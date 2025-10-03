HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Matmo vào Biển Đông, đổ bộ vào khu vực nào ở nước ta?

Thùy Linh

(NLĐO) - Ở 2 kịch bản dự báo khu vực đổ bộ của bão Matmo đều có xác suất vào Quảng Ninh, với thời gian dự báo khoảng rạng sáng 6-10.

Chiều nay 3-10, bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, là cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025. 

Dự báo bão Matmo đổ bộ Quảng Ninh gây mưa lớn ở Bắc Bộ và thanh hóa - Ảnh 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về cơn bão số 11 Matmo

Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Chiều ngày 3-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin với báo chí về dự báo chi tiết cơn bão số 11 Matmo. 

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo cường độ cực đại của bão số 11 Matmo có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào chiều tối ngày 4-10.

Từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 2 kịch bản di chuyển của bão số 11.

Kịch bản 1 (có xác suất khoảng 70-75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía Đông, bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của bão số 9) nên khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh sẽ suy giảm đi từ 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất. Với kịch bản này, ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9, và có mưa to ở Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).

Kịch bản 2 cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25-30%): khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản 1. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn so với kịch bản 1, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía Nam hơn (Quảng Ninh-Ninh Bình), mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.

Bão số 11 Matmo dự báo đổ bộ vào Quảng Ninh, nếu kịch bản xấu có thể gây gió giật tới cấp 12-14

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở cả 2 kịch bản vùng đổ bộ của bão Matmo dự báo trọng tâm hướng tới là địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có điều phía Bắc Quảng Ninh hay phía Nam Quảng Ninh.

"Dự báo bão số 11 có thể đổ bộ vào Quảng Ninh rạng sáng 6-10, tuy nhiên gió mạnh và mưa lớn xuất hiện từ 19 giờ ngày 5-10" - ông Lâm cho biết.

Thời gian từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Vùng núi, trung du Bắc Bộ, mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm. Từ 6 đến 9-10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ phổ biến ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3.

"Dự báo lượng mưa do bão số 11 Matmo gây ra thấp hơn bão số 10 Bualoi nhưng trong hoàn cảnh mưa lớn vừa diễn ra, các địa phương Bắc Bộ cần cảnh giác cao và chủ động ứng phó với sạt lở, lũ quét, lũ ống" - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.

Dự báo bão Matmo đổ bộ Quảng Ninh gây mưa lớn ở Bắc Bộ và thanh hóa - Ảnh 3.

dự báo bão Bão Matmo tin bão biển đông bão số 10 bualoi bão số 11 Matmo
