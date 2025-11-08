HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Có gì tại talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng" của Báo Người Lao Động?

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - 9 giờ ngày 9-11, tại sân khấu 4A Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM diễn ra talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng".

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức. 

Có gì tại talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng" của Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Các chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ có mặt tại talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng", diễn ra sáng 9-11.

Talkshow không chỉ mang ý nghĩa tăng cường sự liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – người học trong giai đoạn đổi mới giáo dục mà còn giúp định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, là cầu nối để sinh viên và doanh nghiệp gần nhau hơn, tăng thêm cơ hội làm việc. 

Nội dung chính sẽ xoay quanh các vấn đề như: những khó khăn, thách thức trong việc gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế; xu hướng đào tạo kép; sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng gì để gia nhập thị trường lao động...

Đặc biệt, chương trình sẽ có sự góp mặt của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm: 

1. TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng;

2. ThS Tô Huỳnh Thiên Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành; 

3. ThS Trần Tuấn Anh, Giám đốc tuyển sinh Trường Trung cấp Việt Giao; 

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Giám đốc Nhân sự Công Ty TNHH Weset English Center. 

Ngoài ra, học sinh, sinh viên tham dự có những câu hỏi hay sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Sự kiện dự kiến thu hút gần 300 học sinh, sinh viên tham dự. 

Job Link 2025 - ngày hội việc làm lớn nhất dành cho sinh viên và người lao động do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 9-11-2025 (chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn). Gần 100 doanh nghiệp hàng đầu, những thương hiệu đang xây dựng tương lai Việt Nam sẽ góp mặt.

TP HCM: Hơn 500 sinh viên trải nghiệm ứng dụng AI phong cách mới

TP HCM: Hơn 500 sinh viên trải nghiệm ứng dụng AI phong cách mới

(NLĐO) - Sự kiện “Ngày hội RTX AI PC” mang đến cho sinh viên TP HCM cơ hội tiếp cận công nghệ AI ứng dụng thực tiễn trong học tập và làm việc.

Ngành F&B khát nhân sự: "Tuyển không kịp, giữ không nổi"

(NLĐO) – Ngành Ẩm thực – Đồ uống (F&B) Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ nhưng đối mặt với khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi “tuyển không kịp, giữ không nổi”

Nhiều cơ quan nhà nước mở đợt tuyển dụng lớn cuối năm 2025

(NLĐO) – Nhiều cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp đang công bố kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong quý IV/2025

