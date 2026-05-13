Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc tại đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Triệu lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân

Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc tại đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Tr.Đức

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Báo Người Lao Động tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng.

Trong hai ngày 11 và 12-5, giữa trùng khơi Đông Bắc của Tổ quốc, Hành trình "Hướng về đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ" do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng tổ chức đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các đại biểu tham gia cũng như cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo...

Hành trình Hướng về đảo Bạch Long Vỹ: Nghĩa tình biển đảo năm 2026 - Ảnh 1.

Đoàn công tác trong buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền Đặc khu Bạch Long Vỹ

Tham gia hành trình có đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ 6 thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; lãnh đạo, cán bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố cùng đại diện 15 cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, đặc khu.

Đây không chỉ là chuyến công tác hướng về vùng biển đảo thiêng liêng mà còn là hoạt động giàu giá trị chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, tình cảm của phụ nữ thành phố Cảng đối với biển đảo quê hương.

Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới Bạch Long Vỹ, đoàn công tác đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền Đặc khu nhằm tìm hiểu thực tế đời sống nhân dân, công tác an sinh xã hội và hoạt động của phụ nữ trên đảo.

Qua đó, các đại biểu thêm thấu hiểu những khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy kiên cường của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Hành trình Hướng về đảo Bạch Long Vỹ: Nghĩa tình biển đảo năm 2026 - Ảnh 2.
Hành trình Hướng về đảo Bạch Long Vỹ: Nghĩa tình biển đảo năm 2026 - Ảnh 3.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ, các công trình tâm linh tiêu biểu trên đảo


Tại chương trình, 6 cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ các thành phố trực thuộc Trung ương đã trao tặng mô hình "Ngôi nhà xanh" trị giá 20 triệu đồng. Công trình không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy lối sống xanh mà còn tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên đảo. Đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới phát triển bền vững và chăm lo đời sống cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng trao tặng 1 bộ máy tính cùng 200 lá cờ Tổ quốc; 15 cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao 110 suất quà tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên đảo.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Báo Người Lao Động tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại đảo Bạch Long Vỹ.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng từ đất liền gửi tới đảo xa, là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với quân và dân Bạch Long Vỹ.

Hành trình Hướng về đảo Bạch Long Vỹ: Nghĩa tình biển đảo năm 2026 - Ảnh 4.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Báo Người Lao Động tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại đảo Bạch Long Vỹ

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đã đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ, các công trình tâm linh tiêu biểu trên đảo như đền thờ, chùa Bạch Long Tự, lầu Phật và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi tối, chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà Liên đội Thanh niên xung phong đã diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi, góp phần gắn kết tình cảm giữa đất liền và đảo xa.

Ngày công tác thứ hai, đoàn tiếp tục ghi dấu bằng lễ chào cờ Tổ quốc trong không khí trang nghiêm, xúc động giữa biển trời Bạch Long Vỹ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo tiền tiêu không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mỗi thành viên tham gia hành trình.

Ngay sau đó, đoàn tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đặc khu Bạch Long Vỹ, tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong không gian linh thiêng, mỗi đại biểu càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Hành trình Hướng về đảo Bạch Long Vỹ: Nghĩa tình biển đảo năm 2026 - Ảnh 5.

Hành trình đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với biển đảo quê hương

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tri ân, đoàn còn dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ tương lai nơi đảo xa khi tới thăm, tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vỹ. Những món quà, lời động viên chân thành đã tiếp thêm niềm vui, khích lệ các em vượt khó học tốt. Hoạt động trồng cây xanh tại khuôn viên Liên đội Thanh niên xung phong cũng góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trên đảo.

Tin liên quan

Những cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Những cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu ở đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

(NLĐO)- Sáng 22-5, các cử tri trên huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) hào hứng đến 6 điểm bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tết về trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

(NLĐO) - Từ 15 tháng Chạp, những cành hoa đào đã rực rỡ trong nhà những người dân đảo Bạch Long Vỹ

Tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho quân, dân trên đảo Bạch Long Vỹ

(NLĐO)- Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, lên tàu cá tặng những lá cờ Tổ quốc, túi cứu thương cho các ngư dân đang hoạt động nghề cá tại Bạch Long Vỹ

báo Người Lao Động Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ quyền biển đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo