Thời sự

Sạt lở hàng trăm nghìn mét khối đất đá, Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng bị chia cắt

Trần Thường

(NLĐO) – Tuyến Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm ngàn mét khối đất đá tràn xuống đường, sau hơn 10 ngày vẫn chưa thể thông xe ô tô.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 4 – Cục Đường bộ Việt Nam (chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng), trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, trên tuyến Quốc lộ 14E xảy ra 21 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lở lớn trên tuyến.

Clip: Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ xuống tuyến Quốc lộ 14E đoạn Km83 - xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng

Đến nay, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu xử lý, thông xe 20 vị trí. Riêng lại điểm sạt lớn từ Km84+500 đến Km84+700 (xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng), Ban quản lý dự án 4 đã chỉ đạo nhà thầu làm đường tạm để phục vụ xe máy và người đi bộ lưu thông.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 1.

Tuyến Quốc lộ 14E qua xã Phước Hiệp bị chia cắt nhiều ngày

Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở lớn, lên đến hàng trăm nghìn mét khối, khó khăn trong công tác vận chuyển đổ thải và thời tiết bất lợi nên việc thông xe hoàn toàn cho ô tô qua lại gặp nhiều khó khăn.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 2.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 3.

Lượng đất đá lớn tràn xuống đường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào đầu giờ chiều 13-11, tại khu vực sạt lở ở Km84 trên Quốc lộ 14E vẫn còn ngổn ngang. Khối lượng đất đá sạt lở từ quả đồi ở trên cao đổ xuống vùi lấp một đoạn tuyến quốc lộ, nhiều hạng mục đường đang làm dở dang bị hư hại. Dù nhà thầu đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn một lượng đất đá lớn sạt trượt xuống đường chưa thể xử lý.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 4.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 5.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 6.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 7.

Sạt lở khiến hạ tầng đường mới làm chưa xong đã bị phá hủy trầm trọng

Tại khu vực này, cơ quan chức năng làm tuyến đường tạm để xe máy và người đi bộ lưu thông, ô tô chưa thể qua lại.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Quế Hải Trung, Giám đốc điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, cho biết công tác khắc phục sạt lở tại đoạn tuyến này gặp rất nhiều khó khăn dẫn tới kéo dài thời gian.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 8.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 9.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 10.

Hàng trăm ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống, chia cắt Quốc lộ 14E ở Đà Nẵng nhiều ngày - Ảnh 11.

Dự kiến chiều nay hoặc sáng mai (14-11), ô tô mới có thể lưu thông qua lại bằng đường tạm

Vào ngày 12-11, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cùng Ban quản lý dự án 4 đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường. Nà thầu thi công báo cáo tại khu vực này xuất hiện những tảng đá rất lớn, cần phải có phương án xử lý đá mới có thể vận chuyển ra khỏi khu vực. Việc này sẽ gây mất thêm nhiều thời gian.

Vì vậy, chủ đầu tư dự án quyết định sẽ làm tuyến tránh tạm cho ô tô có thể đi qua khu vực này. Nếu sớm nhất, cuối giờ chiều nay (13-11) sẽ làm xong tuyến đường tạm cho ô tô đi lại, chậm hơn thì vào sáng 14-11 sẽ thông xe.

"Chúng tôi muốn xử lý dứt điểm luôn để thông xe hoàn toàn trên tuyến nhưng khi sắp thông được tuyến thì xuất hiện những tảng đá lớn, chờ phá đá thì bà con chờ lâu quá nên quyết định làm đường tránh tạm cho ô tô qua lại" – ông Trung nói.

Tin liên quan

Fanpage “Công an Đà Nẵng” đạt hơn 302.000 lượt theo dõi

Fanpage “Công an Đà Nẵng” đạt hơn 302.000 lượt theo dõi

(NLĐO) - Với hơn 122 triệu lượt xem chỉ trong 4 tháng, Fanpage “Công an Đà Nẵng” trở thành kênh tuyên truyền chính thống, hiệu quả hàng đầu tại thành phố.

Bắt giam nữ "doanh nhân" chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Giả vờ cần vốn mở nhà hàng, kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã lừa vay hơn 10 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Hỗ trợ khẩn cấp cho vùng lũ: Ba chuyến bay viện trợ của ASEAN đã đến Đà Nẵng

(NLĐO) - Hàng cứu trợ ASEAN gồm dụng cụ thiết yếu, bếp và vệ sinh khẩn cấp đến Đà Nẵng giúp đồng bào lũ lụt.

Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng ban quản lý dự án tỉnh Quảng Nam Cục Đường Bộ Việt Nam Phước Hiệp sạt lở núi
