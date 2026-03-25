Quốc tế

Iran tuyên bố rèn quân 20 năm để chờ Mỹ

Phương Linh

(NLĐO) - Một quan chức cấp cao Iran tuyên bố Tehran đã huấn luyện lực lượng trong hơn 2 thập niên để đối phó với Mỹ.

Ông Ali Akbar Ahmadian - phát ngôn viên của Lãnh tụ Tối cao trong Hội đồng Quốc phòng Iran - khẳng định Iran đã huấn luyện về chiến tranh bất đối xứng suốt 2 thập niên để ứng phó với quân đội Mỹ. "Chúng tôi chỉ có một thông điệp dành cho binh lính Mỹ: Tiến lại gần hơn đi" - ông viết trên mạng xã hội.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Wall Street Journal đưa tin Lầu Năm Góc dự kiến công bố việc triển khai một lữ đoàn chiến đấu gồm 3.000 quân đến Trung Đông. Sư đoàn dù 82 của quân đội Mỹ là lực lượng phản ứng nhanh có khả năng triển khai trong vòng 18 giờ. Hiện chưa rõ khi nào điều động hoặc nhiệm vụ của họ là gì.

Iran tuyên bố rèn quân 20 năm để chờ Mỹ - Ảnh 1.

Ông Ali Akbar Ahmadian - phát ngôn viên Lãnh tụ tối cao trong Hội đồng Quốc phòng Iran. Ảnh: IRNA

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy thống nhất thuộc Lực lượng vũ trang Iran từ chối đàm phán trước thông tin Washington đã gửi một bản kế hoạch 15 điểm cho Tehran.

"Ông (Donald Trump) đã đấu tranh nội tâm đến mức tự đàm phán với chính mình rồi hay sao? Những người như chúng tôi không bao giờ có thể hòa hợp với những người như các vị. Như chúng tôi vẫn luôn nói, không ai trong tình thế của chúng tôi mà lại đi thỏa thuận với các vị. Không phải bây giờ và cũng không bao giờ" - phát ngôn viên Ebrahim Zolfaqari nói.

Trước đây, giới lãnh đạo Iran từng tuyên bố không thể nói chuyện với Mỹ vì Washington đã hai lần tấn công nước này giữa lúc đàm phán cấp cao trong hai năm qua.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói Tehran "có trải nghiệm rất tồi tệ với nền ngoại giao của Mỹ". Ông nói thêm hiện Tehran không đối thoại hay thảo luận gì với Washington vì lực lượng vũ trang Iran đang tập trung bảo vệ đất nước.

Ông Baghaei nói nhiều quốc gia đã liên hệ với Iran, đề nghị làm trung gian hòa giải với Mỹ. "Chúng tôi đã phản hồi. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi tiếp tục tự vệ" - ông khẳng định.

Ông Baghaei nói thêm việc Mỹ tuyên bố muốn đàm phán là không đáng tin cậy.

"Hãy nhìn vào sự thật. Iran liên tục bị Mỹ và Israel ném bom và tấn công bằng tên lửa. Vì vậy, tuyên bố về ngoại giao và hòa giải của họ không đáng tin cậy. Họ bắt đầu cuộc chiến này và họ đang tiếp tục tập kích Iran" - ông nói.


Iran "chỉ còn khoảng 1.000 tên lửa" nhưng liên tục xuyên thủng phòng không Israel

(NLĐO) - Iran hiện được cho là chỉ còn khoảng 1.000 tên lửa trong bối cảnh họ tiếp tục tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

