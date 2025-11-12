Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Gia Lai gượng dậy sau bão số 13

Nhằm chung tay cùng tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 13, sáng 12-11, đoàn công tác của Báo Người Lao Động do ông Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, dẫn đầu, đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 1 tỉ đồng từ chương trình "Trái tim miền Trung" cho người dân phía Đông tỉnh này.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Tô Đình Tuân bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại mà địa phương đang phải gánh chịu.

Ông nhấn mạnh nguồn hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự đồng hành của bạn đọc Báo Người Lao Động với người dân vùng bão.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chủ động của chính quyền và tinh thần kiên cường của người dân, Gia Lai sẽ sớm vượt qua khó khăn, khôi phục đời sống và sản xuất" - ông Tô Đình Tuân chia sẻ.

CLIP: Đoàn công tác của Báo Người Lao Động do ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, dẫn đầu đã thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại mà tỉnh Gia Lai gánh chịu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Báo Người Lao Động và bạn đọc.

Ông khẳng định đây là sự hỗ trợ thiết thực, đúng thời điểm, góp phần quan trọng giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão. "Gia Lai cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, ưu tiên cho những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất" - ông Thanh nói.

Cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục đến xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai – địa phương chịu thiệt hại nặng nề bậc nhất. Gương mặt nhiều người dân vẫn hằn rõ sự mệt mỏi, lo toan sau bão. Đoàn trao 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền hỗ trợ các hộ dân thiệt hại nặng cho chính quyền địa phương.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng cho lãnh đạo xã Ngô Mây để hỗ trợ bà con địa phương bị thiệt hại trong cơn bão số 13

Ông Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây, cho biết bão số 13 đã gây thiệt hại "chưa từng có": khoảng 3.000 ngôi nhà sập hoặc tốc mái nặng; nhiều hộ mất toàn bộ tài sản, dụng cụ sản xuất.

Thiệt hại về vật nuôi, hoa màu và tài sản ước tính lên đến 150 tỉ đồng. Hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh không còn nơi ở, phải tạm trú trong các điểm trường, nhà cộng đồng hoặc nhà người thân.

"Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Người Lao Động là nguồn động viên vô cùng quý giá. Trong lúc bà con gặp khó, sự tiếp sức này giúp bà con có thêm niềm tin để dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống" - ông Thái chia sẻ.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà cho bà con xã Phù Mỹ Bắc bị thiệt hại trong cơn bão số 13 vừa qua

Trước đó, từ sáng sớm, đoàn cứu trợ của Chương trình "Trái tim miền Trung" đã đến xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai để giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 13.

Ông Đặng Đình Triều – Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc – cho biết bão đã làm 7 căn nhà sập hoàn toàn, 490 căn tốc mái nặng, hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp; tổng thiệt hại ước tính gần 18 tỉ đồng.

Trong khuôn viên UBND xã, nhiều người dân lặng lẽ chờ đoàn cứu trợ. Không chen lấn, không ồn ào, chỉ có ánh mắt đầy mong đợi xen lẫn nỗi buồn sau bão. Tại đây, Báo Người Lao Động đã trao 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho những gia đình bị thiệt hại nặng.