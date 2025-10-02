HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một tổ trưởng an ninh cơ sở đã tử vong khi dũng cảm bơi ra giữa dòng nước xiết cứu 3 cháu nhỏ.

Chiều 1-10, bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cùng đoàn công tác đã tới động viên gia đình ông Phan Văn Thành, tổ trưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, người không may tử vong khi cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn.

Cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, thăm hỏi động viên và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng ông Phan Văn Thành cho gia đình. Ảnh: Cổng TT tỉnh Thái Nguyên

Trước đó, do ảnh hưởng cơn bão số 10, từ ngày 29-9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to khiến nhiều nơi ngập úng. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1-10, ở xã Thành Công, lực lượng chức năng nhận tin báo có ba cháu nhỏ bị nước cuốn.

Khi ấy, ông Phan Văn Thành (36 tuổi), tổ trưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xóm Xuân Hà 1, cùng hai người dân địa phương là ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Đoán lập tức lao xuống dòng nước để cứu người,

Ông Thành dũng cảm bơi ra cứu, đưa được 2 cháu vào nơi an toàn, sau đó tiếp tục quay lại cứu cháu thứ 3. Khi vừa đưa được cháu tới gần bờ, do kiệt sức, ông Thành chìm xuống nước và tử vong. Đến 9 giờ cùng ngày, các lực lượng hỗ trợ đã tìm thấy thi thể ông Thành.

Cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong- Ảnh 2.

Người thân đau xót trước sự ra đi của ông Thành. Ảnh: Cổng TT tỉnh Thái Nguyên

Tại nhà ông Thành, bà Nguyễn Thị Loan đã chia sẻ, động viên, ghi nhận sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cứu người của ông, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm, hỗ trợ gia đình để vượt qua nỗi đau, mất mát này. Bà Loan yêu cầu xã Thành Công và đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ truy tặng, khen thưởng ông Thành theo quy định. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Loan ghi nhận tinh thần dũng cảm, tấm gương hy sinh cứu người đuối nước của các cá nhân và tặng bằng khen cho hai công dân Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đoán (cùng xóm Xuân Hà 1).

Cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, trao Bằng khen và biểu dương sự dũng cảm của công dân Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Đoán. Ảnh: Cổng TT tỉnh Thái Nguyên

Cùng ngày, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, dẫn đầu đoàn công tác công an tỉnh thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình ông Phan Văn Thành. Thay mặt lãnh đạo công an tỉnh, Phó Giám đốc Hà Trọng Trung gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự trân trọng trước hành động dũng cảm, quên mình vì nhân dân của ông Phan Văn Thành.

Đại tá Trung đã giao công an cơ sở phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức hậu sự chu đáo, kịp thời quan tâm, hỗ trợ gia đình ông Thành.

Cứu 3 cháu nhỏ dưới dòng nước xiết, tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong- Ảnh 4.

 

VIDEO: Thót tim hình ảnh cảnh sát lao xuống dòng nước lũ giải cứu người dân

(NLĐO)- Để giải cứu người dân mắc kẹt, một chiến sĩ thuộc Công an Thanh Hóa cùng người dân đã lao xuống dòng nước lũ chảy xiết khiến nhiều người thót tim

CLIP: Tuyên dương học sinh lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu sống bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong.

Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh lớp 6 cứu em nhỏ dưới mương nước

(NLĐO)- Nam sinh lớp 6 Vũ Hồng Phong – người lao xuống mương nước cứu em nhỏ đang chới với ở Ninh Bình vừa được trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

