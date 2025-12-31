Lãnh đạo Thành ủy chia sẻ với báo chí TPHCM trước "nỗi lo sáp nhập"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo Thành ủy chia sẻ với báo chí TPHCM trước "nỗi lo sáp nhập"

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Lãnh đạo Thành ủy TPHCM khẳng định quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM là sau sắp xếp, báo chí thành phố sẽ hoạt động mạnh hơn, hiệu quả hơn

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Khẳng định được vị thế, uy tín của từng tờ báo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá đội ngũ những người làm báo của thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền thành phố với nhân dân thành phố, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, giữ được bản sắc văn hóa và khẳng định được vị thế, uy tín của từng tờ báo, của từng cơ quan báo chí thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy chia sẻ với báo chí TP HCM trước "nỗi lo sáp nhập" - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các hoạt động sau mặt báo rất sôi nổi, tích cực, hiệu quả cả về mặt tuyên truyền, xã hội và kinh tế báo chí.

Ở lĩnh vực xuất bản, các đơn vị xuất bản của thành phố cũng đã tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò; đưa những tác phẩm có giá trị đến với công chúng.

Lãnh đạo Thành ủy chia sẻ với báo chí TP HCM trước "nỗi lo sáp nhập" - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt Thường trực Thành ủy TPHCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo cùng những nỗ lực, trách nhiệm và cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo, những người làm công tác xuất bản của thành phố trong năm vừa qua.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, những kết quả đạt được này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, bồi đắp lòng yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền của thành phố.

Chia sẻ với báo chí thành phố

Bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ năm 2025 là một năm rất đặc biệt đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của thành phố, khi hoạt động trong điều kiện chuẩn bị tinh thần cho việc sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương.

"Các cơ quan báo chí của thành phố hoạt động trong nỗi lo không biết sáp nhập lúc nào và sáp nhập theo hình thức nào. Tôi rất chia sẻ ở điểm này" - bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ: "Lo thì lo nhưng báo chí thành phố vẫn chuẩn bị, đầu tư cho các hoạt động, vượt qua những khó khăn, sự không an tâm của đội ngũ; động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và tập trung cho các hoạt động chính của cơ quan".

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, trong năm 2026, thành phố sẽ triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo chủ trương chung.

"Việc sắp xếp như thế nào đã được trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng suốt nhiều giờ liền tại hội nghị ngày 30-12, để chuẩn bị trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM theo hướng bảo đảm báo chí thành phố hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn trong thời gian tới" - bà Văn Thị Bạch Tuyết thông tin và khẳng định đây là quan điểm xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bên cạnh việc sắp xếp tổng thể, việc sắp xếp bên trong từng cơ quan báo chí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao sức chiến đấu, để mỗi tờ báo ngày càng mạnh hơn là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các tổng biên tập, các cơ quan Đảng tại các tờ báo, các đài, các tạp chí quan tâm và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung.

Tạo cảm hứng để người dân chung tay xây dựng thành phố

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh năm 2026 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của thành phố cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị - xã hội của mình.

Lãnh đạo Thành ủy chia sẻ với báo chí TP HCM trước "nỗi lo sáp nhập" - Ảnh 5.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí dự hội nghị

Trước hết, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách của thành phố.

Đồng thời tạo cảm hứng để người dân chung tay xây dựng TPHCM bằng những hành động cụ thể; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện và triển khai Đề án chuyển đổi số báo chí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận trên không gian mạng, bắt kịp xu thế báo chí - truyền thông mới, gắn với tăng nguồn thu cho các cơ quan báo chí; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tin tưởng đội ngũ những người làm báo, làm công tác xuất bản của thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thế mạnh để góp phần cùng thành phố và cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên mới.

Tạo môi trường để báo chí cống hiến

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cho biết Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ tập trung giải quyết sớm một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng báo chí, xuất bản thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy chia sẻ với báo chí TP HCM trước "nỗi lo sáp nhập" - Ảnh 3.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Trước hết là tăng cường công tác phối hợp truyền thông trong năm 2026; khắc phục những tồn tại của năm 2025. Dự kiến trong nửa đầu tháng 1-2026, Ban sẽ tổ chức họp với các đơn vị liên quan để triển khai nội dung này.

Ông Dương Anh Đức đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị kỹ, báo cáo UBND TPHCM để phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM triển khai hiệu quả, bảo đảm phương châm công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả; qua đó tạo môi trường để các cơ quan báo chí cùng đóng góp, cống hiến cho thành phố, nhất là trong công tác truyền thông.


Tin liên quan

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước ngày 31-12-2025

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí TPHCM trước ngày 31-12-2025

(NLĐO)- Sau sắp xếp, các cơ quan báo chí của TPHCM vẫn duy trì tốt các hoạt động và phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, phát huy vai trò báo chí tốt hơn

Báo chí đa phương tiện: Tăng sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(NLĐO) - Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu báo chí phải nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tác nghiệp và tăng sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khi nào thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở TP HCM, Hà Nội?

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội (QH) khóa XV, chiều 11-12, Tổng Thư ký QH Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp.

báo chí sắp xếp báo chí TPHCM Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM Lãnh đạo Thành ủy TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo