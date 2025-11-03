Trao 150 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ trường bị thiệt hại do bão lũ ở Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trao 150 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ trường bị thiệt hại do bão lũ ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thiện (Thanh Hóa) hứa sẽ sử dụng hiệu quả số tiền 150 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ khắc phục bão số 10

Sáng 3-11, Phóng viên Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ, UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã tới Trường Mầm non Vạn Thiện (thuộc xã Nông Cống) trao tặng số tiền 150 triệu đồng của bạn đọc Báo Người Lao Động cho nhà trường để hỗ trợ nhà trường kịp thời mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học.

Trao 150 triệu đồng tiền bạn đọc cho trường bị thiệt hại do bão số 10 ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng đại diện Ủy ban MTTQ và UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trao tặng số tiền 150 triệu đồng của bạn đọc Báo Người Lao Động cho Trường Mầm non Vạn Thiện

Trường Mầm non Vạn Thiện là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học trong cơn bão số 10 (Bualoi).

Cô giáo Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thiện, cho biết cơn bão số 10 xảy ra vào cuối tháng 9-2025 đã gây thiệt hại nặng cho trường, ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học.

"Bão số 10 đã ngập úng dãy nhà hiệu bộ, toàn bộ dãy phòng học; cơ sở vật chất (bàn ghế, máy móc thiết bị..) hư hỏng nặng, đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú hỏng; đồ chơi trẻ em, tài liệu học tập ngập ướt hư hỏng, bị nước cuốn trôi. Sau khi bão đi qua, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, các sở ngành, nhà hảo tâm, nhà trường đã dọn rửa lại trường lớp, đảm bảo cho học sinh trở lại trường ngay khi nước rút"- Hiệu trưởng Đỗ Thị Ngọc cho hay.

Trao 150 triệu đồng tiền bạn đọc cho trường bị thiệt hại do bão số 10 ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Do ngập lụt trong bão số 10, nhiều thiết bị phục vụ bán trú cho Trường Mầm non Vạn Thiện bị hư hỏng, cuốn trôi, đã ảnh hưởng không nhỏ tới học tập, ăn ở của các cháu

Tuy nhiên, theo bà Đỗ Thị Ngọc, do bị ngập lụt lâu ngày, cơ sở vật chất như thiết bị máy móc, bàn ghế học tập, đồ dùng bán trú, tài liệu... bị ướt, hư hỏng đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác dạy và học.

"Rất may, nhà trường đã kịp thời nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, trong đó có bạn đọc Báo Người Lao Động. Nhà trường bày tỏ lòng cảm ơn tới bạn đọc của báo, đồng thời hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, hiệu quả để các em có điều kiện học tập tốt nhất"- bà Ngọc chia sẻ.

Trao 150 triệu đồng tiền bạn đọc cho trường bị thiệt hại do bão số 10 ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh Trường Mầm non Vạn Thiện (góc trái ảnh) chìm trong nước khi bão số 10 đổ bộ gây mưa lớn

Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ tháng 7, 8, 9, trên địa bàn xã Nông Cống bị ảnh hưởng của 3 cơn bão (bão số 3, bão số 5, bão số 10), đặc biệt là cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân và các cơ sở trường học trên địa bàn xã; ảnh hưởng đến đời sống người dân, ước tính thiệt hại do 3 cơn bão gây ra trên 236 tỉ đồng.

Cơn bão số 10 đã gây ngập lụt tại 36/44 thôn của xã Nông Cống, làm 3 người chết; 16/21 trường bị ngập lụt sâu làm hư hỏng toàn bộ trang, thiết bị, đồ dùng học tập của học sinh. Với tinh thần đoàn kết, "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại, trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ xã Nông Cống khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10.

Trao 150 triệu đồng tiền bạn đọc cho trường bị thiệt hại do bão số 10 ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Trao 150 triệu đồng tiền bạn đọc cho trường bị thiệt hại do bão số 10 ở Thanh Hóa - Ảnh 6.

Cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học của nhà trường bị hư hỏng trong mưa bão

Tuy nhiên, nguồn lực còn nhiều hạn chế, nhất là kinh phí để hỗ trợ các trường để khắc phục sau bão. "Được sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc Báo Người Lao Động tới Trường Mầm non Vạn Thiện, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo nhà trường sớm bổ sung các trang thiết bị hư hỏng do mưa bão, nhanh chóng đảm bảo các điều kiện cho nhà trường trong dạy và học. Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của bạn đọc và Báo Người Lao Động đã dành cho địa phương"- ông Thanh bày tỏ.

Trước đó, ngày 5-10, Phóng viên Báo Người Lao Động cũng đã tới xã Nông Cống phối hợp với chính quyền địa phương, trao tận tay số tiền 30 triệu đồng cho thân nhân 3 trường hợp thiệt mạng trong bão số 10 (mỗi trường hợp 10 triệu đồng). Đây là số tiền mà bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình các nạn nhân không may có người thiệt mạng vơi bớt khó khăn, mất mát đau thương, sớm ổn định cuộc sống.


Tin liên quan

VIDEO: 5 chị em mồ côi xúc động với món quà đặc biệt của bạn đọc Báo Người Lao Động

(NLĐO) – Chị cả mới 15 tuổi nhưng vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc 4 em nhỏ của mình khi cha mẹ qua đời vì bạo bệnh

VIDEO: Trao 200 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ người dân bị lũ lụt

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao 200 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ để hỗ trợ cho 6 hộ gia đình khó khăn ở Thái Nguyên bị sập hoặc hư hỏng nhà do lũ lụt.

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình có người thân tử vong do bão số 10

(NLĐO) - Đại diện Báo Người Lao Động tiếp tục trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình có người thân tử vong do bão số 10 ở Nghệ An.

Báo Người Lao Động tỉnh Thanh Hóa bạn đọc hỗ trợ người dân vùng lũ bão số 10 trao quà bạn đọc 150 triệu đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo