Bạn đọc

Báo Người Lao Động cải tiến phục vụ bạn đọc

TÒA SOẠN

Kể từ hôm nay, 10-11, báo in Người Lao Động có một số điều chỉnh mới mẻ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả trong bối cảnh mới

Xu thế chung của báo chí thế giới và trong nước đang là: báo chí số đi trước, báo in đi sau. Đi sau thì phải mới mẻ và sâu sắc. Qua một thời gian đánh giá tình hình thị trường báo chí và đo lường thị hiếu công chúng, Báo Người Lao Động quyết định cải tiến báo in, thể hiện qua một số điểm mới.

Mở chuyên trang "Hồ sơ - Tư liệu"

Đây là tuyến bài "nằm", chuyên sâu, có nét riêng của báo, đăng suốt tuần ở chân trang 12-13.

Những phóng sự dài kỳ hấp dẫn trong nước, những hồ sơ quốc tế nóng bỏng và lôi cuốn sẽ xuất hiện tại đây.

Hình thành trang "Bạn đọc & Cuộc sống"

Phần trên trang 12-13 từ thứ hai đến thứ bảy là "Bạn đọc & Cuộc sống", riêng số chủ nhật dành cho trang "Gia đình".

Người đọc và cuộc sống là những cấu phần nội dung rất quan trọng của bất kỳ một nhật báo chính trị - xã hội nào. Ngoài những bài "Bạn đọc viết", "Điều tra theo thư bạn đọc"…, thì những bài về pháp luật - xã hội có nội dung phổ biến tri thức mới và luật pháp, những bài viết chia sẻ kỹ năng sống, định hướng thẩm mỹ, giáo dục đạo đức… sẽ được đăng tại đây. Trang báo huy động nhiều cây bút là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, cùng viết và cùng Tòa soạn làm báo.

Báo Người Lao Động cải tiến phục vụ bạn đọc - Ảnh 1.

Hợp nhất trang "Khoa học - Công nghệ & Môi trường"

Trên cơ sở trang "Chất lượng sống" trước đây (mỗi tuần 2 kỳ, trang 13, thứ hai và thứ sáu) và trang "Khoa học - Công nghệ" (mỗi tuần 2 kỳ, trang 13, thứ tư và chủ nhật), được hợp nhất thành trang "Khoa học - Công nghệ & Môi trường" số ra chủ nhật, tại vị trí định kỳ của trang cũ là "Giới trẻ" (trang 11).

Đây là trang báo có nội dung chuyên sâu về khoa học, công nghệ, môi trường, gắn với những vấn đề thời sự của các lĩnh vực này. Trong khi đó, tính chất của "giới trẻ" phù hợp với báo điện tử hơn, vì thế những tin, bài, ảnh về giới trẻ sẽ được đăng phát trên hệ sinh thái số của Báo Người Lao Động.

Củng cố thông tin pháp luật

Thay vì chạy mỗi tuần 3 kỳ ở trang 13, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, trang "Pháp luật - Xã hội" được điều chỉnh còn 2 kỳ, tại trang 15, thứ bảy, tên trang là "Pháp luật - Xã hội"; và trang số 15, chủ nhật, tên trang "Câu chuyện pháp đình".

Những bài trên trang Pháp luật - Xã hội là tác phẩm đặc sắc, mang hàm lượng tri thức pháp lý cao, hữu ích với đại chúng; đó cũng có thể là hồ sơ chuyên án, hấp dẫn. Trong khi đó, "Câu chuyện pháp đình" sẽ làm sâu sắc thêm số báo chủ nhật, tạo "điểm lắng" trong lòng bạn đọc.

Ra trang mới và trang luân phiên

Vào mỗi sáng thứ hai, tại trang 7, phục vụ độc giả sẽ là trang mới "An sinh xã hội". Trang báo chuyển tải những vấn đề thiết thân đối với đời sống người dân như chế độ chính sách, trợ cấp, phúc lợi, bảo hiểm, các dịch vụ xã hội nói chung. Đây còn là cầu nối tiếp nhận thắc mắc cần giải đáp về an sinh xã hội của bạn đọc, sẽ được các phóng viên và chuyên gia trả lời tường tận.

Trên số báo chủ nhật, trang 5 - trang "Phóng sự" trước đây sẽ luân phiên dành cho "Phóng sự", "Sáng tác", "Đi - thấy & ngẫm". Việc luân phiên này nhằm làm mới "thực đơn" phục vụ người đọc theo hướng "nhiều món nhất", "món ngon nhất". Ngoài ra, trang "Việc làm của bạn", trang 6, chủ nhật, được định hướng sẽ trở thành siêu thị việc làm, chuyên đăng thông tin tuyển dụng và kết nối cung - cầu lao động. 

Đợt này, Báo Người Lao Động còn một số điều chỉnh nhỏ khác, bên cạnh những trang, mục được giữ nguyên vì nội dung cần thiết và gần gũi, đã định hình qua nhiều năm.

Cùng với đó, Báo Người Lao Động kiên định phương châm "Nhanh - Hay - Chính xác - Trách nhiệm - Nhân văn" và luôn bám sát nhu cầu của công chúng để phục vụ bạn đọc tốt hơn, phụng sự xã hội nhiều hơn.


