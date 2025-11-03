Bão Kalmaegi rất mạnh với cường độ có thể đạt trên cấp 13-14, khi nào ảnh hưởng tới miền Trung?

Tối 3-11, theo báo cáo của Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồi 19 giờ cùng ngày, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi (vị trí ở 10,7 độ Vĩ Bắc, 129,0 độ Kinh Đông).



Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo khoảng sáng ngày 5-11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Các số liệu quan trắc và dự báo đến ngày 3-11, còn có sự khác nhau nhất định về quỹ đạo và cường độ. Tuy nhiên, các kết quả dự báo mới nhất cho thấy bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh.

Bão Kalmaegi có thể đạt cường độ trên cấp 13 - 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Bão Kalmaegi gây mưa lớn khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk

Khoảng từ đêm ngày 6-11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12 - 13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Đây là cơn bão mạnh, có thể xảy ra dông, lốc trước bão.

Các chuyên gia nhận định bão có khả năng gây ra các đợt dông, lốc trước bão; mưa lớn diện rộng từ đêm ngày 6-11 đến ngày 9-11 khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Theo Cục Khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo.

Hiện tại, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ đang ở mức cao, ngập lụt diện rộng đang xảy ra ở nhiều địa phương, các bộ, UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn.