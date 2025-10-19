Bão Fengshen: Dự báo đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bão Fengshen: Dự báo đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường

Huệ Bình

(NLĐO) - Bão Fengshen đã đổ bộ lần đầu vào khu vực phía Nam đảo Luzon của Philippines và dự kiến sẽ có ít nhất 4 lần đổ bộ nữa trước khi rời đi vào ngày 20-10.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, hiện tại, ngoài việc bão Fengshen (tên tại Philippines là Ramil) di chuyển chậm và dự kiến rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai, chưa có dự báo rõ ràng về đường đi và cường độ của cơn bão này.

Trong bản tin cập nhật lúc 17 giờ ngày 18-10 (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết bão Fengshen đã đổ bộ vào lúc 16 giờ 10 phút chiều 18-10 (giờ địa phương) tại thị trấn Gubat, tỉnh Sorsogon, nằm ở mũi phía Nam của đảo Luzon

Bão Fengshen: Đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường - Ảnh 1.

Người dân tại thị trấn Manito, tỉnh Albay, được sơ tán hôm 18-10 khi bão Fengshen đổ bộ vào chiều cùng ngày tại tỉnh Sorsogon lân cận. Ảnh: BFP MANITO

Bão Fengshen duy trì sức gió tối đa 65 km/giờ và giật lên tới 90 km/giờ. Cường độ này giảm nhẹ so với sức gió 75 km/giờ ghi nhận sáng 18-10, trong khi gió giật vẫn giữ ở mức 90 km/giờ.

Sáng 18-10, Pagasa cho biết cơn bão di chuyển về phía Tây-Tây Nam trước khi chuyển hướng Tây Bắc về phía Bắc Luzon, và duy trì hướng này vào cuối buổi chiều.

Bão Fengshen: Dự báo đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường (Clip: Thanh Long)

Pagasa nhận định bão Fengshen "có thể giữ nguyên cường độ hoặc suy yếu nhẹ do ma sát với các khối đất liền đồi núi", mặc dù nó đang ở gần vùng biển mở.

Tuy nhiên, cơ quan thời tiết cảnh báo "một khi di chuyển qua biển Đông, khả năng bão sẽ tiếp tục mạnh lên là rất cao".

Bão Fengshen: Đổ bộ 5 lần liên tiếp vào Philippines, đường đi khó lường - Ảnh 2.

Lũ lụt ở Viga, Catanduanes. Ảnh: Rappler

Đổ bộ nhiều lần

Theo dự báo lúc 17 giờ ngày 18-10, lần đổ bộ tiếp theo của bão Fengshen có thể xảy ra vào sáng 19-10 tại tỉnh Aurora, phía Bắc tỉnh Quezon hoặc phía Nam tỉnh Isabela (đều là các tỉnh nằm trên đảo Luzon).

Sau đó, cơn bão sẽ "đi qua địa hình đồi núi của Bắc Luzon và tiến ra vùng biển ven bờ Pangasinan hoặc La Union vào tối 19-10". Dự báo bão Fengshen rời khỏi PAR vào 14 giờ chiều 20-10.

Ngay trong ngày 18-10, bão Fengshen đã làm tê liệt giao thông biển trên diện rộng. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG), hơn 4.300 hành khách và hơn 1.200 phương tiện bị mắc kẹt tại 21 cảng biển thuộc các khu vực Đông Bắc Luzon, Nam Tagalog, Bicol và Đông Visayas.

TIN LIÊN QUAN

Trong đó, vùng Bicol chịu ảnh hưởng nặng nhất với số lượng người mắc kẹt lên đến 3.626 người.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, công tác sơ tán phòng ngừa được tiến hành khẩn trương. Khoảng 6.000 gia đình tại Đông Visayas và Bicol phải di dời. Riêng tỉnh Albay đã thực hiện sơ tán quy mô lớn, di chuyển khoảng 11.725 gia đình (tương đương 36.500 người) đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài và liên tục dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực Đông Visayas. Tại TP Borongan (tỉnh Đông Samar), nhiều làng bị ngập sâu, khiến các tuyến đường chính không thể lưu thông.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh đảo Biliran, nơi vốn đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão Bualoi vào cuối tháng trước.

Mưa bão đã làm ngập nhiều khu vực, tắc nghẽn giao thông và buộc thêm 210 gia đình (802 người) tại thị trấn Naval phải sơ tán. Sạt lở đất cũng được ghi nhận tại Caibiran.

Trước tình hình bão phức tạp, Bộ Y tế Philippines đã đặt các cơ sở y tế trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp.

Tin liên quan

Bão Hạ Long gây lũ lụt kỷ lục, kích hoạt mưa tuyết bất thường

(NLĐO) – Bão Hạ Long càn quét Nhật Bản với mưa gió dữ dội, gây lo ngại lũ lụt, lở đất. Tàn dư bão được dự báo sẽ tăng cường mưa tuyết bất thường tại Mỹ.

Những hình ảnh cận cảnh bão Matmo càn quét Trung Quốc

(NLĐO) - Bão Matmo đã làm sập lưới điện, gây ngập lụt, quật ngã cây cối và dải phân cách, tác động đến ngành thủy sản, chăn nuôi... tại một số khu vực.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m

(NLĐO) - Nằm trong tâm bão Matmo, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất, với tổng số người sơ tán vượt quá 151.000 người.

Philippines bão Fengshen dự báo bão Fengshen bão Fengshen đổ bộ vào nước ta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo