Lãnh đạo Thành ủy chia sẻ với báo chí TPHCM trước "nỗi lo sáp nhập"

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Khẳng định được vị thế, uy tín của từng tờ báo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá đội ngũ những người làm báo của thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền thành phố với nhân dân thành phố, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, giữ được bản sắc văn hóa và khẳng định được vị thế, uy tín của từng tờ báo, của từng cơ quan báo chí thành phố.



Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các hoạt động sau mặt báo rất sôi nổi, tích cực, hiệu quả cả về mặt tuyên truyền, xã hội và kinh tế báo chí.

Ở lĩnh vực xuất bản, các đơn vị xuất bản của thành phố cũng đã tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò; đưa những tác phẩm có giá trị đến với công chúng.

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt Thường trực Thành ủy TPHCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo cùng những nỗ lực, trách nhiệm và cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo, những người làm công tác xuất bản của thành phố trong năm vừa qua.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, những kết quả đạt được này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố, bồi đắp lòng yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền của thành phố.

Chia sẻ với báo chí thành phố

Bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ năm 2025 là một năm rất đặc biệt đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của thành phố, khi hoạt động trong điều kiện chuẩn bị tinh thần cho việc sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương.

"Các cơ quan báo chí của thành phố hoạt động trong nỗi lo không biết sáp nhập lúc nào và sáp nhập theo hình thức nào. Tôi rất chia sẻ ở điểm này" - bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ: "Lo thì lo nhưng báo chí thành phố vẫn chuẩn bị, đầu tư cho các hoạt động, vượt qua những khó khăn, sự không an tâm của đội ngũ; động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và tập trung cho các hoạt động chính của cơ quan".

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, trong năm 2026, thành phố sẽ triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo chủ trương chung.

"Việc sắp xếp như thế nào đã được trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng suốt nhiều giờ liền tại hội nghị ngày 30-12, để chuẩn bị trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM theo hướng bảo đảm báo chí thành phố hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn trong thời gian tới" - bà Văn Thị Bạch Tuyết thông tin và khẳng định đây là quan điểm xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bên cạnh việc sắp xếp tổng thể, việc sắp xếp bên trong từng cơ quan báo chí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao sức chiến đấu, để mỗi tờ báo ngày càng mạnh hơn là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các tổng biên tập, các cơ quan Đảng tại các tờ báo, các đài, các tạp chí quan tâm và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung.

Tạo cảm hứng để người dân chung tay xây dựng thành phố

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh năm 2026 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của thành phố cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị - xã hội của mình.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí dự hội nghị

Trước hết, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách của thành phố.

Đồng thời tạo cảm hứng để người dân chung tay xây dựng TPHCM bằng những hành động cụ thể; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện và triển khai Đề án chuyển đổi số báo chí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận trên không gian mạng, bắt kịp xu thế báo chí - truyền thông mới, gắn với tăng nguồn thu cho các cơ quan báo chí; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tin tưởng đội ngũ những người làm báo, làm công tác xuất bản của thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thế mạnh để góp phần cùng thành phố và cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên mới.

Tạo môi trường để báo chí cống hiến Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cho biết Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ tập trung giải quyết sớm một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng báo chí, xuất bản thành phố. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị Trước hết là tăng cường công tác phối hợp truyền thông trong năm 2026; khắc phục những tồn tại của năm 2025. Dự kiến trong nửa đầu tháng 1-2026, Ban sẽ tổ chức họp với các đơn vị liên quan để triển khai nội dung này. Ông Dương Anh Đức đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị kỹ, báo cáo UBND TPHCM để phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM triển khai hiệu quả, bảo đảm phương châm công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả; qua đó tạo môi trường để các cơ quan báo chí cùng đóng góp, cống hiến cho thành phố, nhất là trong công tác truyền thông.



