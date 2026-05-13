Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc tại đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Trong hai ngày 11 và 12-5, giữa trùng khơi Đông Bắc của Tổ quốc, Hành trình "Hướng về đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ" do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng tổ chức đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các đại biểu tham gia cũng như cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo...

Đoàn công tác trong buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền Đặc khu Bạch Long Vỹ

Tham gia hành trình có đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ 6 thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; lãnh đạo, cán bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố cùng đại diện 15 cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, đặc khu.

Đây không chỉ là chuyến công tác hướng về vùng biển đảo thiêng liêng mà còn là hoạt động giàu giá trị chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, tình cảm của phụ nữ thành phố Cảng đối với biển đảo quê hương.

Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới Bạch Long Vỹ, đoàn công tác đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền Đặc khu nhằm tìm hiểu thực tế đời sống nhân dân, công tác an sinh xã hội và hoạt động của phụ nữ trên đảo.

Qua đó, các đại biểu thêm thấu hiểu những khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy kiên cường của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ, các công trình tâm linh tiêu biểu trên đảo





Tại chương trình, 6 cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ các thành phố trực thuộc Trung ương đã trao tặng mô hình "Ngôi nhà xanh" trị giá 20 triệu đồng. Công trình không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy lối sống xanh mà còn tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên đảo. Đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới phát triển bền vững và chăm lo đời sống cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng trao tặng 1 bộ máy tính cùng 200 lá cờ Tổ quốc; 15 cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao 110 suất quà tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên đảo.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với Báo Người Lao Động tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại đảo Bạch Long Vỹ.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng từ đất liền gửi tới đảo xa, là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với quân và dân Bạch Long Vỹ.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn đã đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ, các công trình tâm linh tiêu biểu trên đảo như đền thờ, chùa Bạch Long Tự, lầu Phật và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi tối, chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà Liên đội Thanh niên xung phong đã diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi, góp phần gắn kết tình cảm giữa đất liền và đảo xa.

Ngày công tác thứ hai, đoàn tiếp tục ghi dấu bằng lễ chào cờ Tổ quốc trong không khí trang nghiêm, xúc động giữa biển trời Bạch Long Vỹ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đảo tiền tiêu không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mỗi thành viên tham gia hành trình.

Ngay sau đó, đoàn tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đặc khu Bạch Long Vỹ, tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong không gian linh thiêng, mỗi đại biểu càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Hành trình đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với biển đảo quê hương

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tri ân, đoàn còn dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ tương lai nơi đảo xa khi tới thăm, tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học - Mẫu giáo Bạch Long Vỹ. Những món quà, lời động viên chân thành đã tiếp thêm niềm vui, khích lệ các em vượt khó học tốt. Hoạt động trồng cây xanh tại khuôn viên Liên đội Thanh niên xung phong cũng góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trên đảo.