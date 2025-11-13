Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 4 – Cục Đường bộ Việt Nam (chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng), trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, trên tuyến Quốc lộ 14E xảy ra 21 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lở lớn trên tuyến.

Clip: Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ xuống tuyến Quốc lộ 14E đoạn Km83 - xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng

Đến nay, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu xử lý, thông xe 20 vị trí. Riêng lại điểm sạt lớn từ Km84+500 đến Km84+700 (xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng), Ban quản lý dự án 4 đã chỉ đạo nhà thầu làm đường tạm để phục vụ xe máy và người đi bộ lưu thông.

Tuyến Quốc lộ 14E qua xã Phước Hiệp bị chia cắt nhiều ngày

Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở lớn, lên đến hàng trăm nghìn mét khối, khó khăn trong công tác vận chuyển đổ thải và thời tiết bất lợi nên việc thông xe hoàn toàn cho ô tô qua lại gặp nhiều khó khăn.

Lượng đất đá lớn tràn xuống đường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào đầu giờ chiều 13-11, tại khu vực sạt lở ở Km84 trên Quốc lộ 14E vẫn còn ngổn ngang. Khối lượng đất đá sạt lở từ quả đồi ở trên cao đổ xuống vùi lấp một đoạn tuyến quốc lộ, nhiều hạng mục đường đang làm dở dang bị hư hại. Dù nhà thầu đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn một lượng đất đá lớn sạt trượt xuống đường chưa thể xử lý.

Sạt lở khiến hạ tầng đường mới làm chưa xong đã bị phá hủy trầm trọng

Tại khu vực này, cơ quan chức năng làm tuyến đường tạm để xe máy và người đi bộ lưu thông, ô tô chưa thể qua lại.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Quế Hải Trung, Giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, cho biết công tác khắc phục sạt lở tại đoạn tuyến này gặp rất nhiều khó khăn dẫn tới kéo dài thời gian.

Dự kiến chiều nay hoặc sáng mai (14-11), ô tô mới có thể lưu thông qua lại bằng đường tạm

Vào ngày 12-11, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cùng Ban quản lý dự án 4 đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường. Nà thầu thi công báo cáo tại khu vực này xuất hiện những tảng đá rất lớn, cần phải có phương án xử lý đá mới có thể vận chuyển ra khỏi khu vực. Việc này sẽ gây mất thêm nhiều thời gian.

Vì vậy, chủ đầu tư dự án quyết định sẽ làm tuyến tránh tạm cho ô tô có thể đi qua khu vực này. Nếu sớm nhất, cuối giờ chiều nay (13-11) sẽ làm xong tuyến đường tạm cho ô tô đi lại, chậm hơn thì vào sáng 14-11 sẽ thông xe.

"Chúng tôi muốn xử lý dứt điểm luôn để thông xe hoàn toàn trên tuyến nhưng khi sắp thông được tuyến thì xuất hiện những tảng đá lớn, chờ phá đá thì bà con chờ lâu quá nên quyết định làm đường tránh tạm cho ô tô qua lại" – ông Trung nói.