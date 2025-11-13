Đà Nẵng phản hồi ý kiến cử tri liên quan thủy điện xả lũ

Trên ứng dụng Góp ý Đà Nẵng, ngày 12-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến của cử tri xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng.

Trước đó, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ đạo Công ty Thủy điện Đăk Mi 2 thực hiện việc điều tiết xả nước hợp lý trong mùa mưa lũ, nhằm bảo đảm duy trì dòng chảy ổn định trên các sông, suối.

Thủy điện Đăk Mi 2 (Ảnh: hado.com.vn)

Cử tri phản ánh hiện nay vẫn còn xảy ra tình trạng xả lũ đột ngột làm cá và sinh vật dưới suối chết hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân, đặc biệt là hoạt động đánh bắt thủy sản truyền thống.

Đồng thời, cử tri đề nghị các công ty thủy điện thực hiện nghiêm túc việc thông báo trước khi xả lũ, theo đúng quy định của pháp luật và phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chủ động phương án phòng, tránh, hạn chế thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực hạ lưu.

Liên quan đến vấn đề thủy điện, UBND xã Phước Chánh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phân bổ một phần nguồn thu từ hoạt động của các công trình thủy điện trên địa bàn xã, cụ thể là từ các khoản như thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên nước, hoặc các nguồn thu liên quan khác, để hỗ trợ ngân sách cho địa phương.

Hiện nay, các công trình thủy điện như Đăk Mi 2, Đăk Mi 3 mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố và trung ương. Tuy nhiên, địa phương nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện lại không được phân bổ nguồn lực tương xứng.

Theo UBND xã Phước Chánh, việc phân bổ lại một phần nguồn thu từ thủy điện là cần thiết, giúp địa phương có thêm nguồn lực tăng cường tự chủ tài chính, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, cũng như khắc phục các hậu quả và tác động tiêu cực từ hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đã tham UBND TP đề nghị các chủ hồ chứa thủy điện (trong đó có thủy điện Đăk Mi 2) vận hành các hồ chứa đảm bảo theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Sở cũng đã có công văn ngày 23-10, đề nghị Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 thực hiện truyền dữ liệu giám sát tài nguyên nước về Trung tâm Quản lý Dữ liệu tài nguyên, môi trường và nông nghiệp để theo dõi, giám sát.

Về kiến nghị của UBND xã Phước Chánh, ngày 3-11, Sở Tài chính đã có công văn cho biết thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, căn cứ các quy định, Sở Tài chính đang phối hợp với Thuế TP tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2026.

Trong đó, dự kiến phân cấp tối đa các khoản thu phát sinh từ các tổ chức, cá nhân nộp ngân sách trên địa trên địa bàn (không phân biệt loại hình doanh nghiệp/cơ quan thuế quản lý nguồn thu, trong đó có các khoản thu phát sinh từ các doanh nghiệp, cá nhân nộp ngân sách từ các dự án thủy điện) cho ngân sách cấp xã được hưởng để chủ động cân đối nhiệm vụ chi.

Đối với các xã, phường được phân cấp tối đa các khoản thu theo quy định mà không bảo đảm nguồn cân đối thì ngân sách thành phố sẽ bổ sung để cấp xã thực hiện các nhiệm vụ chi theo phân cấp...

Được biết, thủy điện Đăk Mi 2 do Công ty CP Năng lượng Agrita - Quảng Nam (thành viên Tập đoàn Hà Đô) làm chủ đầu tư. Nhà máy thủy điện nằm trên thượng nguồn sông Đăk Mi, thuộc địa bàn 2 xã Phước Thành và Phước Chánh, với công suất 147 MW, tổng mức đầu tư được công bố là 4.300 tỉ đồng.



