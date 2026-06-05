Báo Người Lao Động trao giải 2 cuộc thi ý nghĩa

Chiều 5-6, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa, TPHCM), Báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã tổ chức trao giải hai cuộc thi gồm cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 cho các tác giả đoạt giải.
"Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm"
Sau gần 2 năm phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 250 tác phẩm dự thi. Trong đó, khoảng 40% tác phẩm viết về tuyến đề tài biển, đảo; 60% viết về tuyến đề tài biên giới trên bộ. Các tác phẩm phản ánh đa dạng công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia.
Từ hơn 250 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức thẩm định, xét duyệt chặt chẽ, chọn 56 tác phẩm vào vòng sơ khảo, giới thiệu trên trang Biên giới - Biển đảo của Báo Người Lao Động, phát hành vào chủ nhật hằng tuần.
Từ ngày 15 đến ngày 20-5, Hội đồng chấm sơ khảo đã tổ chức chấm giải, chọn 15 tác phẩm có số điểm cao nhất vào chung khảo.
Từ ngày 23-5 đến ngày 30-5, Hội đồng chung khảo tiến hành chấm giải, chọn các tác phẩm xuất sác nhất để trao giải.
15 tác phẩm vào chung khảo. Kết quả 4 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải, với 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.
Cụ thể, giải Nhì: Tác phẩm: "Chuyến đi đáng nhớ"; tác giả: Đại tá, PGS-TS Đặng Thanh Bình, nguyên giảng viên Học viện Hải quân.
Giải Ba: Tác phẩm: "Trường Sa nơi anh nằm lại"; tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thùy, Trung tâm Chính trị huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
2 giải khuyến khích: Tác phẩm: "Những "cột mốc sống" nơi biên giới"; tác giả: Quỳnh Anh, Hà Lê, Hồng Nhi; tác phẩm: "Giữ bình yên nơi đầu sóng"; tác giả: Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu - Chính trị viên phó Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; nguyên Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 4031.
"Thiêng liêng cờ Tổ quốc"
Cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 được Báo Người Lao Động phát động từ ngày 1-7-2024 đến hết ngày 30-4-2026.
Ban Tổ chức cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 đã nhận được 1.970 bức ảnh đơn, 56 bộ ảnh của các tác giả trên mọi miền đất nước gửi dự thi. Từ số ảnh này, Ban tổ chức đã tuyển chọn và đăng hơn 286 bức ảnh đơn, 19 bộ ảnh trên Báo Người Lao Động điện tử.
Từ các tác phẩm đã được đăng tải trên Báo Người Lao Động điện tử, hội đồng chấm sơ khảo 92 tác phẩm đã tuyển chọn 40 tác phẩm có điểm cao nhất vào vòng chung khảo.
40 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả 4 tác phẩm được lựa chọn trao giải cao nhất, với 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.
Cụ thể, giải Nhì được trao cho tác giả Huỳnh Thanh Liêm, bộ ảnh "Ngày về đất mẹ"; giải Ba: Nguyễn Trung Trực, bộ ảnh "Tổ quốc và người lính biển"; 2 giải Khuyến khích Hoàng Bích Nhung với tác phẩm ảnh đơn "Cà Mau trong tôi" và Nguyễn Thế Dương với tác phẩm ảnh đơn "Biển trời Việt Nam".
Chuyến đi ý nghĩa
Giao lưu tại lễ trao giải, Đại tá, PGS.TS Đặng Thanh Bình bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động.
Ông cho biết khi đọc thông tin về cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 do Báo Người Lao Động tổ chức, những ký ức về Trường Sa trong những năm tháng gian khó nhưng đầy tự hào lại hiện lên như những thước phim quay chậm.
Sau sự kiện Gạc Ma ngày 14-3-1988, nhiệm vụ chi viện lực lượng, vật tư, lương thực và xây dựng các công trình trên đảo nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo trở nên cấp bách. Với khẩu hiệu "Tất cả vì Trường Sa thân yêu!", cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Hải quân (nay là Học viện Hải quân) đã được huy động tham gia các chuyến vận chuyển hàng ra đảo.
Từ năm 1988 đến 2014, ông Bình có 7 lần đến Trường Sa. Mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn sâu sắc, từ niềm tự hào hoàn thành nhiệm vụ đến những thời khắc đối mặt hiểm nguy.
"Mỗi chuyến đi Trường Sa là một phần ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời tôi. Những trải nghiệm ấy đã bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và thôi thúc tôi truyền ngọn lửa tình yêu biển đảo cho các thế hệ học viên, để họ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao" - ông Bình chia sẻ.
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