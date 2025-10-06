Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình có người thân tử vong do bão số 10

Ngày 5-10, đại diện Báo Người Lao Động phối hợp với chính quyền địa phương trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân gia đình bà Đ.T.Q. (SN 1963, trú xóm Phú Thọ, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), là nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi.

Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp qua chương trình kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả bão số 10 do Báo Người Lao Động phát động những ngày qua. Ông Lê Văn Minh (SN 1963, chồng bà Q.), nghẹn ngào: "Xót xa lắm, bão vào xong, trời mưa rất to, lo hồ nuôi cá của gia đình ở gần nhà bị tràn, vợ tôi ra kiếm tra thì bị nước cuốn trôi tử vong".

Nhận hỗ trợ từ đại diện Báo Người Lao Động ủng hộ, ông Minh vô cùng xúc động, ông đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Người Lao Động và Báo đã quan tâm, sẻ chia khó khăn mất mát với gia đình và người dân gặp thiên tai, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. "Tôi rất biết ơn bạn đọc Báo Người Lao Động và quý báo, đã kịp thời đến nhà, chia sẻ nỗi đau, ủng hộ gia đình chúng tôi trong lúc hoạn nạn, khó khăn hiện nay" - ông Minh xúc động.

Tại xã Kim Liên, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều ngày sau khi bão số 10 quét qua, hai bên đường, các khu dân cư cây xanh đỗ gãy vẫn ngổn ngang, nhiều nhà dân, công trình như trường học, nhà văn hóa mái bị tốc chưa được sửa chữa.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cho biết bão số 10 gây thiệt hại rất lớn trên địa bàn xã khi hàng loạt nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, nhiều diện tích cây trồng bị hư hại. Sự quan tâm, ủng hộ kịp thời của Báo Người Lao Động và bạn đọc của Báo góp phần giúp người dân địa phương giảm bớt những mất mát, đau thương do mưa bão số 10 gây ra.

Trước đó, ngày 4-10, đại diện Báo Người Lao Động phối hợp với chính quyền địa phương trao hỗ trợ 30 triệu đồng (10 triệu đồng/trường hợp) cho thân nhân 3 gia đình có người tử vong do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi tại các xã Quang Đồng, Giai Lạc và Quỳ Châu (Nghệ An).

Được biết, bão số 10 đã thiệt hại lớn cho tỉnh Nghệ An, làm 4 người chết, 14 người bị thương. Bão còn làm gần 63.000 nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái, thiệt hại ước tính khoảng 2.100 tỉ đồng.