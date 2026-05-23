Chiến sự Trung Đông ngày 23-5: Iran "nhắc" ông Donald Trump, bác bỏ tấn công UAE

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 23-5: Iran "nhắc" ông Donald Trump, bác bỏ tấn công UAE

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố không đàm phán hạt nhân lúc này, mà ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột.

Theo Anadolu hôm 23-5, một báo cáo mới cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phát động một chiến dịch quân sự khác chống lại Iran.

Theo CBS News, cho đến ngày 22-5 vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng công tác chuẩn bị cho các hành động tiềm năng vẫn đang tiếp diễn trong chính phủ và quân đội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ kế hoạch nghỉ cuối tuần nhân Ngày Tưởng niệm chiến sĩ trận vong của Mỹ (thứ hai cuối cùng của tháng 5, tức 25-5) tại câu lạc bộ golf của ông ở New Jersey. Ông dự định trở về Nhà Trắng với lý do có "những tình huống liên quan đến chính phủ".

Theo báo cáo, một số nhân viên quân đội và tình báo Mỹ cũng đã thay đổi hoặc hủy bỏ kế hoạch nghỉ lễ để chuẩn bị cho khả năng tái diễn xung đột.

Trong khi đó, các quan chức quốc phòng được cho là đã xem xét lại danh sách triệu hồi nhân sự tại các căn cứ ở nước ngoài, trong khi việc luân chuyển quân vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp Trung Đông trong bối cảnh lo ngại về khả năng Iran trả đũa.

Chiến sự Trung Đông ngày 23-5: Rộ tin Mỹ muốn tái chiến, Bộ Quốc phòng Iran nhắc ông Donald Trump - Ảnh 1.

Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ đu dây từ trực thăng thuộc Phi đội Trực thăng chiến đấu trên biển (HSC) 25 xuống tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli làm nhiệm vụ phong tỏa các cảng của Iran gần eo biển Hormuz hôm 8-5 - Ảnh: CENTCOM

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với đài CBS News rằng ông Trump vẫn kiên quyết rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo Washington đã chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Về phía ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói trên đài truyền hình nhà nước hôm 23-5 rằng tiến trình ngoại giao hiện tại chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột, bao gồm cả ở Lebanon, và giải quyết vấn đề phong tỏa hải quân của Mỹ cũng như tình hình ở eo biển Hormuz.

Ông Baghaei cho biết Iran bác bỏ mọi cuộc thảo luận về chi tiết chương trình hạt nhân. "Tehran là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và có quyền sở hữu năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình" - Mehr dẫn lời nhà ngoại giao.

Ông Baghaei cũng đổ lỗi cho "các yêu cầu vô lý" của đối phương về vấn đề hạt nhân là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán trước đây thất bại.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Reza Talaei-Nik hôm 23-5 cho biết việc Washington không tôn trọng quyền của Iran với tư cách là một quốc gia sẽ dẫn đến “nhiều thất bại hơn” cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Talaei-Nik nói với Tasnim rằng cách duy nhất để chấm dứt xung đột - trên cả chiến trường và mặt trận ngoại giao - là bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của người dân Iran.

“Trong khi chấp nhận đề xuất của Iran, ông Donald Trump cũng nên lưu tâm đến việc ngăn chặn thêm những tổn thất và thiệt hại của việc tiếp tục chiến dịch đối với người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế” - Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn.

Trong khi đó, theo Al Jazeera, chuyến thăm Tehran của Tổng tư lệnh Pakistan Asim Munir được xem là dấu hiệu các nỗ lực đàm phán đang đạt tiến triển đáng kể. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đến Iran trong ba ngày để chuẩn bị cho chuyến thăm, trong khi ông Munir đã có cuộc gặp kéo dài đến khuya với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. 

Song song đó, ông Araghchi cũng điện đàm với các bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Qatar và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm cập nhật tiến trình hòa đàm. 

Một phái đoàn Qatar hiện cũng có mặt tại Tehran để hỗ trợ đàm phán, trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang thăm Trung Quốc như một phần của nỗ lực ngoại giao đa hướng. 

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh sự hiện diện của ông Munir không đồng nghĩa một thỏa thuận đã được đạt được, bởi vẫn còn nhiều bất đồng lớn cần giải quyết.

Iran bác bỏ việc tấn công UAE, thêm 35 tàu qua Hormuz

Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Amir-Saeid Iravani đã gửi một bức thư chính thức tới Tổng thư ký LHQ António Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Fu Cong, kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Mỹ hôm 19-5 rằng Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Ông Iravani mô tả cáo buộc của đại diện Mỹ là vô căn cứ và không có bằng chứng, nói thêm rằng rằng chính Iran cũng từng là nạn nhân của các cuộc tấn công vào "các cơ sở hạt nhân hòa bình".

Trong một tuyên bố được đưa ra cuối ngày 22-5, Hải quân Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cho biết thêm 35 tàu chở dầu, tàu container và các tàu thương mại khác đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ trước đó, sau khi được cấp phép cần thiết và phối hợp với lực lượng hải quân của Iran.

Thông báo cũng nói rằng Hải quân IRGC đã thiết lập được tuyến đường thủy an toàn cho hoạt động giao thương qua khu vực này, theo Tasnim.

Tin liên quan

Iran đáp trả "gắt" sau khi rộ tin Mỹ sắp không kích lại

Iran đáp trả "gắt" sau khi rộ tin Mỹ sắp không kích lại

(NLĐO) - Washington được cho là chuẩn bị phương án quân sự mới, còn Tehran tuyên bố Mỹ phải chấp nhận các yêu cầu của Iran để tránh leo thang xung đột.

Điểm nóng xung đột ngày 23-5: Đối đầu Iran, Mỹ thiệt hại nặng dàn UAV chủ lực

(NLĐO) - Không chỉ Iran chịu thiệt hại nặng, Mỹ cũng mất hàng chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến sự Trung Đông.

Iran liên tục phô diễn sức mạnh, siết chặt eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran không ngừng khoe sức mạnh quân sự, đồng thời lập vùng kiểm soát mới ở eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực leo thang

Donald Trump hạt nhân Iran Bộ Quốc phòng Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo