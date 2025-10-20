Bạo lực học đường tăng, Malaysia cân nhắc nâng hình phạt

Đồng thời, nước này muốn hạn chế việc sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi.

Động thái này là một phần nỗ lực chung nhằm hạn chế tình trạng thiếu kỷ luật, bắt nạt và hành vi bạo lực đang gia tăng ở giới trẻ Malaysia.

Theo tờ The Straits Times, các đề xuất trên được đưa ra theo sau làn sóng bạo lực học đường trong vài tháng qua, làm dấy lên tranh luận công khai về sự an toàn của học sinh, giáo dục đạo đức và hiệu quả của kỷ luật nhà trường.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 17-10 cho biết chính phủ sẵn sàng cho phép giáo viên áp dụng hình phạt roi theo các hướng dẫn nghiêm ngặt nhằm khôi phục trật tự trong trường học. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh cần có cách tiếp cận cân bằng dựa trên "sự quan tâm và lòng trắc ẩn".

Cùng ngày, nội các Malaysia đề xuất nâng độ tuổi tối thiểu cho người dùng mạng xã hội lên 16, thay cho mức 13 tuổi được đề xuất trước đó. Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail cho biết cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra và tiến hành các chiến dịch nâng cao nhận thức về an toàn kỹ thuật số.

Giáo viên sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra học sinh trước khi vào khuôn viên một trường học ở bang Selangor - Malaysia. Ảnh: The Straits Times

Cảnh sát Malaysia đã đổ lỗi cho việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát là nguyên nhân dẫn đến bạo lực. Thủ tướng Malaysia cũng cho rằng mạng xã hội và trò chơi trực tuyến dẫn đến hành vi đáng lo ngại.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng không có nhiều bằng chứng cho thấy việc cấm mang điện thoại thông minh đến trường và khôi phục hình phạt roi có thể giúp giảm bớt bạo lực học đường. Theo họ, các biện pháp như đánh roi chỉ có thể mang lại tác dụng răn đe trong ngắn hạn. Một số ý kiến khác nhìn nhận hệ thống tư vấn học đường của Malaysia vẫn thiếu nguồn lực, làm hạn chế khả năng hỗ trợ sớm và chăm sóc tâm lý cho học sinh gặp khó khăn.

Trong nỗ lực đối phó, Bộ trưởng Giáo dục Fadhlina Sidek gần đây công bố kế hoạch lắp đặt camera giám sát tại 200 trường học từng xảy ra nhiều vụ bắt nạt, đồng thời triển khai thêm cố vấn tâm lý đến các trường trên toàn quốc.

Một môn học mới có tên là "Giáo dục nhân cách" sẽ được đưa vào chương trình học năm 2027 nhằm củng cố các giá trị đạo đức và phát triển cảm xúc cho học sinh.

Chính phủ Malaysia cũng có kế hoạch buộc các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với những nội dung độc hại trên mạng.