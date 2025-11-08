Có gì tại talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng" của Báo Người Lao Động?

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức.

Các chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ có mặt tại talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng", diễn ra sáng 9-11.

Talkshow không chỉ mang ý nghĩa tăng cường sự liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – người học trong giai đoạn đổi mới giáo dục mà còn giúp định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, là cầu nối để sinh viên và doanh nghiệp gần nhau hơn, tăng thêm cơ hội làm việc.

Nội dung chính sẽ xoay quanh các vấn đề như: những khó khăn, thách thức trong việc gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế; xu hướng đào tạo kép; sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng gì để gia nhập thị trường lao động...

Đặc biệt, chương trình sẽ có sự góp mặt của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm:

1. TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng;

2. ThS Tô Huỳnh Thiên Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành;

3. ThS Trần Tuấn Anh, Giám đốc tuyển sinh Trường Trung cấp Việt Giao;

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Giám đốc Nhân sự Công Ty TNHH Weset English Center.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên tham dự có những câu hỏi hay sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Sự kiện dự kiến thu hút gần 300 học sinh, sinh viên tham dự.