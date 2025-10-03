HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc ủng hộ tới 2 hộ bị lốc xoáy ở Ninh Bình

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nhận quà hỗ trợ, người thân 2 nạn nhân trận lốc xoáy trong bão số 10 đã gửi lời cảm ơn những hỗ trợ, chia sẻ kịp thời của Báo Người Lao Động và bạn đọc

Tiếp tục chương trình trao quà do bạn đọc của Báo Người Lao Động ủng hộ để hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng trong trận lốc xoáy kinh hoàng tại tỉnh Ninh Bình hôm 29-9 do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, ngày 3-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã tới tận nhà 2 trường hợp gặp nạn tại xã Gia Hưng và xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình để trao số tiền 10 triệu đồng/1 trường hợp (tổng 20 triệu đồng) cho thân nhân những người gặp nạn.

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc tới 2 hộ bị lốc xoáy ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng đại diện chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc tới gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Quỳnh (ngụ xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình) chiều 3-10

Tại gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1955; ngụ xóm 4, xã Chất Bình), gia đình đang cho máy móc san ủn, dọn dẹp đống đổ nát để dựng lại ngôi nhà mới. Ông Quỳnh gặp nạn tử vong vào sáng ngày 29-9 khi đang cùng vợ ngồi đan lát (đồ thủ công mỹ nghệ) thì lốc xoáy ập tới.

Khi lốc xoáy quét qua, bức tường nhà phía trước cùng với mái nhà đổ xuống, đè lên người 2 vợ chồng. Bà Nguyễn Thị Ngoan, vợ ông thoát chết, còn ông bị tường đè khi người dân và lực lượng chức năng tìm thấy thì ông đã tử vong.

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc tới 2 hộ bị lốc xoáy ở Ninh Bình - Ảnh 3.
Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc tới 2 hộ bị lốc xoáy ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Những kỷ niệm còn sót lại trong ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Quỳnh đang được anh Nguyễn Văn Quang (con trai ông) thu dọn lại

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc tới 2 hộ bị lốc xoáy ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Ngôi nhà ông Quỳnh bị lốc xoáy quật tan hoang, chỉ còn lại đống đổ nát

Anh Nguyễn Văn Quang (con trai ông Quỳnh) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Người Lao Động đã quan tâm, sẻ chia khó khăn mất mát với gia đình và người dân gặp thiên tai, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Trong trận mưa bão, giông lốc xảy ra vào sáng ngày 29-9, ông Bùi Văn Khíp (SN 1942; ngụ thôn Đồi, xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ bị một cây xanh lớn bị gió quật đổ đè lên người khi ông đang dọn dẹp ở sân trường. Ông Khíp dù được mọi người nhanh chóng đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc tới 2 hộ bị lốc xoáy ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Phóng viên Báo Người Lao Động cùng đại diện chính quyền xã Gia Hưng trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc tới gia đình nạn nhân Bùi Văn Khíp

Ông Khíp là thương binh, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường B. Sau khi phục viên, ông về quê lập gia đình và sinh được 5 người con. Các con đều đã lớn, lập gia đình, chỉ có 2 vợ chồng ông ở với nhau. "Bố tôi dù tuổi đã cao nhưng còn rất khỏe, minh mẫn. Thiên tai ập tới, bố ra đi để lại niềm tiếc thương lớn cho gia đình, vợ con và các cháu"- ông Bùi Văn Khôi (con trai nạn nhân) chia sẻ.

Đón nhận số tiền 10 triệu đồng từ Báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Khôi thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Báo và bạn đọc của báo đã sẻ chia, hỗ trợ gia đình ông trong lúc gặp hoạn nạn.

Trước đó, chiều 2-10, Phóng viên Báo Người Lao Động đã tới đến thăm hỏi và trao tận tay 70 triệu đồng, là tiền bạn đọc của báo ủng hộ, đến các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lốc xoáy tại các xã Quỹ Nhất, Hồng Phong, Hải Anh và Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình).

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc tới 2 hộ bị lốc xoáy ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc tới 2 hộ bị lốc xoáy ở Ninh Bình - Ảnh 7.


