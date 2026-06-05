Chiều 5-6, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa, TPHCM), Báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Đại biểu tham dự chương trình

Khởi đầu từ những lá cờ trao cho ngư dân vươn khơi bám biển năm 2019, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã dần vượt khỏi khuôn khổ một hoạt động xã hội của Báo Người Lao Động để trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Từ biển đảo đến biên giới, từ khu dân cư đến trường học, từ những con tàu ngoài khơi đến các tuyến đường rợp màu cờ đỏ, chương trình không chỉ trao đi những lá cờ mà còn lan tỏa tình yêu Tổ quốc, ý thức chủ quyền và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến tham dự chương trình

Hơn 7 năm qua, hành trình "lên rừng, xuống biển" của những người làm báo nhằm thực hiện chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã tạo nên tiếng vang của chương trình trên phạm vi cả nước. 575 sự kiện được tổ chức với 2.118.120 lá cờ đã trao và ký kết trao tặng chiến sĩ, đồng bào cả nước, cùng các hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng khẳng định tầm vóc của một chương trình lớn do cơ quan báo chí thực hiện.

Nhà báo, TS Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - cho biết nhiều năm qua, báo đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình công tác xã hội lớn, đồng hành cùng người dân cả nước, trong đó "Tự hào cờ Tổ quốc" mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Điều đáng quý nhất ở chương trình này là sự quan tâm sâu sắc của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM, các bộ, ngành, lực lượng vũ trang; sự tham gia nhiệt tình của các địa phương và người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Sau 7 năm, "Tự hào cờ Tổ quốc" không chỉ hiện diện trong các sự kiện mà đã đi vào từng mái nhà, từng con đường, từng lát cắt đời sống hôm nay như một biểu tượng gần gũi của lòng yêu nước Việt Nam.



