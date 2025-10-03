Thủ tướng, các Phó Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Sáng 3-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi cơn bão số 10, mưa lũ vừa qua.

Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 20 giờ ngày 2-10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi, trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên 15.000 tỉ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua .

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần "ai có gì giúp nấy", "ai có của giúp của, ai có công giúp công", "ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", "một miếng khi đói bằng một gói khi no".