Côn Đảo vươn mình: Nâng niu nhiều giá trị

Trên biển Đông, đặc khu Côn Đảo (TP HCM) hiện ra không chỉ như một không gian lịch sử thiêng liêng mà còn là vùng sinh thái quan trọng.

Gieo thêm mầm xanh

Vườn Quốc gia Côn Đảo có vị trí đặc biệt quan trọng khi thực hiện chức năng bảo tồn kép - vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng trên cạn vừa gìn giữ hệ sinh thái biển đặc thù.

Vườn Quốc gia Côn Đảo đang quản lý, bảo tồn khoảng 5.890 ha rừng tự nhiên - chiếm 77,5% diện tích rừng toàn đặc khu, độ che phủ đến 92%. Khả năng hấp thụ carbon của rừng Côn Đảo đạt 438.000 tấn, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) đến năm 2050 của Việt Nam.

Giữa những cánh rừng ấy, từng bước chân tuần tra của lực lượng kiểm lâm, cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Côn Đảo lặng lẽ in dấu mỗi ngày. Công việc của họ gắn với nhiều chuyến đi dài, xuyên qua địa hình hiểm trở, đối mặt nắng gió khắc nghiệt và vô số nguy cơ tiềm ẩn. Thế nhưng, vượt lên tất cả là tinh thần bền bỉ, trách nhiệm, bởi với họ, mỗi cánh rừng được giữ an toàn cũng chính là một phần giá trị của Côn Đảo được bảo toàn cho hôm nay và mai sau.

Không dừng lại ở việc bảo vệ rừng tự nhiên, những người quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo còn tích cực triển khai hoạt động trồng và phục hồi rừng ngập mặn, tạo nên "lá phổi xanh" ven biển che chắn sóng gió, hạn chế xói lở và bảo vệ môi trường sinh thái. Những cánh rừng ngập mặn còn là nơi cư trú, sinh sản của nhiều loài sinh vật, góp phần giữ cân bằng hệ sinh thái rừng - biển đặc hữu của địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo, cho biết tháng 11-2025 vừa qua, vườn quốc gia này vinh dự đón nhận danh hiệu Danh lục Xanh sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt với nhiều tiêu chí khắt khe. Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên bảo vệ và gìn giữ hệ sinh thái rừng - biển đặc thù của Côn Đảo.

Khi mỗi gốc cây, mỗi khoảnh rừng đều hàm chứa giá trị lịch sử và sinh thái đặc biệt thì việc giữ rừng ở Côn Đảo không đơn thuần là bảo vệ cây xanh. Ông Pho xác nhận công việc bảo vệ rừng chính là gìn giữ sự nguyên vẹn của Côn Đảo cho các thế hệ mai sau.

"Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo đang tham mưu cho UBND đặc khu thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM về việc thực hiện các quy định pháp luật về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; trường hợp sai phạm sẽ tham mưu xử lý nghiêm. Đó là cách chúng tôi bảo vệ rừng" - ông Pho quả quyết.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương

Không gian tri ân trang trọng

Việc trồng rừng trên cả nước nói chung, ở Côn Đảo nói riêng, ngày càng được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng chung tay góp sức. Với riêng Côn Đảo, mỗi mầm cây được gieo xuống hôm nay là thêm thành tố che chở cho rừng - biển, cho nguồn nước, cho sự sống của đảo, đồng thời là lời nhắc nhở về bổn phận gìn giữ những giá trị không thể thay thế.

Xuất phát từ giá trị ấy, chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" do Báo Người Lao Động khởi xướng đã trở thành sợi dây bền chặt kết nối giữa trách nhiệm xã hội, bảo tồn sinh thái và gìn giữ chiều sâu lịch sử.

Sự kết nối bền chặt ấy được cụ thể hóa bằng công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" do Báo Người Lao Động phối hợp với chính quyền Đặc khu Côn Đảo triển khai trong tháng 11 và 12-2025 trên tuyến đường Nguyễn An Ninh, dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương.

Dọc tuyến đường, không gian vốn trang nghiêm bởi chiều sâu lịch sử được bồi đắp thêm những lớp ý nghĩa mới. Màu đỏ của Quốc kỳ tung bay trong gió hòa cùng sắc hoa dịu dàng, tạo nên chỉnh thể hài hòa giữa biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc và tinh thần bảo tồn, phát triển bền vững.

Qua đó, không gian tri ân được mở rộng, cảnh quan được chỉnh trang, đồng thời góp phần khẳng định giá trị thiêng liêng của cờ Tổ quốc tại những địa bàn mang ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền và lịch sử cách mạng. Toàn bộ công trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng từ sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" không chỉ mang ý nghĩa về mặt cảnh quan mà còn hàm chứa nhiều giá trị sâu sắc. Tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của nhiều anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước - nay trở thành không gian tri ân trang trọng, góp phần bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho cán bộ, đảng viên, người dân và thế hệ trẻ.

Từ những cánh rừng trên núi đến rừng ngập mặn ven biển, việc giữ màu xanh ở Côn Đảo không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình gìn giữ hồn cốt của một vùng đất thiêng, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai kết nối bởi màu xanh bền bỉ. Đến nay, công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" đã hoàn thành các hạng mục: hệ thống cột cờ, treo cờ Tổ quốc dọc tuyến đường và đường hoa, cây xanh với 57 trụ cờ, 57 lá cờ Tổ quốc, 57 bồn hoa bố trí theo trụ cờ trên chiều dài 228 m. Công trình bảo đảm tính trang nghiêm, hài hòa với không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh của Côn Đảo, đặc biệt là khu vực dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương. Tại Côn Đảo, việc bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh luôn được chú trọng.




