 3-11, còn có sự khác nhau nhất định về quỹ đạo và cường độ. Tuy nhiên, các kết quả dự báo mới nhất cho thấy bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh.

Bão Kalmaegi có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Bão Kalmaegi gây mưa lớn khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk

Khoảng từ đêm ngày 6-11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12 - 13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Đây là cơn bão mạnh, có thể xảy ra dông, lốc trước bão.

Các chuyên gia nhận định bão có khả năng gây ra các đợt dông, lốc trước bão; mưa lớn diện rộng từ đêm ngày 6-11 đến ngày 9-11 khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Theo Cục Khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo.

Hiện tại, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ đang ở mức cao, ngập lụt diện rộng đang xảy ra ở nhiều địa phương, các bộ, UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn.

Gia Lai lên phương án sơ tán hơn 128.000 dân tránh bão Kalmaegi

Gia Lai lên phương án sơ tán hơn 128.000 dân tránh bão Kalmaegi

(NLĐO) - Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét do bão Kalmaegi gây ra, Gia Lai khẩn trương lập phương án di dời hơn 128.000 người đến nơi an toàn.

Bão Kalmaegi có thể giật tới cấp 15, hướng vào miền Trung

(NLĐO) - Bão Kalmaegi tiếp tục mạnh thêm, dự báo vào Biển Đông vào ngày 5-11, với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và còn có thể mạnh thêm.

Trao 150 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ trường bị thiệt hại do bão lũ ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thiện (Thanh Hóa) hứa sẽ sử dụng hiệu quả số tiền 150 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ khắc phục bão số 10

