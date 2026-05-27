Thời sự Chính trị

Báo Người Lao Động có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TPHCM

Bài: PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Hiện nay, Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí dẫn đầu của TPHCM; giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống báo chí cả nước

Chiều 27-5, tại trụ sở Báo Người Lao Động, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự lễ công bố quyết định có ông Nguyễn Khoa Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; ông Nguyễn Cao Lễ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; ông Cao Văn Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Báo Người Lao Động.

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM dự hội nghị

Tại buổi lễ. Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trao quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Người Lao Động

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Người Lao Động gồm: ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập; ông Dương Văn Quang, Phó Tổng Biên tập; ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập; ông Nguyễn Tố Bình - Phó Bí thư Chi bộ Tòa soạn, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn, Chủ tịch Công đoàn Báo Người Lao Động; ông Đoàn Kim Quyên, Phó Bí thư Chi bộ Phóng viên, Thư ký Tòa soạn,Trưởng ban Văn hóa - Thể thao Báo Người Lao Động; bà Phạm Vũ Ngọc Uyển - Bí thư Chi bộ Trị sự, Ủy viên Ban Biên tập, Kế toán trưởng Báo Người Lao Động.

Bí thư Đảng ủy Báo Người Lao Động là ông Tô Đình Tuân; Phó Bí thư Đảng ủy là ông Bùi Thanh Liêm.

Ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trao quyết định và chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Người Lao Động

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng công bố Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó ông Bùi Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập - giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Người Lao Động.

Báo Người Lao Động nằm trong nhóm dẫn đầu về lượng bạn đọc

Thay mặt Đảng ủy Báo Người Lao Động phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập - cho biết Báo Người Lao Động rất vinh dự khi được lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trực tiếp đến dự, trao quyết định chuẩn y và luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát, đồng hành với đơn vị trong suốt thời gian qua.

Ông Tô Đình Tuân cho biết qua quá trình phát triển mạnh mẽ, Đảng bộ Báo Người Lao Động không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng đảng viên; trong một nhiệm kỳ đã tăng gần gấp đôi, từ 40 đảng viên lên gần 70 đảng viên.

Ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - phát biểu tại hội nghị

Đội ngũ đảng viên giữ nhiều vị trí quan trọng trong công tác xuất bản, điều hành, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại tòa soạn cũng như các văn phòng đại diện ngoài TPHCM.

Theo ông Tô Đình Tuân, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, công tác xây dựng Đảng tại Báo Người Lao Động từng bước được chuyên nghiệp hóa, hoàn thiện quy trình, nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng viên, người lao động toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần làm việc, trách nhiệm, hết sức hết lòng, đoàn kết và nỗ lực. Nhờ đó, Báo Người Lao Động đạt nhiều kết quả nổi bật với hơn 100 giải báo chí trong nhiệm kỳ; nhận nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen của Trung ương, TPHCM và các địa phương.

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ chiều 27-5

"Hiện nay, Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí dẫn đầu của TPHCM, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống báo chí cả nước" - ông Tô Đình Tuân cho biết. Đáng chú ý, Báo điện tử Người Lao Động đang ở top 7 của Việt Nam, top 2 TPHCM; tính luôn 24 kênh mạng của Báo Người Lao Động thì lượt view đạt từ 2,2 - 2,3 tỉ mỗi năm.

Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động cũng là đơn vị báo chí tổ chức rất nhiều sự kiện sau mặt báo với khoảng 100 sự kiện/năm. Trong đó, nhiều chương trình rất nổi bật, có sức lan tỏa lớn trên cả nước như "Tự hào cờ Tổ quốc", Giải Mai Vàng, "Đưa trường học đến thí sinh"...; các diễn đàn, tọa đàm kinh tế - xã hội được dư luận đánh giá rất cao.

Để có được những thành tích đó, lãnh đạo Báo Người Lao Động đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã luôn quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và là nguồn động lực để đơn vị phát triển mạnh mẽ.

Ông Tô Đình Tuân cũng khẳng định tập thể Đảng bộ Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Báo Người Lao Động là cơ quan báo chí có truyền thống, uy tín

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Khoa Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM - thay mặt Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố chúc mừng các cá nhân vừa được tín nhiệm, chuẩn y giữ các trọng trách của Đảng bộ Báo Người Lao Động.

"Đây là niềm vinh dự lớn; đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động của Báo Người Lao Động và trước yêu cầu ngày càng cao của công tác báo chí, truyền thông trong giai đoạn mới" - ông Nguyễn Khoa Hải nhìn nhận.

Ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, phát biểu chỉ đạo

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đánh giá Báo Người Lao Động là cơ quan báo chí có truyền thống, uy tín, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam và sự phát triển của TPHCM.

Trong thời gian qua, tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của báo đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, giữ vững tôn chỉ, mục đích; kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động thực tiễn đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong bối cảnh mới với yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ, cạnh tranh thông tin ngày càng cao và nhiệm vụ xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, ông Nguyễn Khoa Hải đề nghị Đảng ủy Báo Người Lao Động tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí; chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng thời, Đảng ủy Báo Người Lao Động lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tính chiến đấu, tính định hướng và tính nhân văn của báo chí cách mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đa nền tảng truyền thông để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số; quan tâm xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, giàu đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề; tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Báo Người Lao Động.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm đổi mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng Báo Người Lao Động phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực, có uy tín của TPHCM và cả nước.

