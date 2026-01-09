HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Báo Người Lao Động nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM đã tặng bằng khen cho 14 tập thể và 5 cá nhân, trong đó có Báo Người Lao Động

Ngày 9-1, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã tổ chức hội nghị giao ban công tác truyền thông - xuất bản.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM đã tặng bằng khen cho 14 tập thể và 5 cá nhân, trong đó có Báo Người Lao Động vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của Thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết trong năm qua Sở đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện quan trọng.

Báo Người Lao Động nhận Bằng khen từ Chủ tịch UBND TPHCM vì thành tích xuất sắc - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM trao Bằng khen của Chủ tịch TPHCM cho các tập thể

Báo Người Lao Động nhận Bằng khen từ Chủ tịch UBND TPHCM vì thành tích xuất sắc - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị - Công đoàn- Xã hội nhận Bằng khen của Chủ tịch TPHCM dành cho tập thể Báo Người Lao Động

Đáng chú ý là lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được tổ chức quy mô cấp quốc gia, tạo không khí trang trọng, thiêng liêng, gần gũi, từ đó lan tỏa sâu rộng đối với các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Nhiều cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản đã tích cực đồng hành cùng Thành phố, chủ động xây dựng tuyến bài, chuyên trang, chuyên mục chất lượng, phản ánh kịp thời không khí chính trị sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin, kỳ vọng của xã hội.

Trong đó, việc tham gia triển lãm báo chí – xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã trở thành điểm nhấn quan trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và sự sáng tạo của các cơ quan báo chí, xuất bản trong việc giới thiệu những thành tựu nổi bật, chặng đường phát triển của Thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành phát triển bền vững; lĩnh vực thông tin điện tử và thông tin cơ sở, Thành phố định hướng tuyên truyền qua 168 phường, xã, đặc khu, lan tỏa thông tin đến tận khu phố, ấp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, trong năm 2026, các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản trên địa bàn Thành phố cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Trung ương đối với sự phát triển và hội nhập của TPHCM trong giai đoạn mới.

Trong đó, cần tập trung thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đi vào cuộc sống.


