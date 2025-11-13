Báo Người Lao Động hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Đà Nẵng xây lại nhà dân bị sập sau lũ

Sáng 13-11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, đoàn công tác của Báo Người Lao Động do ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - dẫn đầu đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 500 triệu đồng từ chương trình "Trái tim miền Trung" cho người dân thành phố nhằm khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử.

Tại buổi làm việc, ông Tô Đình Tuân cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua tở miền Trung, Báo Người Lao Động đã vận động bạn đọc cả nước nhằm chia sẻ, "nhường cơm sẻ áo" cho đồng bào bị thiệt hại.

Ngay trong đợt mưa lũ đang xảy ra, Báo Người Lao Động đã trực tiếp hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân ở xã Thượng Đức, xã Đại Lộc, xã Duy Xuyên, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - trao bản tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng từ chương trình "Trái tim miền Trung" cho ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng



Ông Tô Đình Tuân cho hay với số tiền 500 triệu đồng trao trong đợt này, Báo Người Lao Động mong muốn hỗ trợ trực tiếp, cùng với TP Đà Nẵng xây nhà cho các hộ dân bị sập hoàn toàn sau lũ ở xã Nam Trà My.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, thống nhất với đề nghị trên và cho biết thành phố đã có dự kiến hỗ trợ 10 hộ dân ở xã Nam Trà My có nhà sập hoàn toàn, mỗi hộ 60 triệu đồng. Đối với số tiền 500 triệu đồng mà Báo Người Lao Động trao, thành phố sẽ dùng hỗ trợ thêm mỗi hộ 50 triệu đồng.

Như vậy, mỗi căn nhà bị sập hoàn toàn sẽ được hỗ trợ tổng kinh phí là 110 triệu đồng để xây mới. "Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời và rất có ý nghĩa, xem như đó là công trình chung của thành phố và bạn đọc Báo Người Lao Động" - ông Lê Trí Thanh nói.

Theo ông Tô Đình Tuân, sau khi hỗ trợ xây nhà, Báo Người Lao Động sẽ hỗ trợ thêm 150 triệu để các hộ dân mua sắm vật dụng thiết yếu, sớm ổn định cuộc sống.

Báo Người Lao Động trao 500 triệu đồng hỗ trợ TP Đà Nẵng xây nhà cho các hộ dân bị sập hoàn toàn sau lũ

Theo ông Lê Trí Thanh, diễn biến bão lũ năm nay rất phức tạp và khắc nghiệt, gần như cả nước đều chịu ảnh hưởng. Trong đó, miền Trung là khu vực gánh chịu nặng nề nhất.

TP Đà Nẵng bị tác động lớn trong đợt mưa lũ lịch sử. Hiện tất cả con đường lên các xã thuộc huyện Nam Trà My cũ, kể cả các quốc lộ và đường nhánh đều bị sạt lở. Có 2 thôn ở khu vực này đang còn bị chia cắt, không thể tiếp cận.

Ở khu vực đồng bằng, người dân sống hạ lưu sông Thu Bồn và Vu Gia bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản do nước lũ lên nhanh, không kịp di chuyển đồ đạc.

Khu vực trũng thấp của thành phố bị ngập sâu, nước ngâm lâu ngày khiến nhà cửa, vật dụng hư hỏng, sạt lở ở một số nơi.

Thống kê sơ bộ, toàn TP Đà Nẵng bị thiệt hại khoảng 1.300 tỉ đồng.

Ông Tô Đình Tuân tặng quà lưu niệm cho ông Lê Trí Thanh

Đoàn công tác của Báo Người Lao Động trao đổi ông Lê Trí Thanh tại buổi trao tiền hỗ trợ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng thông tin thêm, ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố đã nhanh chóng gửi hàng cứu trợ ra giúp bà con vùng bị ảnh hưởng.

Trong ngày 11-11, đoàn công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trực tiếp đến hỗ trợ TP Đà Nẵng số tiền 15 tỉ đồng, giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và người dân thành phố, ông Lê Trí Thanh gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động, các đơn vị, nhà hảo tâm và đồng bào cả nước đã chia sẻ, đồng hành cùng Đà Nẵng trong giai đoạn khó khăn này.