Trao 150 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ trường bị thiệt hại do bão lũ ở Thanh Hóa

Sáng 3-11, Phóng viên Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ, UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã tới Trường Mầm non Vạn Thiện (thuộc xã Nông Cống) trao tặng số tiền 150 triệu đồng của bạn đọc Báo Người Lao Động cho nhà trường để hỗ trợ nhà trường kịp thời mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng đại diện Ủy ban MTTQ và UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trao tặng số tiền 150 triệu đồng của bạn đọc Báo Người Lao Động cho Trường Mầm non Vạn Thiện

Trường Mầm non Vạn Thiện là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học trong cơn bão số 10 (Bualoi).

Cô giáo Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thiện, cho biết cơn bão số 10 xảy ra vào cuối tháng 9-2025 đã gây thiệt hại nặng cho trường, ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học.

"Bão số 10 đã ngập úng dãy nhà hiệu bộ, toàn bộ dãy phòng học; cơ sở vật chất (bàn ghế, máy móc thiết bị..) hư hỏng nặng, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú hỏng; đồ chơi trẻ em, tài liệu học tập ngập ướt hư hỏng, bị nước cuốn trôi. Sau khi bão đi qua, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, các sở ngành, nhà hảo tâm, nhà trường đã dọn rửa lại trường lớp, đảm bảo cho học sinh trở lại trường ngay khi nước rút"- Hiệu trưởng Đỗ Thị Ngọc cho hay.

Do ngập lụt trong bão số 10, nhiều thiết bị phục vụ bán trú cho Trường Mầm non Vạn Thiện bị hư hỏng, cuốn trôi, đã ảnh hưởng không nhỏ tới học tập, ăn ở của các cháu

Tuy nhiên, theo bà Đỗ Thị Ngọc, do bị ngập lụt lâu ngày, cơ sở vật chất như thiết bị máy móc, bàn ghế học tập, đồ dùng bán trú, tài liệu... bị ướt, hư hỏng đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác dạy và học.

"Rất may, nhà trường đã kịp thời nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, trong đó có bạn đọc Báo Người Lao Động. Nhà trường bày tỏ lòng cảm ơn tới bạn đọc của báo, đồng thời hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, hiệu quả để các em có điều kiện học tập tốt nhất"- bà Ngọc chia sẻ.

Hình ảnh Trường Mầm non Vạn Thiện (góc trái ảnh) chìm trong nước khi bão số 10 đổ bộ gây mưa lớn

Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ tháng 7, 8, 9, trên địa bàn xã Nông Cống bị ảnh hưởng của 3 cơn bão (bão số 3, bão số 5, bão số 10), đặc biệt là cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân và các cơ sở trường học trên địa bàn xã; ảnh hưởng đến đời sống người dân, ước tính thiệt hại do 3 cơn bão gây ra trên 236 tỉ đồng.

Cơn bão số 10 đã gây ngập lụt tại 36/44 thôn của xã Nông Cống, làm 3 người chết; 16/21 trường bị ngập lụt sâu làm hư hỏng toàn bộ trang, thiết bị, đồ dùng học tập của học sinh. Với tinh thần đoàn kết, "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại, trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ xã Nông Cống khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10.

Cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học của nhà trường bị hư hỏng trong mưa bão

Tuy nhiên, nguồn lực còn nhiều hạn chế, nhất là kinh phí để hỗ trợ các trường để khắc phục sau bão. "Được sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc Báo Người Lao Động tới Trường Mầm non Vạn Thiện, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo nhà trường sớm bổ sung các trang thiết bị hư hỏng do mưa bão, nhanh chóng đảm bảo các điều kiện cho nhà trường trong dạy và học. Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của bạn đọc và Báo Người Lao Động đã dành cho địa phương"- ông Thanh bày tỏ.

Trước đó, ngày 5-10, Phóng viên Báo Người Lao Động cũng đã tới xã Nông Cống phối hợp với chính quyền địa phương, trao tận tay số tiền 30 triệu đồng cho thân nhân 3 trường hợp thiệt mạng trong bão số 10 (mỗi trường hợp 10 triệu đồng). Đây là số tiền mà bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình các nạn nhân không may có người thiệt mạng vơi bớt khó khăn, mất mát đau thương, sớm ổn định cuộc sống.



