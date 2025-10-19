Theo tờ Philippine Daily Inquirer, hiện tại, ngoài việc bão Fengshen (tên tại Philippines là Ramil) di chuyển chậm và dự kiến rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai, chưa có dự báo rõ ràng về đường đi và cường độ của cơn bão này.

Trong bản tin cập nhật lúc 17 giờ ngày 18-10 (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết bão Fengshen đã đổ bộ vào lúc 16 giờ 10 phút chiều 18-10 (giờ địa phương) tại thị trấn Gubat, tỉnh Sorsogon, nằm ở mũi phía Nam của đảo Luzon

Người dân tại thị trấn Manito, tỉnh Albay, được sơ tán hôm 18-10 khi bão Fengshen đổ bộ vào chiều cùng ngày tại tỉnh Sorsogon lân cận. Ảnh: BFP MANITO

Bão Fengshen duy trì sức gió tối đa 65 km/giờ và giật lên tới 90 km/giờ. Cường độ này giảm nhẹ so với sức gió 75 km/giờ ghi nhận sáng 18-10, trong khi gió giật vẫn giữ ở mức 90 km/giờ.

Sáng 18-10, Pagasa cho biết cơn bão di chuyển về phía Tây-Tây Nam trước khi chuyển hướng Tây Bắc về phía Bắc Luzon, và duy trì hướng này vào cuối buổi chiều.

Bão Fengshen: Dự báo đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường (Clip: Thanh Long)

Pagasa nhận định bão Fengshen "có thể giữ nguyên cường độ hoặc suy yếu nhẹ do ma sát với các khối đất liền đồi núi", mặc dù nó đang ở gần vùng biển mở.

Tuy nhiên, cơ quan thời tiết cảnh báo "một khi di chuyển qua biển Đông, khả năng bão sẽ tiếp tục mạnh lên là rất cao".

Lũ lụt ở Viga, Catanduanes. Ảnh: Rappler

Đổ bộ nhiều lần



Theo dự báo lúc 17 giờ ngày 18-10, lần đổ bộ tiếp theo của bão Fengshen có thể xảy ra vào sáng 19-10 tại tỉnh Aurora, phía Bắc tỉnh Quezon hoặc phía Nam tỉnh Isabela (đều là các tỉnh nằm trên đảo Luzon).

Sau đó, cơn bão sẽ "đi qua địa hình đồi núi của Bắc Luzon và tiến ra vùng biển ven bờ Pangasinan hoặc La Union vào tối 19-10". Dự báo bão Fengshen rời khỏi PAR vào 14 giờ chiều 20-10.



Ngay trong ngày 18-10, bão Fengshen đã làm tê liệt giao thông biển trên diện rộng. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG), hơn 4.300 hành khách và hơn 1.200 phương tiện bị mắc kẹt tại 21 cảng biển thuộc các khu vực Đông Bắc Luzon, Nam Tagalog, Bicol và Đông Visayas.

Trong đó, vùng Bicol chịu ảnh hưởng nặng nhất với số lượng người mắc kẹt lên đến 3.626 người.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, công tác sơ tán phòng ngừa được tiến hành khẩn trương. Khoảng 6.000 gia đình tại Đông Visayas và Bicol phải di dời. Riêng tỉnh Albay đã thực hiện sơ tán quy mô lớn, di chuyển khoảng 11.725 gia đình (tương đương 36.500 người) đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài và liên tục dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực Đông Visayas. Tại TP Borongan (tỉnh Đông Samar), nhiều làng bị ngập sâu, khiến các tuyến đường chính không thể lưu thông.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh đảo Biliran, nơi vốn đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão Bualoi vào cuối tháng trước.

Mưa bão đã làm ngập nhiều khu vực, tắc nghẽn giao thông và buộc thêm 210 gia đình (802 người) tại thị trấn Naval phải sơ tán. Sạt lở đất cũng được ghi nhận tại Caibiran.

Trước tình hình bão phức tạp, Bộ Y tế Philippines đã đặt các cơ sở y tế trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp.