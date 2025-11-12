HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Hỗ trợ khẩn cấp cho vùng lũ: Ba chuyến bay viện trợ của ASEAN đã đến Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Hàng cứu trợ ASEAN gồm dụng cụ thiết yếu, bếp và vệ sinh khẩn cấp đến Đà Nẵng giúp đồng bào lũ lụt.

Chiều 12-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường  - cho biết trong ngày 11 và 12-11, tại Sân bay Đà Nẵng đã tiếp nhận 3 chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA). 

Đây là nguồn hỗ trợ dành cho người dân TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua.

Hàng viện trợ khẩn cấp của ASEAN đến Đà Nẵng hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Hàng hóa viện trợ của Trung tâm AHA đang được đưa từ máy bay xuống sân bay Đà Nẵng

Tổng số hàng viện trợ Trung tâm AHA gửi tới gồm 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, 1.999 bộ dụng cụ bếp và 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, với tổng giá trị ước tính hơn 264.000 USD (tương đương gần 7 tỉ đồng). 

Số hàng hóa này được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp nhận và dự kiến sẽ sớm phân phối đến các hộ dân bị thiệt hại nặng ở những khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo thống kê, đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Đà Nẵng, khiến 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 47 người bị thương và gây tổn thất vật chất hơn 837 tỉ đồng.

Hàng viện trợ khẩn cấp của ASEAN đến Đà Nẵng hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh 2.

Bàn giao hàng hóa viện trợ tại sân bay

Trước đó, trong tháng 10, Trung tâm AHA cũng đã triển khai hỗ trợ hàng hóa cứu trợ cho người dân tại tỉnh Cao Bằng – nơi chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ và bão lớn. 

Viện trợ từ Trung tâm AHA nằm trong khuôn khổ cơ chế hợp tác ứng phó thảm họa thiên tai của ASEAN, thể hiện tinh thần đoàn kết khu vực, kịp thời giúp đỡ các nước thành viên khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 10-11, nhiều đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ hoặc cam kết viện trợ cho các địa phương Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 10, 11, 12 và đợt mưa lũ sau bão với tổng giá trị khoảng 10,5 triệu USD

Ngoài Trung tâm AHA, hiện có 5 quốc gia và tổ chức quốc tế đang triển khai hỗ trợ khẩn cấp tại các tỉnh miền Trung, bao gồm Chính phủ Liên bang Nga, Tổ chức Samaritan's Purse, Tổ chức ActionAid tại Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức ISET-International.


Tin liên quan

Cận cảnh công trình tiền tỉ ở Đà Nẵng phủ bụi gần thập kỷ

Cận cảnh công trình tiền tỉ ở Đà Nẵng phủ bụi gần thập kỷ

(NLĐO) - Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hòa Liên xuống cấp nghiêm trọng, bỏ hoang gần 10 năm dù được đầu tư gần 5 tỉ đồng.

Cận cảnh vụ sạt lở núi kinh hoàng, cuốn phăng 6 ngôi nhà ở xã vùng cao Đà Nẵng

(NLĐO) – Sạt lở núi kinh hoàng ở xã Phước Thành, TP Đà Nẵng làm sập 6 ngôi nhà, khiến 1 người bị thương, người dân lâm cảnh cơ hàn.

Đà Nẵng: Đại biểu HĐND đề nghị làm rõ trách nhiệm thủy điện, tăng cường phương tiện ứng cứu lũ

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố nghiên cứu các kiến nghị và đưa ra giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ

